JUSTIZ-SKANDAL IM BKH LOHR AM MAIN? BRISANTES GUTACHTEN ERHEBT SCHWERE VORWÜRFE WEGEN FIXIERUNG, ISOLATION UND MEDIKAMENTENGABE!

FALL THOMAS KREBS WIRFT ERSCHÜTTERNDE FRAGEN AUF – DROHT EIN NEUES JUSTIZ-BEBEN IN BAYERN?

Lohr am Main/Würzburg – Ein Fall, der erschüttert und grundlegende Fragen über die Rechte von Menschen im psychiatrischen Maßregelvollzug aufwirft! Im Mittelpunkt steht erneut Thomas Krebs, dessen Behandlung im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main nun Gegenstand einer umfangreichen juristischen Analyse ist. Die darin erhobenen Vorwürfe haben es in sich: möglicherweise rechtswidrige Freiheitsentziehung, fragwürdige Fixierungsmaßnahmen, eine übermäßig lange Isolierung, ungeklärte Medikamentengaben, schwere körperliche Verletzungen und erhebliche Unstimmigkeiten in der medizinischen Dokumentation! Die vorgelegte, als Gutachten bezeichnete Ausarbeitung untersucht die Vorgänge vom 23. bis 31. Januar 2020 anhand verschiedener Unterlagen, darunter Fixierungsprotokolle mit der Formularbezeichnung BKH-75-FB-716, Anträge an das Amtsgericht Gemünden, Pflegedokumentationen, Sendeberichte sowie ein gerichtlicher Beschluss vom 24. Januar 2020. Besonders brisant erscheint dabei die zeitliche Abfolge der Freiheitsbeschränkungen: Nach den in der Analyse wiedergegebenen Dokumenten begann die Fixierung von Thomas Krebs bereits am 23. Januar 2020 um exakt 16:25 Uhr. Eine richterliche Genehmigung erging demnach jedoch erst am darauffolgenden Tag, dem 24. Januar 2020. Mit dieser gerichtlichen Entscheidung wurde die Aufhebung der Bewegungsfreiheit bis zum 27. Januar 2020 um 12 Uhr genehmigt. Genau diese zeitliche Differenz steht im Zentrum der juristischen Kritik! Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere den Entscheidungen mit den Aktenzeichen 2 BvR 309/15 und 2 BvR 502/16, unterliegen länger andauernde Fixierungen besonders strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen. Bei einer nicht nur kurzfristigen Fixierung von mehr als 30 Minuten ist grundsätzlich eine richterliche Entscheidung erforderlich. Ausnahmen kommen insbesondere bei einer gegenwärtigen, nicht aufschiebbaren Gefahr in Betracht, wobei eine notwendige richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen ist. Die Analyse bezweifelt, dass die Voraussetzungen für die anfängliche Fixierung ohne vorherige richterliche Entscheidung tatsächlich ausreichend belegt waren. Nach den wiedergegebenen Unterlagen soll die Maßnahme zunächst durch Polizeikräfte und ein Spezialeinsatzkommando erfolgt und anschließend durch die Klinik fortgesetzt worden sein. Zugleich findet sich in der Pflegedokumentation die aufsehenerregende Feststellung, Thomas Krebs sei bei seiner Aufnahme ansprechbar, jedoch stark sediert gewesen. Diese Kombination wirft entscheidende Fragen auf: Welche konkrete Gefahr bestand zu diesem Zeitpunkt? Warum war die Fortsetzung der Fixierung erforderlich? Welche milderen Maßnahmen wurden geprüft? Wann wurde erstmals ein Richter eingeschaltet? Und welche medizinischen Gründe rechtfertigten die Fortführung der Freiheitsbeschränkung? Besonders