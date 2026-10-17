JUSTIZ-PAUKENSCHLAG IM „BAYERISCHEN GUANTANAMO“! STAATSANWALTSCHAFT WILL THOMAS KREBS WEITER IM BKH LOHR OHNE TRIFTIGEN GRUND UNTERBRINGEN LASSEN!

Lohr am Main / Bayern – DER NÄCHSTE PAUKENSCHLAG IM FALL THOMAS KREBS! Während Deutschland über Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und die Grenzen staatlicher Macht diskutiert, sorgt eine neue Entwicklung im bayerischen Maßregelvollzug für erheblichen Zündstoff! Thomas Krebs, der seit fast sieben Jahren im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebracht ist, steht erneut vor einer Entscheidung, die über seine persönliche Freiheit, seine Zukunft und sein Familienleben bestimmen könnte. Nach den vorliegenden Angaben hat die Staatsanwaltschaft die Fortdauer seiner Unterbringung beantragt. Ausgerechnet jetzt, wo Krebs auf ein Ende seiner jahrelangen Unterbringung hofft, droht ihm somit eine weitere Fortsetzung seines Aufenthalts in der psychiatrischen Einrichtung. Was für die Justiz Teil eines gesetzlich vorgesehenen Überprüfungsverfahrens ist, empfindet der Betroffene als einen weiteren bitteren Schlag. Denn nach seiner eigenen Darstellung ist er während seiner bisherigen Unterbringung weder durch erneuten Drogen- oder sonstigen Substanzkonsum noch durch schwerwiegendes negatives Verhalten aufgefallen. Seit annähernd sieben Jahren, so seine Schilderung, gebe es keine entsprechenden Vorfälle, die eine weitere Unterbringung aus seiner Sicht rechtfertigen würden. Gleichzeitig erhebt er seit Jahren massive Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Klinik. Besonders brisant: Nach Angaben von Krebs liegen inzwischen achtzehn gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit aus seiner Sicht rechtswidrigen Maßnahmen und Entscheidungen der Klinik vor. Dabei geht es nach bisherigen Veröffentlichungen unter anderem um Auseinandersetzungen über Akteneinsicht, Lockerungen, Besuchsmöglichkeiten, Einschränkungen persönlicher Rechte und weitere Maßnahmen im Klinikalltag. In mehreren Verfahren sollen Entscheidungen der Einrichtung aufgehoben oder bestimmte Vorgehensweisen beanstandet worden sein. Die genaue rechtliche Tragweite sämtlicher achtzehn Entscheidungen müsste anhand der jeweiligen Originalbeschlüsse geprüft werden. Nach Darstellung des Betroffenen ist die juristische Aufarbeitung damit längst nicht abgeschlossen, weil weitere Verfahren noch ausstehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie ist eine erneute Fortdauer der Unterbringung zu begründen, wenn der Betroffene auf jahrelanges unauffälliges Verhalten verweist und gleichzeitig zahlreiche erfolgreiche gerichtliche Auseinandersetzungen gegen Klinikmaßnahmen geltend macht? Eine Antwort darauf kann nur eine sorgfältige Prüfung der aktuellen Gefährlichkeitsprognose und der gesetzlichen Voraussetzungen liefern. Dennoch wächst aus Sicht seiner Unterstützer der Eindruck eines Verfahrens, das sich über Jahre hinzieht, während der Mensch hinter den Akten immer älter wird und wertvolle Lebenszeit verliert. Besonders schwer wiegt dabei, dass Krebs nach seiner Schilderung inzwischen wieder Zeit außerhalb der Klinik bei seinen Eltern verbringen darf. Gerade diese Besuche machen für ihn deutlich, was er während der jahrelangen Unterbringung vermisst hat: ein gewöhnliches Familienleben, persönliche Freiheit und die Möglichkeit, selbst über den eigenen Alltag zu bestimmen. Für seine Unterstützer ist die aktuelle Entwicklung deshalb ein neuer Anlass, die Verhältnismäßigkeit der Unterbringung öffentlich infrage zu stellen. Dabei wird die Einrichtung in ihrer scharfen Kritik immer wieder mit dem polemischen Ausdruck „bayerisches Guantanamo“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine zugespitzte Bezeichnung der Kritiker, nicht um eine amtliche oder gerichtlich festgestellte Einordnung der Klinik. Doch hinter dieser drastischen Wortwahl steht eine grundsätzliche Frage, die weit über den Einzelfall hinausreicht: Wie lange darf ein Mensch in einer psychiatrischen Einrichtung gegen seinen Willen untergebracht bleiben, und welche konkreten Tatsachen müssen dafür nach so vielen Jahren noch vorliegen?

