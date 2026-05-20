JUSTIZ-KNALL IN WÜRZBURG! AKTEN-ZOFF, GUTACHTEN-STREIT UND SCHWERE VORWÜRFE – ERSCHÜTTERT EIN VERFAHRENS-CHAOS DEN FALL KREBS?

Ein neuer Paukenschlag im brisanten Strafvollstreckungsverfahren um Thomas Krebs sorgt für Zündstoff. Im Mittelpunkt steht jetzt nicht die eigentliche Fortdauerentscheidung, sondern die Frage, wer im Hintergrund tatsächlich die Fäden gezogen hat. Nach den vorliegenden dienstlichen Stellungnahmen wird ein massiver Vorwurf erhoben: Es gehe um einen möglichen Verstoß gegen die Sachleitungsbefugnis innerhalb des Verfahrens. Konkret richtet sich der Blick auf die Rolle des Berichterstatters und die Frage, ob Entscheidungen getroffen worden seien, die eigentlich dem Vorsitzenden vorbehalten sind. Im Fokus steht dabei eine Verfügung rund um das Gutachten des Sachverständigen Prof. Volz. Der Vorgang sorgt nun für erhebliche Unruhe, weil die Fortdauerprüfung als eigenständiges Erkenntnisverfahren besonders strengen rechtlichen Regeln unterliegt. Juristische Fachliteratur und Gerichtsentscheidungen werden nun als Munition in einem Streit angeführt, der plötzlich weit über einzelne Formulierungen hinausgeht.

Besonders brisant erscheint eine Passage, nach der die Verfügung des Berichterstatters zur Herausgabe des Gutachtens angeblich mit dem Vorsitzenden abgestimmt gewesen sei. Genau hier beginnt jetzt der eigentliche Streit. Denn nach Auffassung der vorgebrachten Argumentation reicht eine bloße Abstimmung im Hintergrund nicht aus, wenn eine dokumentierte Vertretung des Vorsitzenden fehle. Kritiker sehen darin die Gefahr, dass verfahrensleitende Maßnahmen auf eine Weise getroffen wurden, die mit den gesetzlichen Vorgaben kollidieren könnte. Die eigentliche Sprengkraft liegt aber an anderer Stelle: Sollte sich der Verdacht erhärten, dass weitere Entscheidungen ebenfalls nicht vom zuständigen Vorsitzenden selbst getroffen wurden, könnte dies neue Fragen über den gesamten Ablauf aufwerfen. Plötzlich geht es nicht mehr nur um einzelne Aktenvermerke oder juristische Feinheiten – sondern um das Vertrauen in den Verfahrensweg selbst.

Jetzt wird deshalb umfassende Akteneinsicht verlangt. Nach Eingang des schriftlichen Gutachtens entstandene Vorgänge sollen offengelegt werden, um den Ablauf vollständig nachvollziehen zu können. Gleichzeitig wird ein weiterer Widerspruch in den Raum gestellt: Während auf der einen Seite offenbar das Beschleunigungsgebot angeführt werde, seien auf der anderen Seite längere Fristen bei Stellungnahmen eingeräumt worden. Genau dieser Punkt sorgt nun für zusätzlichen Zündstoff. Die Kritik lautet sinngemäß: Warum plötzlich Eile an einer Stelle, wenn an anderer Stelle offenbar Zeit vorhanden war? Die angekündigte abschließende Stellungnahme soll nach erfolgter Akteneinsicht erfolgen. Bis dahin steht eine Frage wie ein Schatten über dem gesamten Verfahren: Handelt es sich um eine normale juristische Auseinandersetzung – oder beginnt hier gerade ein neuer Justiz-Krimi mit weitreichenden Folgen?

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