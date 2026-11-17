Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Eine Mehrheit will vorzeitig neu wählen, aber das ist noch lange keine Neuwahl! Laut einer exklusiven INSA-Umfrage für BILD wünschen sich 58 Prozent der Befragten vorzeitige Neuwahlen. Nur 26 Prozent möchten, dass Union und SPD bis Anfang 2029 weiterregieren. Die BILD spricht von einer „klaren Mehrheit“ und titelt, die Deutschen wollten Neuwahlen „JETZT“. Die genaue Frage, die Zahl der Befragten, den Erhebungszeitraum und die Fehlertoleranz nennt der vorliegende BILD-Text nicht. Eine Umfrage ist kein Wahlergebnis und kein Antrag auf Auflösung des Bundestages.

Die Zahlen, soweit sie öffentlich vorliegen, stammen laut einer exklusiven INSA-Umfrage für BILD vom Institut INSA-Consulere und wurden in den frühen Morgenstunden des 17. November veröffentlicht. 58 Prozent der Befragten sprechen sich demnach für vorzeitige Neuwahlen aus, 26 Prozent dafür, dass die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bis zum regulären Ende der Wahlperiode Anfang 2029 im Amt bleibt. Rechnerisch bleiben 16 Prozent, die weder der einen noch der anderen Position zugeordnet werden. Ob das „weiß nicht“, keine Angabe oder eine weitere Antwortoption ist, teilt die BILD nicht mit. Gerade diese Lücke gehört zur Einordnung: Eine Mehrheit von 58 Prozent ist real, aber sie ist keine geschlossene Front von 100 Prozent der Bevölkerung.

Was in einer methodisch sauberen Veröffentlichung selbstverständlich wäre, fehlt in dem Beitrag. Weder BILD noch die öffentlich zugänglichen Seiten des Instituts nannten am Dienstagmorgen den Wortlaut der Frage, die Größe der Stichprobe, das genaue Befragungsfenster oder die statistische Fehlertoleranz dieser Sonderfrage. Der wöchentliche INSA-Meinungstrend für die BILD wird üblicherweise online oder im Telefon-Online-Mix erhoben, oft von Freitag bis Montag, typischerweise bei rund 1200 oder rund 2000 Wahlberechtigten; für die größeren Wellen gibt das Institut regelmäßig eine maximale Fehlertoleranz von plus/minus 2,5 Prozentpunkten an. Diese üblichen Werte dürfen jedoch nicht einfach auf die vorliegende Sonderfrage übertragen werden, solange INSA oder BILD sie dafür nicht ausgewiesen haben. Ohne Fragewortlaut bleibt auch offen, ob wirklich nach Neuwahlen „jetzt“ gefragt wurde oder nach einer vorzeitigen Wahl im Gegensatz zu einem Weiterregieren bis 2029.

Die Unterschiede nach Parteianhängerschaft sind erheblich, und hier überzieht die BILD an einer Stelle. Anhänger von CDU und CSU wollen laut der Umfrage zu 60 Prozent, dass Merz und Klingbeil bis 2029 weitermachen. Bei den SPD-Anhängern sind es 50 Prozent. Die BILD schreibt, beide Gruppen wünschten sich „mehrheitlich“ ein Weiterregieren. Für die Union mit 60 Prozent trifft das zu. Für die SPD mit genau 50 Prozent gilt das nicht: 50 Prozent sind keine Mehrheit, sondern die Hälfte. Wie sich die andere Hälfte der SPD-Anhänger aufteilt – wie viele vorzeitige Neuwahlen wollen, wie viele unentschieden sind –, steht in dem Text nicht. Bei den Grünen überwiegen die Befürworter von Neuwahlen mit 47 zu 41 Prozent. Das ist eine knappe relative Mehrheit, kein deutliches Votum, und bei typischen Teilgruppengrößen kann ein Abstand von 6 Punkten innerhalb der Schwankungsbreite liegen.

Am höchsten fällt die Zustimmung zu Neuwahlen bei Anhängern des BSW mit 95 Prozent und der AfD mit 85 Prozent aus, gefolgt von der Linkspartei mit 75 Prozent und der FDP mit 64 Prozent. Diese Zahlen sind mit großer Vorsicht zu lesen. In den jüngsten Sonntagsfragen desselben Instituts liegt das BSW nur bei etwa 3 Prozent. Eine Teilgruppe dieser Größe umfasst selbst bei 2000 Befragten nur wenige Dutzend Stimmen; 95 Prozent können dann schon durch eine Handvoll Antworten stark schwanken. Auch AfD, Linke und FDP werden in Untergruppen gemessen, deren Fehlertoleranz deutlich über der der Gesamtstichprobe liegt. Dass Oppositionsanhänger eher Neuwahlen wollen als Regierungsanhänger, ist zudem politisch wenig überraschend und erklärt einen Teil der Gesamtmehrheit.

