Impfstoffhersteller könnten ENDLICH den Haftungsschutz verlieren und sie wegen ihrer schädlichen Produkte Klagen aussetzen

Das Gesetz über Kinderimpfungsverletzungen von 1986, das den Impfstoffherstellern einen Haftungsschutz gewährte und es ermöglichte, unsichere Impfstoffe auf dem Markt zu verbleiben, konnte schließlich ABGESAGT werden. Dreißig republikanische Gesetzgeber haben das House Bill 9828 mitgesponsert, das den Haftungsschutz für Impfstoffhersteller, einschließlich der COVID-19-Impfstoffhersteller, beendet.

Wenn der Gesetzentwurf in Kraft gesetzt, wäre es das erste Mal seit über drei Jahrzehnten, dass Impfstoffhersteller für Verletzungen haftbar gemacht werden, die auf Impfstoffe zurückzuführen sind, die im Kinderimpfungsplan des Center for Disease Control (CDC) aufgeführt sind.

Der 35-jährige Immunitätsschutz der Impfstoffhersteller könnte abgehackt werden

35 Jahre lang erlaubte das Childhood Vaccine Injury Act, dass schädliche Impfstoffe auf dem Markt blieben, wobei die Hersteller gegen Strafverfolgung und Geschworenenprozesse immun waren. Derzeit dürfen Familien, die einen geliebten Menschen durch einen Impfstoff verlieren oder Zeuge eines geliebten Menschen werden, der dauerhaft behindert wird, nicht den Impfstoffhersteller verklagen oder jemanden für die Verabreichung des schädigenden Impfstoffs verantwortlich machen.

Stattdessen führte das Gesetz ein verschuldensunabhängiges Entschädigungssystem für Personen ein, die durch Impfstoffe verletzt wurden, das es ihnen ermöglichte, Ansprüche beim National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) geltend zu machen, anstatt Hersteller direkt zu verklagen. Das VICP wurde durch eine Steuer von 75 Cent pro Dosis finanziert und sollte Hersteller vor potenziell lähmenden Klagen schützen. Die VICP, die von den USA kontrolliert wird Das Ministerium für Gesundheit und Soziales weist jedem Impfstoffverletzungsfall „Sondermeister“ zu. Diese Regierungsanwälte und Brancheninsider können letztendlich über die individuellen Ansprüche entscheiden. Diese Sondermeister werden in jedem Fall zum Richter und zur Geschworenen, indem sie betrügerische Ansprüche aussortieren, aber auch unzählige legitime Ansprüche (insbesondere Autismusfälle) abwen, um die Zahlungsfähigkeit des Entschädigungssystems zu schützen und die Impfstoffversorgung aufrechtzuerhalten.

Im Wesentlichen stellt dieses Känguru-Gericht einen kleinen Entschädigungsbetrag für einen kleinen Prozentsatz der Familien vor, die eine Verletzung oder den Tod des Impfstoffs erlitten haben. Dieses System weist routinemäßig Fälle von Impfstoffverletzungen ab und legt nicht genug Geld bereit, um Familien, die durch Impfstoffverletzungen erlitten haben, angemessen zu entschädigen. Mary Holland, CEO von CHD, kritisierte das Gesetz von 1986, weil es verletzte Familien ohne nennenswerten Rückgriff zurückließ, und nannte das Entschädigungsprogramm eine „Trünsche“. Sie hob die steigende Inzidenz chronischer Erkrankungen bei Kindern hervor und verband sie mit einer unzureichenden Rechenschaftspflicht der Impfstoffhersteller.

Der COVID-19-Impfstoff könnte den Haftungsschutz verlieren, der zuvor im Rahmen des PREP-Gesetzes gewährt wurde

Der neue Gesetzentwurf räumt nicht nur den Haftungsschutz für Impfstoffe aus dem Impfplan für Kinder der CDC auf, sondern übernimmt auch den Haftungsschutz, der derzeit den COVID-19-Impfstoffherstellern gemäß dem Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act gewährt wird. Das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), das Verletzungen durch Impfstoffe abdeckt, die im Rahmen der Notfallgenehmigung verabreicht werden, hat nur 16 Ansprüche in Höhe von insgesamt etwas mehr als 425.000 USD ausgezahlt, wobei die meisten Entschädigungen unter 9.000 USD liegen. Das neue Gesetz würde diese betrügerischen Impfstoffe wie jedes andere schädliche Produkt behandeln und die COVID-Impfstoffhersteller auch zivilrechtlichen Klagen aussetzen.

Robert F. Kennedy Jr., Gründer und beurlaubter Vorsitzender von Children’s Health Defense (CHD), kritisierte Impfstoffhersteller als „kriminelle Unternehmen“, die in den letzten zehn Jahren zusammen Dutzende von Milliarden an strafrechtlichen Strafen gezahlt haben. Kennedy plädiert seit langem für die Abschaffung des Haftungsschutzes für diese Hersteller und behauptet, dass der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 ihren Anreiz zur Herstellung sicherer Impfstoffe entfernt hat. „Wenn wir sichere und wirksame Impfstoffe wollen, müssen wir den Haftungsschutz beenden“, sagte er.

Die vorgeschlagene Gesetzgebung hat Unterstützung von CHD, React19 und The American Family Project erhalten. React19-Gründerin Brianne Dressen, die während Freiwilligen in einer klinischen Studie eine schwere Verletzung durch den COVID-19-Impfstoff erlitt, betonte die Notwendigkeit eines effektiven Entschädigungsprozesses für die Geschädigten. Sie erklärte in einem Beitrag auf X: „Es ist Zeit für die Pharmaunternehmen, die Rechnung zu nehmen.“