BESONDERS ERSCHÜTTERND: THOMAS KREBS MELDET SICH AUS DEM ELTERNHAUS – SEINE KRANKE MUTTER FRAGT IMMER WIEDER, WANN IHR SOHN ENDLICH NACH HAUSE KOMMT!Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, veröffentlicht Krebs eine persönliche Videobotschaft, die einen tiefen Einblick in seine momentane Situation und seine Sorgen um die Zukunft gewährt. Anders als bei nüchternen Gerichtsakten geht es in dieser Aufnahme nicht nur um juristische Bestimmungen, Gutachten oder die nächste Anhörung. Es geht um einen Sohn, der seine Eltern besucht, um eine Mutter, der es gesundheitlich nicht gut geht, und um die bedrückende Unsicherheit, wie viel gemeinsame Zeit der Familie überhaupt noch bleibt. Krebs erklärt zu Beginn seiner Aufnahme: „Ja hallo, hier ist Thomas Krebs. Heute ist Samstag, der 17.10.26. Ich bin gerade wieder bei meinen Eltern. Meine Mutter liegt hier im Bett, der geht’s nicht so gut.“ Er berichtet, dass er jede Möglichkeit nutze, um während seiner genehmigten Aufenthalte außerhalb der Klinik möglichst viel Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Besonders schmerzhaft sei dabei eine Frage, die ihm seine Mutter regelmäßig stelle: Ob er wieder zurück in die Klinik müsse und wie lange diese Situation noch andauern werde. Eine Frage, auf die er selbst keine endgültige Antwort geben kann. Jetzt muss er seiner Mutter nach eigenen Worten erklären, dass sich die Staatsanwaltschaft für eine Fortsetzung seiner Unterbringung ausgesprochen habe. Die anstehende gerichtliche Anhörung soll am 30. November 2026 stattfinden. In seiner Videobotschaft nennt Krebs ausdrücklich die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg als antragstellende Behörde, während in den einleitenden Angaben zur aktuellen Entwicklung die Staatsanwaltschaft Würzburg genannt wird. Welche Staatsanwaltschaft den konkreten Antrag gestellt hat, lässt sich aus diesen widersprüchlichen Angaben ohne Einsicht in das betreffende Schreiben nicht abschließend feststellen. Für Krebs steht unabhängig davon fest, dass der Antrag auf Fortdauer eine weitere Hürde auf seinem Weg in die Freiheit bedeutet. Seine Mutter könne diese Entwicklung nicht verstehen, erklärt er. Auch er selbst fragt sich, welchen Sinn ein solcher Antrag nach der bisherigen Dauer seiner Unterbringung noch haben solle. Sollte es sich dabei lediglich um einen formalen Verfahrensschritt handeln, müsse nach seiner Auffassung darüber nachgedacht werden, ob solche Formalitäten nach einer derart langen Unterbringung nicht anders gehandhabt werden könnten. Tatsächlich steckt hinter diesem Konflikt eine wichtige rechtliche Bestimmung: Nach § 67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches ist die Fortdauer der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach sechs Jahren in der Regel nicht mehr verhältnismäßig, sofern nicht weiterhin die gesetzlich näher beschriebene Gefahr erheblicher rechtswidriger Taten infolge des Zustands des Untergebrachten besteht. Diese Sechs-Jahres-Regel bedeutet allerdings keine automatische Entlassung. Vielmehr steigen die Anforderungen an die Rechtfertigung der weiteren Freiheitsentziehung, und das zuständige Gericht muss die Voraussetzungen im konkreten Einzelfall überprüfen. Genau darauf setzt Thomas Krebs seine Hoffnung. Im Januar 2027 wird seine Unterbringung nach seiner Zeitangabe bereits sieben Jahre andauern. Sieben Jahre, in denen sich das Leben außerhalb der Klinik weiterentwickelt hat, seine Eltern älter geworden sind und zahlreiche persönliche Möglichkeiten unwiederbringlich vergangen