Eine zweite Frage gilt der Parteitreue. Auf die Frage, ob sie dieselbe Partei wie 2025 wählen würden, antworteten laut BILD insgesamt 59 Prozent mit Ja, 25 Prozent würden einer anderen Partei ihre Stimme geben. Wieder bleiben rechnerisch 16 Prozent ungenannt. Am treuesten sind demnach frühere Unionswähler mit 85 Prozent, am wechselhaftesten frühere Grünen-Wähler mit 57 Prozent. Dazwischen liegen SPD mit 72, AfD mit 70, FDP mit 68, BSW mit 65 und Linke mit 64 Prozent. Auch das sind keine feststehenden Wanderungsbilanzen, sondern Angaben in einer Umfrage, deren Methodik für diese Frage ebenfalls nicht veröffentlicht ist.

Neu ist der Wunsch nach vorzeitigen Neuwahlen zudem nicht. In einem Beitrag des Instituts vom Frühjahr berichtete INSA-Geschäftsführer Hermann Binkert über eine Erhebung vom 30. April bis 4. Mai mit 2008 Befragten. Damals lautete die öffentlich genannte Frage: „Wünschen Sie sich eine Neuwahl des Bundestages?“ 59 Prozent antworteten mit „(eher) ja“, 25 Prozent mit „(eher) nein“. Die aktuellen 58 zu 26 Prozent liegen praktisch auf demselben Niveau. Ein direkter Vergleich ist trotzdem nur eingeschränkt möglich, weil die November-Antworten bei der BILD als Gegensatz zwischen vorzeitigen Neuwahlen und einem Weiterregieren bis Anfang 2029 erscheinen – das kann eine andere Formulierung sein als die klare Ja-Nein-Frage vom Mai. Sicher ist aber: Von einem plötzlichen Stimmungsumschwung in diesem Herbst zeugen die Zahlen nicht.

Eine andere, oft durcheinandergebrachte Messung kommt vom Institut Forsa. In einer Erhebung des Instituts Forsa für das Trendbarometer von RTL und ntv sagten Mitte Oktober 56 Prozent, sie rechneten nicht damit, dass die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 hält; 40 Prozent gingen noch davon aus, dass sie hält. Befragt wurden dafür vom 16. bis 19. Oktober 1009 Menschen, die Fehlertoleranz gab Forsa mit plus/minus 3 Prozentpunkten an. Wichtig: Das ist eine Erwartungsfrage, keine Wunschfrage. Wer glaubt, dass eine Koalition zerbricht, muss deshalb noch lange keine Neuwahlen wollen. Wer beide Umfragen in einen Topf wirft, vermischt zwei verschiedene Dinge.

Genau hier setzt die Zuspitzung der BILD an. Die Überschrift „klare Mehrheit“ und die Zeile, eine Mehrheit wolle Neuwahlen „JETZT“, machen aus einer gehaltenen, seit dem Frühjahr nahezu unveränderten Mehrheit einen Alarm, der nach sofortigem Handeln klingt. 58 Prozent sind eine absolute Mehrheit der Befragten und deutlich mehr als die 26 Prozent auf der anderen Seite. „Klar“ bleibt trotzdem eine Wertung, kein Messwert, und „jetzt“ steht in dem veröffentlichten Antwortschema so nicht. Ebenso wenig „fordern“ die Befragten rechtlich etwas: Sie haben eine Frage eines Instituts beantwortet. Der politische Hinweis an Union und SPD ist ernst. Ein Verfassungsauftrag entsteht daraus nicht.

Denn der Bundestag kann sich nach dem Grundgesetz nicht selbst auflösen, und eine Umfrage ändert daran nichts. Der in Deutschland übliche Weg zu vorgezogenen Neuwahlen führt über die Vertrauensfrage. Die Vertrauensfrage ist im Grundgesetz geregelt: Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Kanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Der Präsident muss das nicht tun, er darf es. Das Auflösungsrecht erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Kanzler wählt. Zwischen Antrag und Abstimmung müssen 48 Stunden liegen. Nach einer Auflösung ist der Weg frei für eine neue Wahl, aber nicht innerhalb von drei Wochen: Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von 60 Tagen statt, so der Artikel über die Wahlperiode. Die BILD springt in ihrem Text von der möglichen Auflösung binnen 21 Tagen direkt zu „Neuwahlen!“ und lässt diese Frist weg.