schwer wiegen die dokumentierten Widersprüche bei der Gefährdungsbeurteilung. Während in einem Formular die Gefahr einer Selbstverletzung oder Selbsttötung angekreuzt gewesen sein soll, war das entsprechende Feld in einem anderen Antrag nicht markiert. Daneben werden Angaben über eine mögliche Fremdgefährdung beziehungsweise Gewalttätigkeit gegen andere Personen aufgeführt. Die juristische Ausarbeitung betrachtet diese voneinander abweichenden Angaben als erhebliche Schwachstelle der Begründung. Allerdings lässt sich aus unterschiedlichen Markierungen in verschiedenen Formularen allein noch nicht feststellen, dass die Gefahreneinschätzung tatsächlich falsch war. Entscheidend wären der jeweilige Zeitpunkt, der konkrete Anlass und die vollständige Dokumentation. Dennoch bleibt die zentrale Frage bestehen, ob die Verantwortlichen eine aktuelle, konkrete und nicht anders abwendbare Gefahr nachvollziehbar dargelegt haben. Nach der Analyse erstreckten sich die Fixierungsmaßnahmen über mehrere Tage zwischen dem 23. und 27. Januar 2020. Teilweise soll Thomas Krebs mit einer sogenannten 5-Punkt-Fixierung an seiner Bewegungsfreiheit gehindert worden sein. Eine dokumentierte Übernahme nennt sogar den Zeitraum von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr – eine ganze Nacht unter besonders einschneidenden Bedingungen! Die Ausarbeitung kritisiert zudem die Art der Überwachung. In den Unterlagen werde ausdrücklich ein Sichtkontakt über Monitor erwähnt. Nach den verfassungsrechtlichen Maßstäben ist bei einer solchen Fixierung grundsätzlich eine unmittelbare persönliche Eins-zu-eins-Betreuung sicherzustellen; eine reine Kameraüberwachung kann diese nicht ersetzen. Die Analyse beanstandet außerdem wechselnde Pflegekräfte und eine aus ihrer Sicht nicht nachgewiesene durchgehende ärztliche Überwachung. Ob die vorgeschriebene persönliche Betreuung tatsächlich unterbrochen war, müsste anhand der vollständigen Dienst-, Pflege- und Überwachungsprotokolle geklärt werden. Doch damit nicht genug: In der juristischen Untersuchung taucht auch eine mögliche Identitätsverwechslung auf! Ein Dokument soll anstelle des Namens Thomas Krebs die Bezeichnung „Patient: Kody Thomas“ enthalten. Sollte diese Angabe tatsächlich in einer maßgeblichen Behandlungs- oder Fixierungsunterlage stehen, wäre zu prüfen, ob es sich um einen bloßen Schreibfehler, eine fehlerhafte Zuordnung oder einen schwerwiegenderen Dokumentationsmangel handelt. Die Analyse bringt in diesem Zusammenhang sogar mögliche Pflichtverletzungen, Organisationsverschulden und eine denkbare Dokumentationsmanipulation zur Sprache. Für den Vorwurf einer vorsätzlichen Fälschung liefert der vorgelegte Text allerdings keinen eigenständigen Nachweis. Unabhängig davon bleibt ein entscheidender Grundsatz: Wer einen Menschen gegen seinen Willen über längere Zeit fixiert, muss die gesetzlichen Voraussetzungen einhalten, die Maßnahme nachvollziehbar begründen, sorgfältig dokumentieren und ihren Fortbestand kontinuierlich überprüfen. Genau an diesen Punkten sieht die vorgelegte Untersuchung erheblichen juristischen Klärungsbedarf!

