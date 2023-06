In der Flüchtlingsunterkunft randaliert und einem anschließenden Hausverbot nicht nachgekommen! Facharbeiter Report!

Dassel (Kr.) 10.06.2023, 18:00 Uhr

Am frühen Samstagabend, den 10.06.2023, randalierte zunächst ein 30jähriger Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft in Dassel. Dem eingesetzten Personal verhielt er sich ebenfalls äußerst aggressiv gegenüber. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten zudem bei dem aus Georgien stammenden Mann eine starke Alkoholbeeinflussung fest. Da er sich auch durch die Beamten nicht beruhigen ließ und zudem einem entsprechenden Platzverweis für die Unterkunft nicht nachkam, wurde er bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.