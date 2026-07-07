JUSTIZ-KRIMI VOR GERICHT! LANDGERICHT WEIST BEFANGENHEITSANTRÄGE ZURÜCK – STREIT UM MAßREGELVOLLZUG GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE!

Vor dem Landgericht Würzburg ist im Verfahren um den Maßregelvollzug von Thomas Krebs eine weitere Entscheidung gefallen. Die Strafvollstreckungskammer hat die gegen mehrere Richter gerichteten Befangenheitsanträge als unbegründet zurückgewiesen und damit den Weg für die Fortsetzung des laufenden Verfahrens freigemacht. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung standen umfangreiche Vorwürfe zur Verfahrensführung, zur Behandlung eines Sachverständigengutachtens sowie zur Frage, ob aus Sicht der Verteidigung Zweifel an der Unparteilichkeit einzelner Richter bestehen könnten. Nach Auffassung des Gerichts reichen die vorgebrachten Argumente jedoch nicht aus, um eine Besorgnis der Befangenheit rechtlich zu begründen.

Die Entscheidung macht deutlich, dass sich das Gericht intensiv mit den zahlreichen Einwänden der Verteidigung auseinandergesetzt hat. In dem umfangreichen Beschluss werden die einzelnen Vorwürfe Schritt für Schritt geprüft und rechtlich bewertet. Dabei kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die beanstandeten Verfahrensabläufe und Entscheidungen keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine fehlende Neutralität der beteiligten Richter erkennen lassen. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich vielmehr um Maßnahmen innerhalb des laufenden gerichtlichen Verfahrens, die für sich genommen keinen Ablehnungsgrund darstellen. Gleichzeitig zeigt der Beschluss, wie komplex und konfliktgeladen das Verfahren inzwischen geworden ist und mit welcher Intensität beide Seiten ihre jeweiligen Rechtsauffassungen vertreten.

Mit der aktuellen Entscheidung dürfte der juristische Streit allerdings keineswegs beendet sein. Das Verfahren um die Fortdauer der Unterbringung bleibt weiterhin von zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen begleitet, sodass auch künftig weitere gerichtliche Entscheidungen zu erwarten sind. Für die Beteiligten bedeutet der Beschluss lediglich eine Zwischenetappe in einem seit langer Zeit geführten Verfahren, das immer wieder neue Fragen zur Verfahrensgestaltung, zur Rolle von Sachverständigen und zu den Grenzen richterlicher Entscheidungen aufwirft. Die nun vorliegende Entscheidung des Landgerichts setzt dabei einen weiteren rechtlichen Maßstab für den Fortgang des Verfahrens und dürfte sowohl von den Beteiligten als auch von juristischen Beobachtern aufmerksam verfolgt werden.

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