Doch der nächste Vorwurf könnte noch schwerer wiegen: War Thomas Krebs nicht nur fixiert, sondern sollte zusätzlich über einen außergewöhnlich langen Zeitraum isoliert werden? Nach den in der Ausarbeitung zitierten Unterlagen beantragte das Bezirkskrankenhaus eine weitere Isolierung mit der Formulierung, diese sei voraussichtlich für weitere 21 Tage notwendig. Als Begründung werden unter anderem die Gefahr genannt, dass sich Krebs der Obhut entziehen könnte, sowie eine mögliche Gefahr von Gewalttätigkeiten. Die juristische Analyse bezeichnet diese Begründungen als pauschal und unzureichend individualisiert. Besonders kritisch bewertet sie den Umstand, dass eine mögliche Verlängerung der Isolierung über 48 Stunden hinaus im Raum stand. Ein solcher Eingriff in die persönliche Freiheit bedarf einer konkreten rechtlichen Grundlage und einer tragfähigen Begründung, die sich an der tatsächlichen Gefahrenlage orientiert. Dabei reicht die allgemeine Behauptung einer möglichen Gefahr nicht ohne Weiteres aus, um jede Form und Dauer einer Isolierung zu rechtfertigen. Vielmehr muss nachvollziehbar sein, weshalb weniger belastende Maßnahmen nicht ausreichen und warum die Isolierung weiterhin erforderlich sein soll. Die vorliegende Analyse hält die dokumentierten Begründungen für unzureichend und kommt deshalb zu dem Schluss, die Maßnahme sei rechtswidrig gewesen. Allerdings ist zwischen einem Antrag auf weitere 21 Tage und einer tatsächlich über diesen Zeitraum durchgeführten Isolierung zu unterscheiden. Aus dem vorgelegten Text ergibt sich nicht zweifelsfrei, ob und in welchem Umfang die beantragte Verlängerung vollständig umgesetzt wurde. Gerade deshalb wären die vollständigen Isolierungsprotokolle, ärztlichen Verlaufsberichte und gegebenenfalls gerichtlichen Entscheidungen von besonderer Bedeutung. Zusätzlich verweist die Untersuchung erneut auf den dokumentierten Zustand von Thomas Krebs, der als ansprechbar beschrieben worden sein soll. Die Verfasser stellen infrage, wie sich dieser Zustand mit einer angeblich gegenwärtigen und anders nicht abwendbaren Gefahr vereinbaren lasse. Allerdings schließt die Ansprechbarkeit eines Patienten für sich genommen eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht aus. Entscheidend bleibt die konkrete medizinische und rechtliche Gesamtbewertung. Noch brisanter wird der Fall beim Thema Medikamentengabe! Laut Pflegedokumentation war Thomas Krebs bei seiner Aufnahme bereits stark sediert. Doch wer veranlasste diese Sedierung? Welche Medikamente wurden verabreicht? Welche Dosierung wurde gewählt? Erfolgte die Gabe freiwillig oder gegen seinen erklärten Willen? Welche Aufklärung fand statt? Und lag gegebenenfalls eine erforderliche richterliche Genehmigung vor? Die juristische Ausarbeitung erklärt, dass die ihr zugrunde liegenden Unterlagen keine ausreichenden Nachweise über eine Einwilligung, eine dokumentierte Aufklärung, eine vorausgegangene Ablehnung oder eine richterliche Genehmigung einer möglichen Zwangsmedikation enthielten. Unter anderem verweist sie auf § 1906a BGB sowie auf Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes. Ob diese zivilrechtliche Vorschrift im konkreten Maßregelvollzug unmittelbar einschlägig war oder speziellere landesrechtliche Bestimmungen maßgeblich waren, bedarf einer gesonderten rechtlichen Prüfung. Ebenso darf aus der bloßen Feststellung einer Sedierung nicht automatisch auf eine rechtswidrige Zwangsmedikation geschlossen werden. Die Analyse sieht darin jedoch einen gewichtigen Anlass, sämtliche ärztlichen Anordnungen, Medikamentenpläne, Aufklärungsunterlagen und gerichtlichen Entscheidungen beizuziehen. Denn körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung gehören zu den elementaren Grundrechten – auch innerhalb einer psychiatrischen Einrichtung! Für zusätzliche Brisanz sorgen die beschriebenen Verletzungen im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Polizeieinsatz. Nach der juristischen Untersuchung enthalten die Behandlungsunterlagen Angaben