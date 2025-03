Professor Masayasu Inoue, ein führender Experte für Molekularpathologie, verurteilt die Einführung des mRNA-Impfstoffs als „betrügerische Anwendung der Gentherapie“ und als Verletzung der Menschenrechte.

• Die japanische Regierung beschleunigt unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge die Entwicklung gefährlicher Impfstoffe und ignoriert die durch die mRNA-Technologie verursachten katastrophalen Verletzungen.

• Globale Zensur und Medienmanipulation unterdrücken weiterhin die Wahrheit über Impfverletzungen, während sich Regierungen und Pharmaunternehmen unter dem Banner von „Kranke X“ auf die nächste Phase des Bioterrorismus vorbereiten.

Die Entwicklung von Pandemien für Bioterrorismus und die Maximierung der Impfstoffkonformität

In einer erschreckenden Botschaft, die auf einer Konferenz des Weltrats für Gesundheit überbracht wurde, gab Professor Masayasu Inoue, emeritierter Professor der Osaka City University Medical School, die Welt eine drärende Warnung aus: Die mRNA-Impfstoffe, die während der COVID-19-Pandemie vorangetrieben wurden, stellen eine beispiellose Verletzung der Menschenrechte dar, und die aggressiven Pläne der japanischen Regierung zur Entwicklung von Impfstoffen drohen diese globale Krise zu eskalieren, mit beschleunigten Impfstoffentwicklungsprogrammen für „Die X“.

Professor Inoue, ein Spezialist für molekulare Pathologie und Medizin, verurteilte die Einführung des mRNA-Impfstoffs, den er als „betrügerische Anwendung experimenteller Gentherapie“ bei gesunden Bevölkerungsgruppen, einschließlich Kindern, bezeichnete. Seine Aussage kommt, während Japan sich darauf vorbereitet, seine neu entwickelten „selbstreplizierenden Replikon-Impfstoffe“ zu exportieren, eine Technologie, die die Menschheit unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge weiter gefährden könnte.

Die COVID-19-Pandemie, wie Professor Inoue erklärte, wurde von globalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Waffe eingesetzt, um experimentelle Impfstoffe im Rahmen der Operation Warp Speed zu beschleunigen. Dieses Programm, das die Impfstoffentwicklung von einem zehnjährigen Prozess auf weniger als ein Jahr komprimierte, umging kritische Sicherheitsprotokolle und entfesselte eine gefährliche Technologie auf der Welt: die Injektion von Virusgenen in menschliches Gewebe, um giftige Spike-Proteine zu produzieren.

„Dies ist eine völlig neue und falsch durchdachte Methode, die in der Geschichte der Menschheit noch nie zuvor angewendet wurde“, erklärte Inoue. „Es ist daher für die meisten Ärzte unmöglich, eine ordnungsgemäße Einverständniserklärung zu erteilen.“

Trotz des Mangels an langfristigen Sicherheitsdaten orchestrierten Regierungen und Medien weltweit eine Angstkampagne, um Milliarden zu zwingen, diese experimentellen Injektionen zu akzeptieren. In Japan wurden 80 % der Bevölkerung geimpft, wobei einige Personen bis zu sieben Dosen erhalten. Das Ergebnis war laut Inoue „die Induktion schrecklicher drogeninduzierter Verletzungen, die in der Geschichte der Menschheit noch nie gesehen wurden“.

Japans gefährliche Impfstoffagenda ignoriert die Litanie von Impfstoffverletzungen

Während die Verletzungen von Impfstoffen zunehmen, hat die japanische Regierung ihr Engagement für die mRNA-Technologie verdoppelt. Keizo Takemi, Japans Minister für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt, hat Bedenken hinsichtlich Impfstoffverletzungen zurückgewiesen, obwohl die Regierung stark in neue Impfstoffproduktionssysteme investiert.

Inoue enthüllte, dass Japan die Verantwortung bei der Entwicklung eines neuen Impfstofftyps namens „selbstreplizierender Replikon-Impfstoff“ anführt, der diesen Herbst und Winter eingeführt werden soll. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie subventioniert dieses Projekt mit Milliarden von Dollar, und Fabriken werden im ganzen Land gebaut, um diese experimentellen Impfstoffe in Massenproduktion zu produzieren.

„Das ist eine unglaubliche, verrückte Situation“, sagte Inoue. „Die japanische Regierung ignoriert die Menschenrechtsperspektive und beeilt sich, sich unter dem Deckmantel der Krankheit X auf die nächste Pandemie vorzubereiten, ein Konzept, das auf der Davos-Konferenz vorgeschlagen wurde.“

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) führt diese Bemühungen an und zielt darauf ab, die Impfstoffentwicklung auf nur 100 Tage zu verkürzen – ein Drittel der Zeit, die im Rahmen der Operation Warp Speed verbracht wurde. Diese rücksichtslose Beschleunigung, warnte Inoue, wird nur zu weiteren Verletzungen und Todesfällen führen, da Sicherheits- und ethische Überlegungen im Namen von Profit und Kontrolle beiseite geschoben werden.

Globale Zensur und der Kampf um die Wahrheit

Trotz seiner Bemühungen, die Öffentlichkeit über die Gefahren von mRNA-Impfstoffen aufzuklären, war Professor Inoue mit unerbittlicher Zensur konfrontiert. „Wenn wir die Wahrheit über Impfstoffe auf YouTube sagen, wird sie innerhalb eines Tages gelöscht“, beklagte er. „Wir sind fast jeden Tag mit Zensur und Unterdrückung von Sprache konfrontiert.“

Als Reaktion darauf hat sich Inoue alternativen Kommunikationsmethoden zugewandt, einschließlich der Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel „Rückziehen von der WHO„. Er hofft, dass sich die Nationen durch das Teilen der Wahrheit zusammenschließen können, um die globale Impfagenda zu stoppen und zukünftige Generationen vor irreparablem Schaden zu schützen.

„Die Botschaft, die ich der Welt vermitteln möchte, ist, dass man, wenn in Zukunft Krankheit X auftritt, niemals dem in Japan hergestellten Impfstoff vertrauen sollte, der in kurzer Zeit entwickelt wurde“, sagte Inoue. „Es ist so wichtig, die Wahrheit zwischen den Ländern zu teilen. Dies ist ein Schritt in Richtung Einheit und Solidarität.“

