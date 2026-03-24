+++ JUSTIZ-KNALL AUS WÜRZBURG! GERICHT ZERLEGT LOCKERUNGS-PRAXIS IM FALL THOMAS KREBS – MASSREGELVOLLZUG UNTER DRUCK +++

Ein Beschluss aus Würzburg sorgt für ein juristisches Beben im Maßregelvollzug und bringt eine Praxis ins Wanken, die hinter verschlossenen Türen längst zum Alltag geworden war. Die Strafvollstreckungskammer macht unmissverständlich klar, dass Freiheit nicht von externen Gutachten abhängig gemacht werden darf. Einrichtungen hatten Lockerungen immer wieder aufgeschoben, bis fremde Einschätzungen vorlagen – doch genau damit ist jetzt Schluss. Das Gericht zieht eine harte Linie und stellt fest: Wer untergebracht ist, hat Grundrechte, und diese dürfen nicht durch bürokratische Verzögerung ausgehebelt werden. Die Botschaft ist deutlich – Entscheidungen müssen eigenständig getroffen werden und dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Im Zentrum steht eine juristische Klarstellung mit Sprengkraft: Lockerungen sind kein Gnadenakt, sondern ein Anspruch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Gericht rückt die Balance zwischen Sicherheit und Resozialisierung in den Fokus und stellt klar, dass bloße Vermutungen oder pauschale Gefährlichkeitsannahmen nicht ausreichen, um Freiheit weiter einzuschränken. Besonders brisant: Nachträgliche Begründungen, die erst im Gerichtsverfahren auftauchen, werden rigoros verworfen. Damit nimmt das Gericht den Einrichtungen ein beliebtes Instrument aus der Hand, Entscheidungen im Nachhinein zu rechtfertigen. Was zählt, ist allein das, was ursprünglich entschieden und begründet wurde – nicht das, was später nachgeschoben wird.

Die Folgen dieser Entscheidung könnten weit über den Einzelfall hinausreichen und die gesamte Praxis im Maßregelvollzug verändern. Einrichtungen stehen unter Zugzwang, ihre Verfahren neu auszurichten und transparent zu begründen. Verteidiger sehen sich gestärkt und können künftig schärfer gegen rechtswidrige Ablehnungen vorgehen. Und für die Betroffenen bedeutet der Beschluss vor allem eines: mehr Rechtssicherheit, mehr Kontrolle – und eine klare Grenze gegen willkürliche Einschränkungen ihrer Freiheit. Würzburg setzt damit ein deutliches Signal an die gesamte Republik: Rechtsstaat gilt auch hinter Mauern – und genau dort wird er jetzt neu eingefordert.

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