über mehrere teils oberflächliche, teils tiefgehende Hundebissverletzungen sowie ein ausgeprägtes Hämatom am linken Oberarm. Auch Prellmarken und Verletzungen, die auf die Einwirkung des Spezialeinsatzkommandos zurückgeführt werden, sind Gegenstand der Ausarbeitung. Damit steht die Frage im Raum, welche körperlichen Folgen der Einsatz für Thomas Krebs hatte und wie seine medizinische Versorgung anschließend organisiert wurde. Die Analyse kritisiert, dass eine vollständige medizinische Erstversorgung, eine angemessene Abklärung der Verletzungen sowie eine mögliche erforderliche Meldung der Vorfälle nicht hinreichend dokumentiert seien. Hierbei verweist sie auf Art. 29 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und auf die Fürsorgepflicht der Einrichtung. Ob diese Vorschrift für den konkreten Sachverhalt tatsächlich eine entsprechende Meldepflicht begründete und ob eine solche Meldung unterblieb, lässt sich anhand des vorgelegten Textes nicht abschließend beantworten. Die Fragen sind dennoch erheblich: Wurden die Hundebissverletzungen vollständig untersucht? Erfolgte eine ausreichende Wundversorgung? Wurden Hämatome und Prellungen fotografisch oder ärztlich dokumentiert? Wurden mögliche Folgeschäden abgeklärt? Und wurde überprüft, ob der körperliche Zustand des Betroffenen eine mehrtägige Fixierung zusätzlich belastend oder medizinisch problematisch machte? Die Untersuchung fordert eine umfassende Aufklärung dieser Vorgänge und betont, dass eine Fixierung ausschließlich zum Schutz vor einer konkreten Gefahr und keinesfalls als Strafe oder bloße Disziplinierungsmaßnahme eingesetzt werden darf. Der gesamte Vorgang wirft damit nicht nur Fragen nach der Zulässigkeit einzelner medizinischer und freiheitsentziehender Maßnahmen auf, sondern auch nach dem Zusammenspiel zwischen Polizei, Spezialeinsatzkommando, Ärzten, Pflegepersonal und Justiz!

JETZT STEHT DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE IM RAUM: HANDELTE ES SICH UM RECHTMÄSSIGE SCHUTZMASSNAHMEN ODER UM SCHWERE EINGRIFFE IN DIE GRUNDRECHTE EINES MENSCHEN? Die vorgelegte juristische Untersuchung kommt zu einer ausgesprochen kritischen Gesamtbewertung der Vorgänge im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main. Sie sieht eine Reihe möglicher rechtlicher und dokumentarischer Verstöße, die nach Auffassung der Verfasser nicht isoliert betrachtet werden dürften. Im Zentrum stehen die Fixierung vor Erteilung einer richterlichen Genehmigung, widersprüchliche Angaben zur Gefahrenlage, die möglicherweise unzureichende persönliche Überwachung, die beantragte lang andauernde Isolierung, offene Fragen zur Sedierung und Medikamentengabe, dokumentierte körperliche Verletzungen sowie Unklarheiten bei der medizinischen Versorgung und möglichen Meldepflichten. Hinzu kommt der auffällige Namenseintrag „Kody Thomas“, dessen Entstehung und Bedeutung ebenfalls geklärt werden müssten. Die Ausarbeitung verweist hierbei auf mehrere grundlegende Rechtsvorschriften. Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes schützt die Freiheit der Person, während Art. 104 GG besondere verfassungsrechtliche Anforderungen an Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsentziehungen stellt. Art. 1 Abs. 1 GG garantiert die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Hinzu treten nach der rechtlichen Argumentation die Bestimmungen des Bayerischen Maßregelvollzugsgesetzes, insbesondere Art. 25 Abs. 2 BayMRVG, Vorschriften des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Anforderungen an richterliche Kontrolle, medizinische Überwachung und Dokumentation. Die Analyse legt besonderes Gewicht darauf, dass die Dauer von Fixierungsmaßnahmen so gering wie möglich gehalten, ihre Notwendigkeit regelmäßig überprüft und die vorgeschriebene persönliche Betreuung gewährleistet werden muss. Die Verfasser sehen diese Anforderungen im vorliegenden Fall als nicht hinreichend erfüllt an und sprechen in ihrer Schlussfolgerung von rechtswidrigen Fixierungen, rechtswidriger