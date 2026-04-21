KABINETT-KNALL BEI TRUMP: Suff-Vorwürfe und Sex-Zoff – Die nächste Ministerin feuert sich selbst!

Washington sieht Rot! Bei Donald Trump brennt schon wieder die Hütte, denn die nächste Power-Frau räumt unter heftigem Getöse ihren Sessel im Weißen Haus. Diesmal trifft es Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer, die über einen Sumpf aus pikanten Enthüllungen stolpert. Während der Präsident offiziell von einem Wechsel in die Wirtschaft spricht, flüstert man sich in den Gängen der Macht ganz andere Dinge zu. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb kürzester Zeit, dass eine Ministerin aus dem Team des Republikaners verschwindet, was die Gerüchteküche über das interne Klima bei den Mächtigen der Welt zum Überkochen bringt.

Die Vorwürfe wiegen schwerer als ein Goldbarren im Tresor von Mar-a-Lago: Die Rede ist von feuchtfröhlichen Stunden während der Dienstzeit und einer ganz besonderen Nähe zu Untergebenen. Berichte zeichnen das Bild einer Ministerin, die den Dienstwagen gegen den Barwagen getauscht haben soll, während wichtige Termine angeblich nach privaten Vergnügungen geplant wurden. Doch damit nicht genug, denn im Schatten der Ministerin braut sich ein familiäres Drama zusammen. Nachrichten an junge Angestellte und fragwürdige Kontakte ihres Ehemanns sowie ihres Vaters sorgen für blankes Entsetzen und lassen die moralische Fassade der Behörde lautstark einstürzen.

Hinter den verschlossenen Türen des Ministeriums soll ein Klima der Angst geherrscht haben, das eher an einen Haifischbecken als an einen Arbeitsplatz erinnert. Mitarbeiterinnen packen nun aus und berichten von einem Umfeld, in dem Rache und Druck an der Tagesordnung waren, während die Ministerin selbst jede Schuld von sich weist. Dass ihr Ehemann wegen ungebührlichen Verhaltens bereits Hausverbot in den heiligen Hallen der Regierung erhielt, setzt dem Skandal die Krone auf. Nach dem Aus für die Justiz- und die Heimatschutzministerin ist die personelle Flutwelle im Oval Office perfekt – bei Trump scheint der Schleudersitz derzeit das beliebteste Möbelstück für Frauen in Führungspositionen zu sein.

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