Ein zweiter, seltener Weg zur Auflösung steht im Artikel über die Kanzlerwahl. Wird nach den dort vorgesehenen Wahlgängen niemand mit der Mehrheit der Mitglieder gewählt, so gilt im letzten Gang die relative Mehrheit. Erreicht der Gewählte die Kanzlermehrheit nicht, hat der Bundespräsident binnen 7 Tagen die Wahl: Er kann diesen Kandidaten trotzdem ernennen oder den Bundestag auflösen. Dieser Weg ist kein Alltagsinstrument und kein Ersatz für eine vom Kanzler gewünschte Vertrauensfrage.

Ohne Neuwahlen kommt ein Regierungswechsel nur über das konstruktive Misstrauensvotum zustande. Beim konstruktiven Misstrauensvotum wählt der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Bundeskanzler; der Bundespräsident muss ihn ernennen. Die Koalition würde dann im Amt der Kanzlerin oder des Kanzlers wechseln, das Parlament bliebe dasselbe. Auch das gehört zur verfassungsrechtlichen Lage und fehlt in der verkürzten BILD-Darstellung, die nur die Vertrauensfrage nennt.

Historisch ist der Weg über die Vertrauensfrage der bekannte: 1972 unter Willy Brandt, 1982 unter Helmut Kohl mit der Wahl im März 1983, 2005 unter Gerhard Schröder und im Dezember 2024 unter Olaf Scholz, wonach am 23. Februar 2025 neu gewählt wurde. Die BILD nennt Brandt, Schröder und Scholz, nicht aber den Fall Kohl. Regulär wird der Bundestag auf 4 Jahre gewählt, die Neuwahl findet frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode statt, also im Jahr 2029. Daran ändert eine Umfrage nichts, solange der Kanzler die Vertrauensfrage nicht stellt und sie verliert – und solange der Bundespräsident einer Auflösung zustimmt.

Politisch wäre das für Schwarz-Rot ein Risiko. In den laufenden Sonntagsfragen liegt die AfD vor der Union, das schwarz-rote Lager wäre nach den veröffentlichten INSA- und YouGov-Werten der vergangenen Tage deutlich von einer eigenen Mehrheit entfernt. Genau das erklärt, warum eine Koalition eine Umfrage zu Neuwahlen zur Kenntnis nehmen kann, ohne deswegen den Bundestag in die Auflösung zu schicken. Der Wunsch vieler Befragter und der Anreiz der Amtsinhaber fallen hier auseinander. Stand: 8:55 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Mehrheit, die vorzeitig neu wählen will, ist ein Warnsignal, das eine Regierung nicht einfach abtun sollte. Aber eine Umfrage ist keine Wahl und kein Verfassungsbefehl. Wer aus einem gehaltenen Stimmungsbild den Eindruck erzeugt, das Land müsse jetzt sofort an die Urnen, macht aus Meinungsforschung Kampagne. Die Zahlen ernst nehmen heißt auch, sie nicht größer zu machen, als sie sind.

KOMMENTAR / MEINUNG: Auffällig ist die Spaltung entlang der Lager. Wer die Regierungsparteien unterstützt, will mehrheitlich oder zumindest zur Hälfte weitermachen. Den lautesten Ruf nach Neuwahlen tragen Anhänger der Opposition, zum Teil in sehr kleinen Umfragegruppen, deren extreme Werte leicht überschätzt werden. Das ändert nichts an der Gesamtmehrheit, es erklärt aber, warum die Zahl allein noch keine Machtverschiebung im Bundestag erzeugt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Grundgesetz macht vorzeitige Neuwahlen absichtlich schwer. Der Bundestag darf sich nicht selbst auflösen, der Bundespräsident ist kein Automat, und eine Regierung stürzt man im Amt vor allem durch die Wahl eines neuen Kanzlers, nicht durch den Gang vors Mikrophon. Das ist keine formalistische Spitzfindigkeit, sondern eine Lehre aus instabilen Zeiten. Wer Neuwahlen will, muss klar sagen, wer die Vertrauensfrage stellen und verlieren soll – sonst bleibt der Wunsch Politik, nicht Verfahren.

Was meinen Sie: Sollte die Koalition den Wunsch nach vorzeitigen Neuwahlen ernst nehmen – oder schützt die hohe Hürde im Grundgesetz das Land vor einem Dauerwahlkampf? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

BILD: Exklusive INSA-Umfrage zu vorzeitigen Neuwahlen: https://www.bild.de/politik/inland/bild-umfrage-klare-mehrheit-will-vorzeitige-neuwahlen-6afb10f38c74195fa20c3262

INSA-News, Hermann Binkert: Große Mehrheit für Neuwahlen: https://insa.news/grosse-mehrheit-fuer-neuwahlen/

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel zur Vertrauensfrage: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_68.html

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24