sind. Krebs erinnert in seiner Aufnahme außerdem daran, dass seine Zeit im Maßregelvollzug nicht ausschließlich aus gewöhnlichen Klinikaufenthalten bestanden habe. Menschen, die seinen Fall seit Jahren verfolgen, wüssten, was er dort nach seiner Darstellung alles habe durchmachen müssen. Er verweist damit auf seine früheren Berichte über belastende Maßnahmen, erhebliche Konflikte mit der Einrichtung und wiederholte juristische Auseinandersetzungen. Seine Botschaft ist eindeutig: Nach fast sieben Jahren soll endlich Schluss sein! Besonders eindringlich beschreibt er seinen persönlichen Wunsch: „Ich werde hier gebraucht, und ich möchte noch einen Teil von meinem Leben einfach ein normales Leben leben.“ Vor allem wolle er für seine Eltern da sein und nicht weiter den von ihm als Schikanen empfundenen Maßnahmen in der Klinik ausgesetzt sein. Hinter diesen Worten steht die Angst, dass jeder weitere Monat der Unterbringung gemeinsame Zeit mit seiner Familie kostet, die sich später nicht zurückholen lässt. Für Krebs ist die bevorstehende Anhörung deshalb nicht nur ein Gerichtstermin, sondern eine möglicherweise entscheidende Weichenstellung für den Rest seines Lebens.

JETZT STEHT DIE JUSTIZ VOR EINER ENTSCHEIDENDEN FRAGE: WEITERE UNTERBRINGUNG ODER ENDLICH EINE REALISTISCHE PERSPEKTIVE AUF FREIHEIT? In seiner Videobotschaft macht Thomas Krebs deutlich, dass er trotz der erneuten Enttäuschung weiterhin auf die Unterstützung zahlreicher Menschen zählen könne. Besonders Menschen, die sich nach seinen Angaben seit langer Zeit mit dem Maßregelvollzug und seinen Strukturen beschäftigen, hätten ihm immer wieder geschildert, wie schwierig es sei, innerhalb dieses Systems gegen eingefahrene Abläufe anzukommen. Krebs selbst formuliert seine Kritik noch drastischer. Das System sei nach seiner Wahrnehmung über lange Zeit menschenverachtend gewachsen. Es sei schwierig, einen Menschen nach einer solchen Unterbringung psychisch und körperlich unversehrt wieder herauszubringen, weil das System aus seiner Sicht nicht ausreichend darauf ausgerichtet sei. Das sind schwerwiegende persönliche Vorwürfe, die einer unabhängigen Überprüfung bedürfen und nicht als erwiesene Tatsachen über den gesamten bayerischen Maßregelvollzug verstanden werden dürfen. Dennoch werfen seine Aussagen wichtige Fragen auf: Welche Rolle spielen individuelle Behandlungsfortschritte, wie werden positive Entwicklungen während einer langjährigen Unterbringung berücksichtigt, welche Bedeutung haben erfolgreich absolvierte Lockerungen, und wie zuverlässig kann nach fast sieben Jahren noch eine konkrete Gefährlichkeitsprognose getroffen werden? Schließlich soll der Maßregelvollzug nicht allein dem Schutz der Allgemeinheit dienen, sondern auch eine Behandlung ermöglichen und bei entsprechender Entwicklung Perspektiven für die Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben eröffnen. Krebs stellt in seiner Botschaft darüber hinaus sogar die Grundlagen seiner eigenen Unterbringung infrage. Er äußert Zweifel daran, ob seine persönliche Situation überhaupt dem Bild eines Menschen entspreche, für den eine solche langfristige psychiatrische Unterbringung notwendig sei. Ob diese Zweifel medizinisch und rechtlich begründet sind, lässt sich aus seiner Videobotschaft allein nicht beurteilen. Darüber müssen die zuständigen Fachleute und das Gericht anhand der maßgeblichen Unterlagen entscheiden. Gerade deshalb kommt der anstehenden Anhörung eine erhebliche Bedeutung zu. Wenn ein Mensch bereits fast sieben Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist, müssen