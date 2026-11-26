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Jerusalem – Ungewöhnlicher Zwischenstand im Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu: Die Richter des Bezirksgerichts Jerusalem haben der Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch empfohlen, den schwersten Anklagekomplex zu überdenken und möglicherweise ganz fallen zu lassen. Im sogenannten Fall 4000 sehen sie kaum Aussicht auf eine Verurteilung, im Fall 2000 zweifeln sie sogar, ob das vorgeworfene Verhalten überhaupt eine Straftat ist. Den dritten Komplex, den Geschenke-Fall 1000, wollen sie dagegen nicht streichen; hier soll auf eine Einigung oder eine andere Form des Abschlusses hingearbeitet werden. Es handelt sich um eine Empfehlung und eine vorläufige Einschätzung, nicht um ein Urteil. Kein Anklagepunkt ist bisher zurückgezogen. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe, erklärte den Prozess für zusammengebrochen und forderte dessen sofortige Einstellung.

Stand: 22:04 Uhr MEZ

Anlass ist ein TAG24-Ticker vom 26. November 2026, 8.26 Uhr, mit der Überschrift „Richter empfehlen, meiste Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen“. Der kurze Text steht in einem Sammelblog zum Nahost-Konflikt und stützt sich ausdrücklich auf die „Times of Israel“. Der Vorgang selbst datiert auf Mittwoch, den 25. November 2026, als das Bezirksgericht Jerusalem in einer eigens anberaumten Anhörung die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara vorlud. Wir haben die Angaben mit der ausführlichen Prozessberichterstattung der Times of Israel, dem Bericht der BBC vom selben Tag und den Darstellungen der Tagesschau vom 25. und 26. November abgeglichen. Der Kern ist zutreffend: Die Richter haben der Anklage einen schweren Zwischenschlag versetzt. Die TAG24-Formel von den „meisten Anklagepunkten“ ist jedoch zu grob und lässt gerade den Punkt weg, der nicht fallen gelassen werden soll.

Was am Mittwoch geschah, ist kein Beschluss und kein Freispruch. Die Vorsitzende Richterin Rivka Friedman-Feldman sagte laut BBC und israelischen Medien, das öffentliche Interesse erfordere ein Überdenken, wie das Verfahren weitergeführt werden solle. Die Times of Israel und die Jerusalemer Prozessberichte betonen, die Richter hätten ihre bisherige Einschätzung dargelegt, aber kein Urteil geschrieben. Die Anklage ist nicht zurückgenommen, eine Verurteilung steht ebenso wenig fest wie ein Freispruch. Netanjahu bleibt Angeklagter. Die Unschuldsvermutung gilt weiter, und zwar in beide Richtungen: Weder ist die Schuld bewiesen, noch ist das Verfahren damit erledigt, weil der Beschuldigte den Prozess für gescheitert erklärt.

Der Prozess besteht aus drei Anklagekomplexen, die in Israel unter den Nummern 1000, 2000 und 4000 firmieren. Netanjahu ist der erste israelische Regierungschef, dem während der Amtszeit der Prozess gemacht wurde. Die Anklage datiert auf das Jahr 2019, die Hauptverhandlung begann im Mai 2020. Zur Last gelegt werden Betrug und Untreue sowie im schwersten Komplex zusätzlich Bestechlichkeit. Netanjahu bestreitet sämtliche Vorwürfe und spricht seit Jahren von einer politisch motivierten Kampagne. Das haben wir bereits bei der Anklageerhebung festgehalten. Daran hat sich seine Linie nicht geändert.

Im Fall 4000, dem nach übereinstimmender Darstellung der schwerwiegendsten Komplex, wirft die Anklage Netanjahu vor, dem Telekommunikationskonzern Bezeq regulatorische Vorteile verschafft zu haben. Im Gegenzug soll er eine wohlwollende Berichterstattung auf der damals zum gleichen Eigentümerkreis gehörenden Nachrichtenwebsite Walla erhalten haben. Angeklagt sind hier Bestechlichkeit sowie Betrug und Untreue. Die Richter haben der Staatsanwaltschaft nahegelegt, diesen Komplex zu überdenken und ihn gegen Netanjahu möglicherweise vollständig fallen zu lassen. Friedman-Feldman sagte laut BBC, die Aussichten auf eine Verurteilung seien so gering, dass eine erneute Prüfung gerechtfertigt sei. Die Times of Israel schreibt, das Gericht rechne in diesem Fall insgesamt nicht mit einer Verurteilung. Das geht weiter als frühere Hinweise: Die Richter hatten der Anklage schon zuvor, auch in diesem Sommer, empfohlen, zumindest den Bestechungsvorwurf zurückzuziehen. Am Mittwoch erfasste die Skepsis den ganzen Komplex.

