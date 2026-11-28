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Karlsruhe – Laut einem Bericht von BILD hat der Bundesgerichtshof die Haftbeschwerde des früheren BND-Präsidenten August Hanning verworfen; der unter Spionageverdacht stehende 80-Jährige bleibe damit in Untersuchungshaft. Eine entsprechende Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs lag am Freitagnachmittag nicht vor; auch Tagesschau, Spiegel und LTO hatten die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt. Hanning bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 16:54 Uhr MEZ

BILD schrieb am Freitag, 13:08 Uhr, Hanning sei „erfolglos gegen seine Untersuchungshaft vorgegangen“ und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe seine Haftbeschwerde verworfen. Weitere Einzelheiten, eine Begründung oder ein Aktenzeichen nannte der sehr kurze Bericht nicht. Auf der Website des Bundesgerichtshofs waren zuletzt Pressemitteilungen vom 26. November veröffentlicht, darunter keine zu diesem Fall. Der Generalbundesanwalt hatte am Freitag ebenfalls keine neue Mitteilung zu Hanning veröffentlicht. Damit ist die von BILD gemeldete Entscheidung derzeit nicht unabhängig anhand einer Justizquelle nachprüfbar.

Was amtlich feststeht, ergibt sich aus den Mitteilungen des Generalbundesanwalts vom 6. und 7. Oktober. Demnach wurden Hanning und sein früherer Büroleiter Manfred D. am 6. Oktober festgenommen, Hanning im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bayern, D. im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs setzte die Haftbefehle am 6. und 7. Oktober in Vollzug. Über die Festnahme haben wir bereits berichtet. Gegen Hanning besteht laut Bundesanwaltschaft der dringende Verdacht der landesverräterischen Ausspähung, des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen, des versuchten Landesverrats sowie der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Manfred D. wird Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zur landesverräterischen Ausspähung vorgeworfen. Beide bestreiten die Vorwürfe; es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach der Darstellung der Bundesanwaltschaft soll Manfred D. dem schon aus dem Amt geschiedenen Hanning von mutmaßlich Frühjahr 2010 bis Juni 2022 gegen Entgelt annähernd 2.000 Dokumente aus dem BND beschafft haben, darunter vielfach als Verschlusssache eingestufte Unterlagen für die Behördenleitung. In einem Fall soll Hanning solches Material für eine Analyse zugunsten des Mitarbeiters eines fremden Nachrichtendienstes genutzt haben; ob sie den Adressaten erreichte, sei nicht festgestellt. Zudem soll er über Jahre einen Angehörigen eines anderen staatlichen Nachrichtendienstes mit politischen Informationen versorgt haben. Das Verfahren geht den Angaben zufolge auf Funde bei einer Durchsuchung Hannings zurück, die die Staatsanwaltschaft Hamburg im September 2025 im Verfahren gegen Christina Block und andere vollzogen hatte; Anfang Mai 2026 wurde der Vorgang der Bundesanwaltschaft vorgelegt. Hannings Verteidiger Leon Kruse hat die Vorwürfe zurückgewiesen und am 23. Oktober Haftbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Er hält die Voraussetzungen des Haftbefehls für nicht gegeben und die Untersuchungshaft auch wegen Alters, Gesundheitszustands und der zu erwartenden Verfahrensdauer für unverhältnismäßig. Anfang November lag dem Gericht die Stellungnahme des Generalbundesanwalts vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Untersuchungshaft ist kein Schuldspruch. Auch ein früherer Geheimdienstchef bleibt unschuldig, bis ein Gericht etwas anderes rechtskräftig feststellt. Schwere Vorwürfe rechtfertigen Ermittlungen – aber keine vorweggenommene Strafe in der Überschrift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn zentrale Unterlagen geheim gehalten werden, wird die öffentliche Debatte zum Blindflug. Das rechtfertigt weder eine Vorverurteilung noch den Eindruck, es gebe nichts mehr zu prüfen. Gerade deshalb muss die Verteidigung die Haftgründe sauber kontrollieren können.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine so folgenreiche Entscheidung des höchsten Strafgerichts sollte man erst dann als Tatsache behandeln, wenn das Gericht selbst oder eine nachprüfbare Mitteilung vorliegt. Eine knappe Meldung ohne Begründung und ohne Aktenzeichen reicht dafür nicht.

Die Unschuldsvermutung gilt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Generalbundesanwalt – Festnahmen wegen mutmaßlicher landesverräterischer Ausspähung u. a., 06.10.2026: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-06-10-2026.html

Generalbundesanwalt – Haftbefehle in Vollzug gesetzt, 07.10.2026: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-07-10-2026-2.html

BILD – August Hanning: Haftbeschwerde abgelehnt, 27.11.2026: https://www.bild.de/politik/august-hanning-haftbeschwerde-abgelehnt-ex-bnd-chef-bleibt-in-haft-6b09711f6a4ea151d91c256d

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