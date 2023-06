Junge Frauen im Freibad belästigt: Ermittlungen gegen 32-Jährigen!

(lei) Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Beleidigung auf sexueller Grundlage muss sich ein 32-Jähriger nun strafrechtlich verantworten, nachdem er am Sonntagnachmittag auf frivole Weise Kontakt zu zwei jungen Frauen im örtlichen Freibad gesucht haben soll.

Gegen 17.30 Uhr, so der Vorwurf, soll der Wächtersbacher eine 18-Jährige im Schwimmbecken unsittlich am Gesäß berührt und obszöne Andeutungen gemacht haben. Kurz darauf soll er auf der Liegewiese eine 17-Jährige ebenfalls unsittlich am Oberteil berührt und beide Frauen mit Gesten und Lauten anstößig beleidigt haben. Offenbar auf die Situation aufmerksam geworden, schritten daraufhin mehrere Zeugen ein.

Als der 32-Jährige des Freibads verwiesen werden sollte, wurde offenbar auch der Bademeister zur Zielscheibe, indem dieser mit Bier übergossen wurde. Eine anschließend hinzugezogene Polizeistreife nahm den offensichtlich anstandslosen Gast dann vorläufig fest.

Da er augenscheinlich ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatte (ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille) musste er ob des Vorwurfs eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