Isolierung, rechtswidriger Sedierung und Pflichtverletzungen bei der Versorgung körperlicher Verletzungen. Sie gehen sogar so weit, mögliche strafrechtliche Vorwürfe wie Freiheitsberaubung und Körperverletzung im Amt sowie eine denkbare Manipulation von Dokumentationsunterlagen anzusprechen. Diese schwerwiegenden Bewertungen sind jedoch als Vorwürfe und rechtliche Einschätzungen der vorgelegten Untersuchung einzuordnen. Ein rechtskräftiger gerichtlicher Nachweis entsprechender Straftaten oder sämtlicher behaupteter Rechtsverstöße wird durch den Text nicht erbracht. Ebenso liegt mit der übermittelten Ausarbeitung allein noch kein unabhängig überprüftes gerichtliches oder medizinisches Sachverständigengutachten vor. Entscheidend wäre vielmehr eine umfassende Beweisaufnahme unter Einbeziehung sämtlicher Originaldokumente, ärztlicher Anordnungen, Pflegeberichte, Fixierungs- und Isolierungsprotokolle, polizeilicher Einsatzunterlagen, möglicher Videoaufzeichnungen und gerichtlicher Entscheidungen. Nur so ließe sich zuverlässig feststellen, welche Maßnahmen tatsächlich zu welchem Zeitpunkt durchgeführt wurden, ob eine akute Gefahrenlage bestand, ob die handelnden Personen auf einer tragfähigen gesetzlichen Grundlage tätig wurden und ob möglicherweise Verfahrensrechte verletzt worden sind. Auch die Frage, ob bei der medizinischen Behandlung Fehler unterliefen oder Verletzungen unzureichend versorgt wurden, könnte nur anhand der vollständigen Krankenunterlagen und gegebenenfalls durch unabhängige sachverständige Begutachtung geklärt werden. Gerade für die Justiz dürfte dabei die zeitliche Abfolge besonders bedeutsam sein: der Beginn der Fixierung am 23. Januar 2020 um 16:25 Uhr, die richterliche Genehmigung vom 24. Januar 2020, die genehmigte Fortdauer bis zum 27. Januar 2020 um 12 Uhr und die weitere Dokumentation bis zum 31. Januar 2020. Die Frage nach der gesetzlichen Grundlage und der konkreten Notwendigkeit der Maßnahmen lässt sich nicht durch pauschale Erklärungen beantworten. Ebenso wäre zu prüfen, ob die in den Unterlagen beschriebenen Unterschiede bei den Gefährdungsbegründungen sachlich erklärbar sind und warum die Dokumentation an einzelnen Stellen Fragen offenlässt. Für Thomas Krebs geht es dabei um weit mehr als um juristische Einzelheiten. Es geht um die Aufarbeitung einschneidender Eingriffe in seine persönliche Freiheit, seine körperliche Unversehrtheit und seine Selbstbestimmung. Für das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main und die beteiligten Behörden stehen zugleich schwerwiegende Vorwürfe im Raum, zu denen eine nachvollziehbare Prüfung und die Berücksichtigung ihrer Stellungnahmen erforderlich sind. Eine belastbare Bewertung darf weder berechtigte Schutzmaßnahmen vorschnell kriminalisieren noch mögliche Grundrechtsverletzungen bagatellisieren. Der Fall Thomas Krebs macht deshalb eine grundsätzliche Frage besonders deutlich: Wer kontrolliert die Kontrolleure, wenn Menschen gegen ihren Willen fixiert, isoliert oder medizinisch behandelt werden? Die vorgelegte Analyse liefert zahlreiche konkrete Ansatzpunkte für eine weitere juristische Untersuchung, aber noch keine abschließende gerichtliche Klärung. Sollte sich bei einer unabhängigen Prüfung bestätigen, dass gesetzliche Voraussetzungen missachtet, Freiheitsbeschränkungen ohne ausreichende Grundlage fortgesetzt oder medizinische Pflichten verletzt wurden, hätte dies erhebliche rechtliche Konsequenzen. Sollten die Originalunterlagen dagegen die Notwendigkeit und ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen belegen, müssten auch diese Ergebnisse berücksichtigt werden. Bis dahin bleiben erhebliche Fragen offen. Eines ist jedoch bereits jetzt klar: Die dokumentierten Vorgänge verdienen eine vollständige, transparente und rechtsstaatlich sorgfältige Aufarbeitung – denn die Grundrechte eines Menschen dürfen auch hinter den verschlossenen Türen einer psychiatrischen Einrichtung niemals aus dem Blick geraten!

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