Im Fall 2000 geht es um angebliche Gespräche mit Arnon Mozes, dem Verleger der Zeitung Jediot Acharonot. Die Anklage behauptet ein Gegengeschäft: wohlwollende Berichterstattung im Tausch gegen Schritte, die das rivalisierende Gratisblatt Israel Hayom geschwächt hätten. Hier sind Betrug und Untreue vorgeworfen. Die Richter haben diesen Komplex nicht einfach für erledigt erklärt, aber sie haben grundsätzliche Zweifel angemeldet. Nach der Times of Israel ist das Gericht nicht davon überzeugt, dass die geschilderten Vorgänge überhaupt eine Straftat darstellen, und deshalb auch nicht davon überzeugt, dass es hier eine strafbare Sache zu verhandeln gibt. Die BBC formuliert denselben Punkt: Die Richter stellten infrage, ob das vorgeworfene Verhalten die Schwelle zur Strafbarkeit erreiche. Das ist eine Empfehlung zur Neuprüfung, kein bereits vollzogener Anklageverzicht.

Den dritten Komplex, den Fall 1000, wollen die Richter ausdrücklich nicht fallen lassen. Ihm liegen Vorwürfe zugrunde, Netanjahu habe luxuriöse Geschenke – in der Berichterstattung werden unter anderem Zigarren und Champagner genannt – von wohlhabenden Gebern angenommen, darunter dem Filmproduzenten Arnon Milchan und dem australischen Unternehmer James Packer, und im Gegenzug Gefälligkeiten erwiesen. Angeklagt sind Betrug und Untreue. Die BBC hält fest, die Richter hätten hier die Möglichkeit einer Verurteilung offengelassen und der Staatsanwaltschaft nahegelegt, eine Verständigung anzustreben. Die Times of Israel berichtet, im Fall 1000 solle die Anklage versuchen, mit der Verteidigung zu einer Einigung zu kommen. Genau dieser Punkt fehlt bei TAG24 vollständig. Wer nur die Überschrift von den „meisten Anklagepunkten“ liest, muss annehmen, das Verfahren stehe insgesamt vor dem Aus. Das ist so nicht der Stand des Gerichts.

Die Reaktion der Staatsanwaltschaft ist zurückhaltend und bisher ohne Rücknahme. Baharav-Miara, die zu der Anhörung geladen worden war, erklärte laut Times of Israel und Tagesschau, sie und ihr Team würden die Hinweise des Gerichts prüfen. Der Prozess müsse entweder mit einem Urteil oder mit einer angemessenen Verständigung enden. Die Tagesschau beschreibt daraus am 26. November das Dilemma der Anklage: Folgt sie dem Signal des Gerichts, setzt sie sich dem Vorwurf aus, unter politischem Druck einzuknicken. Hält sie an der bisherigen Linie fest, muss sie begründen, warum sie gegen die offen formulierte Skepsis der Richter weitermacht. Ein Anklageverzicht ist damit nicht vollzogen, eine Einigung nicht geschlossen, ein Urteil nicht gesprochen.

Netanjahu hat die Zwischenbemerkung der Richter sofort politisch genutzt. In einer am Mittwochabend verbreiteten Erklärung, die auch im Fernsehen zu sehen war und die er auf der Plattform X veröffentlichte, sagte er laut übereinstimmenden Berichten, heute sei der Prozess zusammengebrochen. Die hebräische Wendung lautet „hajom nafal hamischpat“. TAG24 gibt das mit dem Satz „Heute ist der Prozess zusammengebrochen“ wieder; das trifft den Sinn der Selbstbeschreibung, ist aber keine Feststellung des Gerichts. Netanjahu forderte die sofortige Einstellung des seit 2020 laufenden Verfahrens. Die Tagesschau zitiert ihn mit den Worten: „Bürger Israels, dieser Prozess muss sofort beendet werden.“ Er sprach von zehn Jahren schrecklichen Leids für sich, seine Frau und seine Söhne, nannte die Vorwürfe erfunden und verglich ein geplantes Gesetz zur möglichen Nichtzulassung angeklagter Kandidaten mit Methoden im Iran und in Nordkorea. Das sind scharfe politische Sätze eines Angeklagten, kein Ersatz für eine gerichtliche Entscheidung.

Die politische Lage in Israel ist ohnehin angespannt und darf mit dem Verfahrensstand nicht vermengt werden. Nach der Parlamentswahl Ende Oktober hat Präsident Isaac Herzog zuerst den früheren Generalstabschef Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. Netanjahu ist weiter im Amt, während die Koalitionsgespräche laufen. Die BBC ordnet die Zwischenbemerkung der Richter als einen Vorteil für Netanjahu in diesem Ringen ein. Er selbst bot Eisenkot in derselben Erklärung eine Einheitsregierung an. Für die rechtliche Bewertung ändert das nichts: Ein geschäftsführendes Amt, eine offene Regierungsbildung und eine Fernsehansprache ersetzen weder ein Urteil noch einen Anklageverzicht.

