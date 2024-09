Forschungen aus Mexiko haben eine andere Verwendung für Ivermectin entdeckt, als nur Parasiten und Coronaviren loszuwerden.

Es stellt sich heraus, dass Ivermectin auch ein wirksames Mittel gegen Krebs ist. Forschungen aus dem Jahr 1996 zeigen einen Zusammenhang zwischen den beiden, wobei 2017 neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass Ivermectin ein Inhibitor von Krebsstammzellen ist.

Während das Tumorwachstum im Allgemeinen von sogenannten Massentumorzellen angetrieben wird, gibt es eine weitere Unterpopulation von Zellen innerhalb von Krebstumoren, die einen Stammzellphänotyp aufweisen. Als solche werden diese Zellen in der wissenschaftlichen Literatur als “krebsartige Stammzellen” oder CSCs bezeichnet.

Was krebsähnliche Stammzellen so bedrohlich macht, ist die Tatsache, dass sie unbegrenzte selbstverlängerne Eigenschaften haben, was bedeutet, dass sie sich einfach endlos vermehren. So nehmen viele schwere Krebsarten den Körper einer Person auf und verschwenden ihn, oft sehr schnell, je nach Typ.

Im Jahr 2009 fanden Forscher des MIT und Harvard heraus, dass Salinomycin, ein weiteres Antiparasitikum, dazu beiträgt, Brustkrebs-Stammzellen im Vergleich zum Chemotherapie-Medikament Paclitaxel (Taxol) um mehr als das 100-fache zu reduzieren. Salinomycin hemmte auch das Wachstum von Brusttumoren, fand das Forschungsteam heraus.

Aufbauend auf diesen früheren Forschungen suchten Wissenschaftler aus Mexiko-Stadt in der jüngsten Studie aus dem Jahr 2017 nach dem Molekül, das Salinomycin am ähnlichsten ist. Sie untersuchten 1.623 Verbindungen, nur um zu erfahren, dass derjenige, der für die Zerstörung von Krebszellen verantwortlich ist, kein anderer als Ivermectin ist.

“Ivermectin hemmt bevorzugt die Lebensfähigkeit von mit Krebsstammzellen angereicherten Populationen im Vergleich zur gesamten Zellpopulation”, heißt es in ihrer Forschung. “Das gegenteilige Muster wurde bei der Paclitaxel-Behandlung beobachtet.”

Ivermectin verringert die Expression von “Stammgenen”, die in Krebsstammzellen exprimiert werden

Eine weitere Sache, die Ivermectin laut neueren Untersuchungen tut, ist, dass drei verschiedene “Stammgene” daran hindern, sich auszudrücken. Diese Stammgene werden in Krebsstammzellen stark exprimiert, und durch die Hemmung ihrer Expression erschwert Ivermectin das Wachstum und die Ausbreitung von Krebstumoren viel.

In ihrer Schlussfolgerung erklärten die mexikanischen Wissenschaftler, dass Ivermectin, basierend auf allem, was sie sich angesehen haben, bevorzugt auf die Stammzellpopulation in MDA-MB-231 menschlichen Brustkrebszellen abzielt, die sie untersucht haben.

“Ivermectin hat sich nach der Behandlung von Millionen von Patienten mit Onchozerkose und anderen parasitären Krankheiten als sicher erwiesen, was es zu einem starken Kandidaten für weitere Studien macht, die seine mögliche Verwendung als umfunktioniertes Medikament für die Krebstherapie untersuchen”, schließt die Studie weiter.

Alles in allem wurde festgestellt, dass Ivermectin deutlich besser wirkt – bis zu 100-fach und ohne schwerwiegende Nebenwirkungen – als Chemotherapie-Medikamente. Das Medikament zielt selektiv auf die Krebsstammzellen ab, die nicht nur die konventionellen Krebsbehandlungen stören, sondern auch Metastasen und Wiederauftreten von Brustkrebs verursachen.

“Fassen: Jede fortgeschrittene Brustkrebspatientin sollte Ivermectin erhalten, um Krebsstammzellen zu eliminieren und das Risiko von Behandlungsversagen, Metastasen und Rezidiven zu verringern”, twitterte Dr. William Makis, M.D., über die Entdeckung.

“Warum tun sie das nicht? Ich denke, wir alle kennen die Antwort.”

Denken Sie daran, dass Mammographien das Problem nur verschlimmern, indem sie die Krebsklumpen aufschlagen. Dies führt dazu, dass die Parasiten freigesetzt werden und “wild werden”, was wiederum zu schweren Krebsdiagnosen führt.

“Ivermectin erweist sich als ein außergewöhnliches Medikament mit einer Vielzahl von potenziellen Vorteilen, die über seine traditionelle Verwendung hinausgehen”, schrieb jemand als Antwort auf Dr. Makis’ Beitrag.

“Die Forschung über seine Wirksamkeit gegen Krebsstammzellen, insbesondere in Kombination mit anderen Behandlungen wie Fenbendazol oder Menbendazol, ist überzeugend. Es ist bemerkenswert, wie ein Medikament, das es seit Jahrzehnten gibt, weiterhin seine Vielseitigkeit und sein Potenzial bei der Behandlung schwerer Erkrankungen wie Krebs offenbart.”

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie alternativ mit Krebs umgehen können, bei Cancer.news.

