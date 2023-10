Jugendlicher in Unterführung angegriffen – Täter in Untersuchungshaft, Ersthelfer gesucht, Oestrich-Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein 15-Jähriger in einer Unterführung in Oestrich-Winkel von zwei weiteren Jugendlichen angegriffen und verletzt. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ersten Ermittlungen zufolge lief der Geschädigte gegen 18:00 Uhr eine Bahnunterführung in der Adalbert-Stifter-Straße entlang, wo er auf die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen stieß. Die Jungen sollen den 15-Jährigen umgehend mit Schlägen und Tritten angegriffen und bedroht haben. Der Geschädigte sei dabei zu Boden gestürzt und auch dort geschlagen und getreten worden. Im Anschluss hätten die Täter die Flucht ergriffen. Der verletzte Jugendliche wurde kurz darauf von Passanten auf dem Boden liegend aufgefunden und der Rettungsdienst verständigt. Nach einer erfolgten Erstversorgung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen gerieten zwei Tatverdächtige ins Visier der Polizei und konnten noch am selben Abend in Oestrich-Winkel festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide in Gewahrsam genommen und am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die zwei Jugendlichen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Tat. Insbesondere die beiden Ersthelfer, die den Rettungsdienst verständigten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden