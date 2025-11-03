„Karikatur schockt – Gold für Nazi-Vergleich mit AfD“ 

Hamburg – Es ist ein Cartoon, der schockiert – und genau deshalb jetzt ausgezeichnet wurde: Der Hamburger Karikaturist Piero Masztalerz hat den Deutschen Karikaturenpreis 2025 gewonnen. Mit seinem Werk „Abwarten“ hält er der Gesellschaft den Spiegel vor – und sorgt für Aufsehen, Zustimmung und Empörung zugleich. Die Zeichnung zieht eine drastische Linie zwischen der heutigen AfD und den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte. Ein Affront für manche, ein Mahnmal für andere.

Zwei gefesselte Zivilisten vor einer Mauer, im Hintergrund uniformierte Gestalten mit „AfD“-Binden – die Szene erinnert an ein Erschießungskommando. Der Dialog zwischen den beiden Opfern ist zynisch, tiefsinnig und verstörend zugleich. „Vielleicht hätten wir mehr für den Erhalt der Demokratie tun sollen!“ – „Jetzt warte doch erstmal ab!“ Diese Worte treffen mitten ins Herz der politischen Gegenwart und prangern das passive Wegsehen weiter Teile der Gesellschaft an. Die Botschaft: Wer Demokratie als selbstverständlich hinnimmt, könnte eines Tages selbst Opfer ihres Verschwindens werden.

Die Jury spricht von „bitterster Ironie der neueren Geschichte“. Dass Autokraten in modernen Demokratien durch Wahlen an die Macht kommen, sei kein Paradoxon mehr, sondern traurige Realität. Masztalerz macht das sichtbar – scharf, mutig und unbequem. Dafür gab es den „Geflügelten Bleistift in Gold“. Doch während viele das Werk feiern, dürften andere es als Provokation empfinden. Ein Preis, der polarisiert – genau wie die Debatte über Demokratie, Freiheit und die Gefahr von Rechts.