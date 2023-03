Kaiserslautern: Sexuelle Belästigung durch Südeuropäer!

Wegen sexueller Belästigung hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch Anzeige erstattet. Wie die 19-Jährige berichtete, war sie zu Fuß in der Innenstadt unterwegs und überquerte gegen 0.30 Uhr den Stiftsplatz. Als sie die Kreuzung Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße erreichte, habe sich ein Mann von hinten genähert und sie gepackt. Die Frau wehrte sich und es gelang ihr, den Täter in die Flucht zu schlagen.

Die 19-Jährige lief zu ihrem Auto und fuhr zu Bekannten. Eine gute Stunde später informierte sie die Polizei. Den Unbekannten beschrieb sie folgendermaßen: etwa Mitte 30, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, dem Äußeren nach südosteuropäischer Herkunft, kurze dunkle Haare, Bart, bekleidet mit dunklen Jeans und einer roten Daunenjacke.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Innenstadt unterwegs waren und den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri