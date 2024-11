Nach der Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. zum Minister für Gesundheit und Soziales (HHS) befinden sich die Pharmaaktien im freien Fall. Die Aktien von Moderna (-30,6%), Novavax (-42,7%) und BioNTech (-11,9%) fielen im Vormarkthandel nach der Ankündigung stark, was Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verschiebung der US-Gesundheitspolitik unter Kennedys Führung widerspiegelt.

Die Abwärtsspirale setzte sich in den europäischen Märkten fort, wo auch die Anteile von Impfstoffherstellern wie Sanofi und GSK Verluste verzeichneten. Der dramatische Einbruch der Aktienkurse ist der jüngste Indikator für die Unsicherheit, die den Biotechnologiesektor nach der Nominierung von RFK Jr. erfasst.

Der Aktienmarkt wird ins Stocken geraten, wenn revolutionäre Änderungen an der amerikanischen Medizin und Lebensmittelversorgung vorgenommen werden

Wenn RFK Jr. vom Kongress für die neue Rolle genehmigt wird, wird er die hoffnungslos korrupten Centers for Disease Control (CDC), die Food and Drug Administration (FDA), die National Institutes of Health (NIH) und eine Reihe anderer Agenturen beaufsichtigen.

Kennedy, ein langjähriger Verfechter von Gesundheits- und Umweltfragen von Kindern, ist einer der lautsten Kritiker der Impfstoffpolitik in den USA. Er hat die Sicherheit von Impfstoffen öffentlich in Frage gestellt und den Einfluss von Pharmaunternehmen auf die öffentliche Gesundheit kritisiert, insbesondere die Zulassungsverfahren, die von der Food and Drug Administration (FDA) überwacht werden, und die Propaganda, die den Kinderimpfplan der Centers for Disease Control (CDC) untermauert. Er ist vielleicht am besten für die Gründung der gemeinnützigen Children’s Health Defense bekannt, die medizinische und wissenschaftliche Literatur analysiert und überzeugende Artikel über die wirklichen Gesundheitsprobleme veröffentlicht, mit denen amerikanische Familien konfrontiert sind.

Seit Jahren vertritt Kennedy Personen, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, und hat sich direkt mit Familien in der Autismus-Gemeinschaft getroffen, die beobachtet haben, wie ihr Kind nach Routineimpfungen zurückging. Er hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Impfstoffen geäußert, insbesondere über die Anzahl der Impfungen, die kleinen Kindern verabreicht werden, und hat eine stärkere Überwachung des Impfstoffgenehmigungsprozesses gefordert.

Trumps Umarmung von Kennedy ist mehr als eine Entschuldigung für die Entfesselung der Operation Warp Speed gegen Amerikaner im Jahr 2020; es sollte als Akt der Reue betrachtet werden. Trump hat Kennedys Haltung angenommen und ihn als „Gesundheitsreformer“ bezeichnet, der dazu beitragen wird, die Gesundheitspolitik der Nation neu zu gestalten. Während seiner Siegesrede am 5. November erklärte Trump: „Er wird dazu beitragen, Amerika wieder gesund zu machen. Zu lange wurden die Amerikaner vom industriellen Lebensmittelkomplex und den Pharmaunternehmen niedergeschlagen.“

Wall Street-Analysten schlagen jedoch Alarm wegen der möglichen Ausweichungen von Kennedys Nominierung. Wenn RFK Jr. etwas Bedeutendes bei der Reform der Impfstoffpolitik in den USA unternanhat, könnte der Aktienmarkt auf erhebliche Weise abstürzen.

Goldman Sachs-Analyst Martin Ehigiator beschrieb Kennedys Nominierung als „-3 Standardabweichung“-Ereignis, was bedeutet, dass sie eine übergroße Marktreaktion ausgelöst hat. Laut Ehigiator stehen aufgrund von Kennedys Nominierung nun der Gesundheits- und Pharmasektor im Rampenlicht. Seine Skepsis gegenüber Impfstoffen, insbesondere der mRNA-Technologie, ist gut dokumentiert, wobei Kennedy warnt, dass „etwas mit diesem ganzen System nicht stimmt“.

Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank äußerte sich auch zu Kennedys Nominierung und stufte die GSK-Aktien aufgrund von Kennedys bekannter Ablehnung von Impfstoffprogrammen auf einen „Hold“ herab. „Wir betrachten Impfstoffe als eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften, die die öffentliche Gesundheit beeinflussen“, sagte Papadakis. „Leider wird diese Ansicht vom Nominierten nicht geteilt.“

Der JPMorgan-Analyst Chris Schott äußerte seine Bedenken hinsichtlich RFK Jr. und erklärte, dass „es schwierig ist, die genauen Auswirkungen zu bewerten, die Kennedy zu diesem Zeitpunkt auf die Biopharma-Industrie haben würde“, fügte aber hinzu, dass seine Geschichte der Herausforderung der Impfstoffindustrie wahrscheinlich zum aktuellen Marktdruck beigetragen habe.

CNN medizinischer Korrespondent Dr. Sanjay Gupta widersetzt sich Kennedys Mission. „Ich kann mir keine einzige Person vorstellen, die der öffentlichen Gesundheit schädlicher wäre als RFK.“ Gupta warnte und behauptete, dass Kennedys Haltung zu Impfstoffen das Vertrauen der Öffentlichkeit in Wissenschaft und Medizin untergraben werde – als ob Big Pharma das nicht schon getan hätte.

Während die Experten darüber schreien, dass sie die Kontrolle über die Bevölkerung in der Frage der Impfung verlieren, beginnt die Öffentlichkeit zu erfahren, dass die Impfstoffindustrie die öffentliche Gesundheit überhaupt nicht zusammenhält. Die Impfstoffindustrie stützet lediglich den Aktienmarkt und füllt die Taschen der Milliardäre, während sie Kinder zu ihrem eigenen Vorteil ausbeuten.

Reform der CDC, FDA wird Exorzismus verlangen

Wenn Kennedy als HHS-Sekretär bestätigt wird, wird Kennedy für etwa 80.000 Bundesangestellte verantwortlich sein, von denen die meisten in der Gefangennahme von Behörden verankert sind und ihrer eigenen Propaganda und ihrem Stolz verpflichtet sind. Die Vorstellung großer Änderungen im gesamten HHS erfordert eine große Konfrontation des Bösen. Daten allein, die Kennedy bereits auf seiner Seite hat, werden die Festungen nicht brechen. Kennedy wird sich mit gottesfürchtigen Menschen umgeben müssen, die sich in schwierigen Zeiten mit der Korruption konfrontiert haben, indem sie sich auf die Macht des allmächtigen Gottes stützen. Kennedy wird Menschen brauchen, die im Geist erkennen und beten können – Menschen, die mit dämonischer Besessenheit und gebrochenen Flüchen zu tun haben.

Diese Bundesbehörden verbergen nicht nur relevante Informationen über die Gesundheit, sondern manipulieren auch Daten und erstellen trügerische Erzählungen, die der Öffentlichkeit schaden. Schlimmer noch, diese Behörden weigern sich, den Schaden anzuerkennen, den sie angerichtet haben, und führen kontroverse medizinische Experimente durch und bestätigen sie, die Kinder fürs Leben verstrott und zu einem modernen Impf-Holocaust in der Bevölkerung geführt haben.

Wenn der Aktienmarkt fallen muss, da diese Flüche gebrochen werden, dann soll es so sein.

