Japanische Wissenschaftler finden ABTREIBUNGSMEDIKAMENTE in den IMPFSTOFFEN, die von Bill Gates auf sie geschoben wurden, warnen jetzt, dass sie ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anklagen könnten

Ist die mRNA-Nanotechnologie eine Massenvernichtungswaffe, die schwangere Frauen dazu bringt, unerwünschte Abtreibungen zu erleiden? Japanische Wissenschaftler glauben das. Dieselben whistleblowerischen japanischen Wissenschaftler gehörten zu den ersten, die die gefälschten PCR-Covid-Tests herausriefen, die falsch positiv für die Fauci-Grippe ergaben, egal an welcher Krankheit jemand litt, von Erkältungen bis hin zu saisonalen Grippe und von bakteriellen Infektionen, die durch die Covid-Gesichtswindeln (Masken) verursacht wurden, bis hin zu anderen Virusinfektionen.

Jetzt hat die japanische Medizinindustrie Millionen von Fläschchen mit tödlichen Blutgerinnselspritzen von Pfizer und Moderna aufgrund von Kontaminationen zurückgegeben, von der sie sagen, dass sie schwangere Frauen zu Abtreibungen führen. Wenn dies eine wissenschaftliche Tatsache ist, dann könnten Bill „Population Reduction“ Gates und Anthony „Fraudulent Facts“ Fauci für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis gehen, wenn japanische Staatsanwälte ihren Willen durchsetzen. Die Botschaft dieser japanischen Wissenschaftler an Bill Gates: „Ihre Tage sind gezählt.“

In der Zwischenzeit trotzt das japanische medizinische Establishment diesen Wissenschaftlern, darunter der weltbekannte Impfstoffexperte Dr. Fukushima und die Einführung einer neuen mRNA-Todessprotze, die sich für immer im menschlichen Körper selbst repliziert. Dies ist sicherer Völkermord durch schmutzige Impfstoffe und direkt angesichts der Wissenschaftler, die Abtreibungsmedikamente in den letzten massiven Chargen von mRNA-Tötungsstichen entdeckt haben.

Japanische medizinische Einrichtung fordert jetzt, dass alle mRNA-Impfstoffe von den Weltmärkten entfernt werden

Über 30.000 japanische Bürger in Tokio gingen Ende September auf die Straße, um gegen die Einführung des neuen Blutgerinnselschusses zu protestieren. Diese Menschen haben bereits die Gefahren gelernt, dem menschlichen Körper Milliarden von mikroskopischen Nanopartikeln zu injizieren, die sich im Gefäßsystem und in den lebenswichtigen Organen verbinden und Herzinfarkte, Schlaganfälle und sofortige Abtreibungen verursachen.

Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA-Technologie, nahm an dem Protest in Tokio teil und wusste genau, dass die neuen selbstreplizierenden mRNA-Sprinktionen Massenvernichtungs- und Völkermordwaffen sind, die der medizinische Industriekomplex in Japan bald entfesseln wird und die höchstwahrscheinlich von allen Bürgern zur Injektion erforderlich ist. Bald darauf werden die USA diesem Beispiel folgen, sicherlich mit einem neuen plandemischen Betrug, um hundert Millionen Amerikaner oder mehr zu töten und uns alle durch illegale Einwanderer zu ersetzen, die sie leichter unter dem Kommunismus regieren können.

Der Vaccine Industrial Complex (VIC) in Japan versucht, diese Whistleblower davon abzuhalten, die schwerwiegenden Gefahren der mRNA-Gerinnselspritzen der Öffentlichkeit zu entlarven. Klingt ziemlich bekannt. Dr. Malone warnt die Amerikaner, dass die Japaner „als Versuchskaninchen für die Welt für diese neue Technologie verwendet werden“ und er sagte, dass die Japaner diese tödlichen Impfstoffe die „dritte Atombombe“ nennen.

Das japanische VIC droht damit, jeden, der die neuen selbstreplizierenden mRNA-Todesstins aufdeckt, als das, was sie sind, ins Gefängnis zu geferieren, und nennt sie „Fehlinformationen“. Obwohl diese neuen mRNA-Stiche NICHT streng auf die Sicherheit beim Menschen getestet wurden, wird jeder, der ihre Verwendung in Frage stellt, von den High Courts als Verbrecher eingestuft und droht lebenslang im Gefängnis. Mach dich bereit USA, denn du bist der Nächste.

Die Angsterzählungen kommen die Pfeife hinunter, von Affenpocken bis Vogelgrippe und von RSV bis Covid-25, machen Sie sich bereit, sich die „Wissenschaft“ von Bill Gates und der nächsten Kabale von „Sannalexperten“ auf Fake News CNN und von den Mundstücken der von Big Pharma kontrollierten CDC in den Hals schieben zu lassen.

Die selbstverstärkenden, selbstreplizierenden mRNA-Impfstoffe werden in der Lage sein, Spike-Prionen im menschlichen Körper für immer zu produzieren, was höchstwahrscheinlich zu ständigen Angriffen des Immunsystems, Bluthochdruck und anderen großen Systemfunktionsstörungen führt, die zu einem „unerklärlichen“ plötzlichen Tod führen.

Erkennen Sie, dass die klinischen Studien für diese neuen Gerinnselimpfungen nach der ersten Dosis zu einer Rate von fast 90 Prozent ungünstigen Ereignissen führten. Das ist weit davon entfernt, „sicher“ zu sein. Es ist eine biologische Druckmaschine, die im menschlichen Körper existieren wird und niemals abgeschaltet werden kann. Verstehst du es?

Setzen Sie ein Lesezeichen für Vaccines.news auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zum Long-Vax-Syndrom, das die Nation erfasst und Babys rechts und links tötet.