Freiheitsrecht, Verhältnismäßigkeit und Schutzinteressen besonders sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Zugleich bleibt festzuhalten, dass eine Staatsanwaltschaft mit ihrem Fortdauerantrag keine abschließende Entscheidung trifft. Über die weitere Unterbringung entscheidet das zuständige Gericht. Die zahlreichen von Krebs angeführten gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem BKH Lohr am Main ersetzen dabei nicht die notwendige Prüfung seiner aktuellen Unterbringungsvoraussetzungen. Umgekehrt rechtfertigt eine frühere Unterbringungsentscheidung nicht automatisch jede weitere Fortdauer. Für eine belastbare Beurteilung wären insbesondere die aktuelle Gefährlichkeitsprognose, die medizinischen Feststellungen, die Entwicklung während der bisherigen Unterbringung sowie die konkreten Gründe des Fortdauerantrags entscheidend. Und genau hier liegt der Kern des Konflikts: Was spricht heute tatsächlich noch für eine weitere Unterbringung, und was spricht nach fast sieben Jahren für eine Entlassung oder eine weniger einschneidende Maßnahme? Nach Angaben von Krebs blieben schwerwiegende negative Vorfälle und erneuter Substanzkonsum während seiner Unterbringung aus. Darüber hinaus berichtet er von seinen genehmigten Besuchen bei den Eltern und verweist auf die nach seiner Darstellung achtzehn gerichtlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit beanstandeten Klinikmaßnahmen. Diese Umstände müssen in ihrer tatsächlichen und rechtlichen Bedeutung eingeordnet werden. Die Verantwortlichen von Klinik und Justiz müssten deshalb nachvollziehbar darlegen können, welche gesetzlichen Voraussetzungen aus ihrer Sicht weiterhin erfüllt sind. Eine Stellungnahme der zuständigen Staatsanwaltschaft oder der Klinik zu dem jetzt geschilderten Fortdauerantrag liegt für diesen Bericht nicht vor. Unabhängig vom späteren gerichtlichen Ergebnis zeigt der Fall, welche einschneidenden Folgen eine jahrelange Unterbringung für Betroffene und ihre Angehörigen haben kann. Krebs beschreibt nicht nur seinen Wunsch nach Freiheit, sondern auch die Sorge, wichtige Lebensjahre mit seinen Eltern zu verlieren. Seine Mutter fragt immer wieder, wann er endlich zu Hause bleiben könne. Er selbst wünscht sich nichts Außergewöhnliches: ein normales Leben, Zeit mit seiner Familie und eine Zukunft außerhalb der Klinik. Stattdessen muss er sich nun erneut auf eine Anhörung vorbereiten, deren Ausgang offen ist. Der 30. November 2026 könnte deshalb zu einem entscheidenden Datum im Fall Thomas Krebs werden. Dann wird sich zeigen müssen, ob die Voraussetzungen für seine weitere Unterbringung nach Auffassung des Gerichts noch vorliegen oder ob die lange Dauer des Freiheitsentzugs und seine persönliche Entwicklung eine andere Entscheidung erfordern. Für Thomas Krebs, seine Eltern und seine Unterstützer steht dabei weit mehr als eine juristische Formalität auf dem Spiel. Es geht um Selbstbestimmung, um familiäre Nähe, um die Grenzen staatlicher Freiheitsentziehung und um die Hoffnung, nach nahezu sieben Jahren einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Seine Videobotschaft endet mit einem schlichten „Also danke schön.“ Doch die Fragen, die sie aufwirft, bleiben bestehen. WIE VIELE JAHRE SIND NOCH VERHÄLTNISMÄSSIG? WELCHE KONKRETEN GRÜNDE RECHTFERTIGEN EINE FORTSETZUNG? UND WANN BEKOMMT THOMAS KREBS DIE CHANCE, WIEDER DAUERHAFT BEI SEINER FAMILIE ZU SEIN?

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https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html