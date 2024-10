Kamala Harris wurde in ihrem Buch von 2009 beim Plagiat erwischt, indem sie Passagen direkt aus Wikipedia kopierte

Kamala Harris wurde in ihrem ersten Buch des Plagiats beschuldigt, wobei mehrere Passagen faul aus minderwertigen Quellen ohne richtige Namensnennung kopiert wurden.

Dies geht aus einem neuen Bericht einer Plagiatsforscherin hervor, die ihre Arbeit in ihrem Buch „Smart On Crime: A Career Prosecutor’s Plan To Make Us Safer“ untersucht hat. Das Buch von 2009 verwendete den politischen Slogan, den sie in ihrer Kampagne für die Bezirksstaatsanwaltschaft verwendete, als Ausgangspunkt für einen Plan zur Reform des US-Strafjustizsystems im Allgemeinen, und es wird davon ausgegangen, dass es ihre politische Karriere vorangetrieben und ihre Glaubwürdigkeit in der Strafjustiz gestärkt hat.

Die österreichische „Plagiatsjägerin“ Stefan Weber wies auf mehr als ein Dutzend Fragmente hin, die Harris plagiierte, und sie machte sich offenbar nicht die Mühe, ihre Informationen aus seriösen Quellen zu erhalten, da einige der Absätze direkte Kopien von Wikipedia waren. In allen identifizierten Übereinstimmungen waren die Quellen weit vor Harris‘ Buch veröffentlicht worden, was deutlich machte, dass sie diejenige war, die das Plagiat durchführte und nicht umgekehrt.

Ein Textabschnitt in ihrem Buch stammt aus einer von der Associated Press veröffentlichten Geschichte über niedrige Abschlussquoten im Jahr 2008, während ein anderer umfangreiche Abschnitte aufwar, die fast wörtlich aus einer Pressemitteilung des John Jay College of Criminal Justice kopiert wurden, ohne eine Zuschreibung zu liefern.

In einem anderen Vorfall wurde der Wortlaut direkt aus einem Bericht über die Kriminalitätsstatistiken in West Palm Beach des Bureau of Justice Assistance kopiert.

Der Autor und Aktivist Christopher Rufo teilte diese Details auf Substack und X mit, wo er ihre Passagen mit den Quellen nebeneinander verglich, um das Ausmaß des Plagiats zu demonstrieren. Die kopierten Teile wurden hervorgehoben, und es ist mit einem einfachen Blick klar, dass der Großteil des Materials ein direktes Plagiat ist, das Harris als ihr eigenes Schreiben auszugeben versuchte.

Die Amerikaner sollten Harris‘ mangelnde Integrität zur Kenntnis nehmen

Rufo forderte Harris auf, ihre Unehrlichkeit einzugesteben, und schrieb: „An diesem Punkt könnte man sich an den Titel ihres Buches erinnern: Smart on Crime. Es gibt nichts Intelligentes an Plagiaten, das dem Äquivalent eines akademischen Verbrechens entspricht. Der Herausgeber sowie der amtierende Vizepräsident sollten die plagiierten Passagen zurückziehen und eine Korrektur vornehmen.“

Vergleichen Sie dies mit Donald Trumps Kandidaten, Senator JD Vance, der hofft, Harris‘ Job zu übernehmen. Sein eigenes Buch, Hillbilly Elegy, wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im gesamten politischen Spektrum gut aufgenommen und untersuchte Themen, die arme weiße Gemeinschaften wie Sucht und Armut betrafen.

Vance räumte Harris‘ Plagiatskontroverse auf X ein und schrieb: „Lmao Kamala hat nicht einmal ihr eigenes Buch geschrieben!“ und teilte einen Link zu Rufos Geschichte.

Donald Trump Jr. äußerte sich auch zu X und postete: „Ikes! Mehr Beweise dafür, dass Kamala Harris ein Betrüger ist!!!“

Harris‘ Herausgeber wird sich nicht zu Plagiaten äußern

Es ist eine ernste Anschuldigung, die mehrere Medien dazu veranlasst hat, Kommentare von ihrer Kampagne anzufordern, aber bisher wurden sie weitgehend geschlossen. Ihr Verlag ist auch zurückhaltend; Rufo teilte Screenshots von durchgesickerten internen E-Mails, in denen Vertreter von Chronicle Books Werbevertreter anwiesen, nicht auf Anfragen der Presse zu diesem Thema zu antworten. Die Anfragen werden als „sehr sensibel“ beschrieben und auf die höchsten Ebenen des Verlags umgeleitet.

Rufo postete auf X, dass sie sich „im Schadenskontrollmodus befinden“ und fügte hinzu: „Sie wissen, dass Kamala gelogen hat. Sie wissen, dass wir wissen, dass Kamala gelogen hat. In Amerika ist Plagiate zu einer moralischen Säule des Regimes geworden – und sie werden jeden verleumden, der es bemerkt.“

