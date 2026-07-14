JUSTIZ-Skandal!!! HANDGESCHRIEBENE HAFTBEFEHLE UND KNAST-ALARM!

Lizenz-Irrsinn legt unsere Gerichte komplett lahm!

Riesen-Skandal im Herzen der Hauptstadt, denn in den Hallen der Justiz herrscht der absolute Ausnahmezustand und nichts geht mehr! Ein unfassbarer Computer-Kollaps hat die gesamte Berliner Gerichtsbarkeit am frühen Morgen eiskalt erwischt und komplett lahmgelegt. Weil eine winzige Softwarelizenz abgelaufen ist, stehen die Server still, weshalb verzweifelte Richter und frustrierte Staatsanwälte nicht einmal mehr an ihre elektronischen Akten herankommen. Am Kriminalgericht herrscht blankes Entsetzen über diesen Totalausfall, der die Staatsdiener zur Untätigkeit verdammt, während der landeseigene Dienstleister händeringend nach einer Lösung sucht.

Das blanke Chaos regiert nun hinter den altehrwürdigen Mauern, wo die Angestellten reihenweise wieder nach Hause geschickt werden mussten. In den Verhandlungssälen herrscht tiefste Steinzeit, denn statt moderner Technik regieren plötzlich wieder krakelige Stifte und verstaubtes Papier den traurigen Alltag. Weil das System komplett streikt, müssen dringende Haftbefehle gegen mutmaßliche Verbrecher nun tatsächlich mühsam von Hand geschrieben werden. Prozesse platzen reihenweise, wichtige Termine verstreichen ungenutzt im Minutentakt und die Wut der Richter über diese jahrelange digitale Vernachlässigung kocht völlig über.

Jetzt droht der Hauptstadt der absolute Super-GAU, denn der Richterbund schlägt lautstark Alarm und sieht die Sicherheit der Bürger massiv bedroht. Wenn wichtige Hauptverhandlungen wegen des Technik-Dramas platzen, drohen gesetzliche Fristen unbarmherzig abzulaufen. Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass brandgefährliche Untersuchungshäftlinge und mutmaßliche Kriminelle einfach aus der Zelle entlassen werden müssen. Das Vertrauen in den Rechtsstaat wackelt gewaltig, während der Senat dringend angefleht wird, dieses digitale Trauerspiel endlich zu beenden, bevor die Gefängnistore sich von Geisterhand öffnen.

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