IRAN-KRIEG! ENERGIE-ALBTRAUM FÜR DEUTSCHLAND – WIRD JETZT DAS LICHT AUSGEKNIPST?

Berlin – Der Krieg im Nahen Osten lässt nicht nur Raketen fliegen, sondern auch die Angst vor dem nächsten Energie-Schock explodieren! Während am Golf die Lage eskaliert, fragen sich immer mehr Bürger und Unternehmer hierzulande: Hat Deutschland seine eigene Versorgung fahrlässig aufs Spiel gesetzt? Die Pipeline NordStream2 – gesprengt, politisch tot, obwohl Fachleute eine Reparatur für technisch machbar halten. Atomkraftwerke – abgeschaltet, Kühltürme abgerissen, Know-how zerstreut. Kohlekraftwerke – zurückgebaut oder stillgelegt im Namen des Klimaschutzes. Kritiker sprechen von einer Kette politischer Entscheidungen, die das Land nun in eine gefährliche Abhängigkeit treiben.

Mit jedem neuen Gefechtsbericht aus der Region wächst die Sorge vor dem nächsten Preisschock an den Märkten. Deutschland bezieht einen Großteil seiner Energie in Form von Öl und Gas aus dem Ausland – und wenn die Preise infolge geopolitischer Spannungen explodieren, trifft das Industrie, Mittelstand und Verbraucher gleichermaßen. Schon jetzt ächzen viele Betriebe unter hohen Strom- und Gasrechnungen. Produktionslinien werden gedrosselt, Investitionen verschoben, Standorte ins Ausland verlagert. Wirtschaftsvertreter warnen hinter vorgehaltener Hand: Wenn die Energie erneut massiv teurer wird, droht eine Insolvenzwelle, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen könnte.

Die politische Debatte wird härter. Während die Bundesregierung auf Erneuerbare, LNG-Terminals und europäische Solidarität setzt, fordern Oppositionsparteien eine radikale Kehrtwende. Sie sprechen von ideologisch motivierten Fehlentscheidungen und verlangen eine Neubewertung der Energiepolitik – inklusive Kernkraft und Kohle. Andere warnen, ein Zurück sei weder rechtlich noch technisch schnell machbar. Klar ist nur: Sollte sich der Konflikt am Golf weiter zuspitzen und die Energiepreise weiter nach oben treiben, steht Deutschlands Wirtschaftsmodell auf dem Prüfstand. Und dann geht es nicht mehr nur um Stromrechnungen – sondern um Arbeitsplätze, Wohlstand und die Frage, wie krisenfest dieses Land wirklich ist.