An mehreren Stellen ist TAG24 ungenau oder lückenhaft, ohne dass der Kurztext den Vorgang frei erfinden würde. Die Überschrift und der Einstieg sprechen von den „meisten Anklagepunkten“, die fallen gelassen werden sollen. Tatsächlich haben die Richter im Fall 4000 einen möglichen vollständigen Rückzug empfohlen, im Fall 2000 eine grundsätzliche Neuprüfung angeregt und im Fall 1000 gerade keinen Rückzug, sondern eine Einigung oder einen anderen Abschluss vorgeschlagen. Die drei Fallnummern kommen bei TAG24 nicht vor, das Bezirksgericht Jerusalem wird nicht genannt, die Stellungnahme der Generalstaatsanwältin fehlt, und der Charakter als unverbindliche Einschätzung wird nicht erklärt. Die Bezugnahme auf die Times of Israel ist korrekt, bleibt aber auf den Bestechungsvorwurf im schwersten Fall und auf die Strafbarkeitszweifel in einem weiteren Fall verkürzt. Der Satz, dies sei für die Staatsanwaltschaft ein „schwerer Schlag“, stammt ebenfalls aus dieser Zeitung und ist als deren Wertung kenntlich.

Auch in der sonstigen deutschen Berichterstattung wird teilweise zu knapp vereinfacht. Die Tagesschau schrieb am 25. November zunächst, die Richter hätten empfohlen, „einen von drei Anklagekomplexen“ fallen zu lassen, im Vorspann sogar vom „letzten Anklagepunkt“. Im Fließtext räumte sie immerhin ein, das Gericht habe auch bei den beiden anderen Komplexen Skepsis signalisiert, unterschied aber nicht klar genug zwischen dem Fall 2000 und dem weiter verfolgten Fall 1000. Am 26. November rückte die Tagesschau die Fernsehansprache und den Druck auf die Generalstaatsanwältin in den Vordergrund und erwähnte zutreffend, die Richter hätten auch angeregt, andere Punkte zu überdenken oder einen Deal zu suchen. Für die genaue Zuordnung der drei Fälle bleiben die Times of Israel und die BBC die schärferen Quellen.

Was bisher nicht feststeht, muss klar getrennt bleiben. Es gibt kein Urteil, keinen Freispruch, keine rechtskräftige Einstellung und keinen öffentlich erklärten Anklageverzicht. Die Höhe einzelner Geschenke, der genaue Wert angeblicher regulatorischer Vorteile und der Inhalt möglicher Vergleichsgespräche sind in der aktuellen Amt- und Gerichtskommunikation nicht neu beziffert worden; wir setzen dafür keine ungesicherten Zahlen in die Welt. Ebenso wenig ist entschieden, ob die Staatsanwaltschaft der Empfehlung folgt, ob sie im Fall 2000 einen ergänzenden Schriftsatz vorlegt oder ob sie den Geschenke-Komplex bis zu einem Urteil durchzieht. Baharav-Miara hat nur den Prüfungsvorbehalt und die Alternative von Urteil oder angemessener Verständigung benannt.

Der weitere Weg ist damit offen, aber nicht beliebig. Die Richter haben ein ungewöhnliches Zwischenwort gesprochen und der Anklage die Schwäche vor allem im Bestechungskomplex und die rechtliche Fragwürdigkeit im Medien-Gesprächskomplex deutlich gemacht. Gleichzeitig haben sie den Geschenke-Fall als den Bereich bezeichnet, in dem ein Abschluss möglich und eine Verurteilung nicht ausgeschlossen ist. Netanjahus Lager feiert das als Zusammenbruch des gesamten Verfahrens, Kritiker fordern im Gegenteil ein voll ausformuliertes Urteil. Beides ist Politik. Maßgeblich bleibt, was das Bezirksgericht Jerusalem am Mittwoch tatsächlich gesagt hat: eine Empfehlung zur Neuausrichtung, keine Entscheidung in der Sache. Bis die Staatsanwaltschaft antwortet oder das Gericht ein Urteil fällt, ist der Prozess nicht zu Ende.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine richterliche Empfehlung ist kein Freispruch. Das Gericht hat eine Tür geöffnet, den Fall aber nicht geschlossen. Wer jetzt schon den gesamten Prozess zu den Akten legt, läuft der Justiz davon.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Anklage steht unter Druck, und das darf sie nicht in eine politische Falle treiben. Folgt sie dem Signal, heißt es Einknicken. Bleibt sie stur, heißt es Realitätsverweigerung. Der einzig saubere Weg ist eine Begründung nach Aktenlage, nicht nach Fernsehansprachen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Nach Jahren des Verfahrens schuldet das Land der Öffentlichkeit ein klares Ende. Entweder ein begründetes Urteil oder eine offene Verständigung. Sprechblasen über zusammengebrochene Prozesse ersetzen beides nicht.

Empfehlung ist kein Freispruch – erst das Urteil zählt!

Quellen:

The Times of Israel, 25.11.2026: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/court-recommends-dropping-or-reconsidering-2-out-of-3-cases-against-netanyahu-in-severe-blow-to-prosecution/

BBC, 25.11.2026: https://www.bbc.com/news/articles/cxj05mv723r2o

tagesschau.de, 26.11.2026: https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-netanjahu-prozess-bestechungsvorwurf-100.html

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