Winterdienste kühlen jetzt unsere Autobahnen!

Deutschland glüht in einer erbarmungslosen Hitzewelle und der blanke Wahnsinn greift auf den schmelzenden Straßen um sich. Wo sonst zentnerweise Salz gestreut wird, um Schnee und Eis zu bändigen, rücken die Männer in Orange nun mit einer völlig absurden Taktik an. Weil die unbarmherzige Sonne den Asphalt weich kocht und Betonplatten wie billiges Spielzeug aufplatzen lassen will, spritzen die Einsatzfahrzeuge Unmengen an Wasser auf die kochenden Fahrbahnen. Diese skurrile Wasserschlacht gegen die Naturgewalten soll den Verkehr vor dem totalen Kollaps bewahren, während Autofahrer fassungslos den Kopf schütteln.

Das Epizentrum dieses sommerlichen Schmierentheaters zieht sich quer durch mehrere Bundesländer. In Thüringen schleichen die Tankwagen über wichtige Landstraßen, um mit kühlem Nass die drohende Streckensperrung zu verhindern, die in den vergangenen Jahren noch die einzige Rettung war. Auch in Nordrhein-Westfalen und mitten im hessischen Autobahnkreuz fluten die Behörden den dampfenden Untergrund. Sogar die vielbefahrene Nord-Süd-Achse nahe Hamburg leidet unter der extremen Glut, sodass sich Fahrspuren auflösen und Reifen an der klebrigen Masse hängen bleiben.

Doch die Gefahr lauert nicht nur im weichen Teer, sondern birgt echten Sprengstoff auf den Betonpisten. Die gigantischen Platten dehnen sich in der extremen Glut so gewaltig aus, dass sie unter dem enormen Druck regelrecht explodieren und sich gefährlich in die Höhe schieben. Um lebensgefährliche Unfälle durch diese brutalen Aufplatzungen zu verhindern, mussten bereits mehrere wichtige Autobahnabschnitte rund um die Bundeshauptstadt sowie im Osten des Landes komplett dichtgemacht werden. Während der Verkehr im totalen Chaos versinkt, feiert der Winterdienst mitten im Hochsommer seine wohl verrückteste Premiere.

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