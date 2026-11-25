In einem harten Schlag gegen die undurchsichtige Praxis des höchsten deutschen Gerichts hat die AfD-Fraktion im Bundestag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Bundesverfassungsgericht endlich zur Begründung und Veröffentlichung von Nichtannahmebeschlüssen bei Verfassungsbeschwerden zwingen soll. Der Entwurf mit der Nummer 21/9354, eingebracht als Wiedervorlage des früheren Vorhabens 20/2763, zielt direkt auf Paragraf 93d Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Dort steht derzeit lapidar: „Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf keiner Begründung.“ Die AfD will das ändern – und zwar grundlegend.

Die Fraktion schlägt eine Neufassung vor: „Die Entscheidung nach § 93b und § 93c ergeht ohne mündliche Verhandlung. Sie ist unanfechtbar. Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf einer Begründung. Es genügt, die für die Nichtannahme im konkreten Sachverhalt wesentlichen Punkte darzulegen. Sie ist zu veröffentlichen.“ Am Donnerstag, dem 26. November 2026, soll der Entwurf im vereinfachten Verfahren überwiesen werden. Dahinter steckt mehr als nur juristische Feinmechanik. Es geht um öffentliche Kontrolle, um das Ende der sogenannten leeren Blätter und um die Frage, wie viel Macht ein Gericht ausüben darf, ohne sich zu erklären.

Die AfD argumentiert unmissverständlich: Mangels Begründung entziehe sich das Gericht „jeglicher öffentlicher Kontrolle“. Es solle im eigenen Interesse nachvollziehbar machen, ob die Gründe für die Nichtannahmebeschlüsse mit anderen Urteilen oder vergleichbaren Klageabweisungen übereinstimmen. Stattdessen entledige es sich durch die fehlende Pflicht jeden Rechtfertigungsdrucks. Angesichts der höchst- und letztinstanzlichen Position im deutschen Verfassungsgefüge sei das Gericht in besonderem Maße zur Rechtfertigung angehalten. Das ist kein höflicher Appell. Das ist eine direkte Konfrontation mit einer Praxis, die Bürgern seit Jahren nur noch pauschale Ablehnungen ohne Substanz präsentiert.

Seit der Gesetzesnovelle von 1963 und besonders seit der vollständigen Abschaffung der Begründungspflicht 1993 gilt die Praxis des leeren Blatts. Bürger, die nach Erschöpfung des Rechtswegs eine Verfassungsbeschwerde einreichen, erfahren oft nichts weiter als einen generischen Verweis auf die gesetzlichen Voraussetzungen. Keine konkreten Punkte, keine Nachvollziehbarkeit, keine Möglichkeit zur Kritik oder Systematisierung. Die AfD sieht darin eine Aushöhlung des Grundrechts auf Verfassungsbeschwerde und einen Reputationsschaden für die Justiz. Das Bundesverfassungsgericht prüft zwar vorab nach § 93a, ob grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung vorliegt, ob die Entscheidung zur Durchsetzung der Rechte angezeigt ist oder ob ein besonders schwerer Nachteil droht – doch ohne Begründung bleibt das Ergebnis für Außenstehende eine Blackbox.

Die fehlende Pflicht verstößt nach Auffassung der Fraktion auch gegen das Rechtsstaatsprinzip und gegen § 30 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, der eine schriftliche Abfassung und Begründung von Entscheidungen verlangt. Entscheidungen müssen kontrollierbar sein, um Willkür auszuschließen. Gerade weil die Richter vom Bundestag und Bundesrat gewählt werden und das Gericht Verfassungsrecht entwickelt sowie politische Wirkung entfaltet, muss es sich rechtfertigen. Eine Begründung und deren Veröffentlichung würden kritische Öffentlichkeit schaffen, Konsistenz prüfen lassen und den Verdacht der Intransparenz beseitigen. Die AfD betont, die Pflicht sei zumutbar, weil die Vorprüfung ohnehin stattfindet; interne Abstimmungen über Formulierungen könnten sogar entfallen.

Die Debatte um mehr Transparenz in Karlsruhe ist nicht neu. Schon in früheren Wahlperioden brachte die AfD ähnliche Entwürfe ein. Kritiker werfen der Fraktion vor, das Gericht belasten und schwächen zu wollen. Befürworter sehen in der Begründungspflicht die Wiederherstellung einer bewährten Praxis vor 1993 und einen notwendigen Schutz vor dem Eindruck, das höchste Gericht könne sich der öffentlichen Kontrolle entziehen. Für die Bürger bedeutet die derzeitige Regelung, dass sie nach oft jahrelangem Rechtsweg mit einer Ablehnung konfrontiert werden, deren Gründe sie nicht kennen. Das untergräbt Vertrauen und macht die Verfassungsbeschwerde zu einem Recht, dessen effektive Durchsetzung im Dunkeln bleibt.

Die AfD-Fraktion stellt klar: Es genügt, die wesentlichen Punkte des konkreten Sachverhalts darzulegen. Eine ausführliche Abhandlung ist nicht gefordert. Die Veröffentlichung der Beschlüsse soll die Kontrolle ermöglichen und die Wissenschaft sowie die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, die Entscheidungspraxis zu systematisieren. Ohne diese Schritte bleibt der höchstinstanzliche Status des Gerichts mit einer Praxis verbunden, die sich der Rechtfertigung entzieht. Der Entwurf sieht vor, die Änderung am Tag nach der Verkündung in Kraft treten zu lassen.

In der parlamentarischen Behandlung steht nun die Überweisung an. Ob die anderen Fraktionen den Vorstoß unterstützen oder ablehnen, wird sich zeigen. Die AfD positioniert den Entwurf als Beitrag zur Stärkung des Rechtsstaats durch mehr Nachvollziehbarkeit. Gegner sehen darin vor allem eine zusätzliche Belastung für ein Gericht, das bereits mit hohen Eingangszahlen zu kämpfen hat. Fakt bleibt: Die aktuelle Regelung in § 93d Absatz 1 Satz 3 erlaubt die Ablehnung ohne Begründung. Die AfD will das beenden.

Die Forderung berührt grundlegende Fragen der Gewaltenteilung und der öffentlichen Kontrolle staatlicher Macht. Ein Gericht, das Gesetze für verfassungswidrig erklären und damit politische Entscheidungen kippen kann, übt enorme Macht aus. Dass es bei der Nichtannahme von Verfassungsbeschwerden keine Begründung liefern muss, schafft eine Asymmetrie: Die Bürger müssen ihre Verletzung detailliert darlegen, das Gericht darf pauschal ablehnen. Die AfD argumentiert, dass gerade die letztinstanzliche Stellung eine besondere Rechtfertigungspflicht begründet. Öffentliche Kontrolle setzt voraus, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind. Sonst bleibt die Legitimität des Gerichts auf Dauer gefährdet, weil der Eindruck entsteht, Entscheidungen könnten willkürlich oder politisch motiviert sein, ohne dass dies überprüfbar wäre.

Die Praxis des leeren Blatts hat dazu geführt, dass viele Beschwerdeführer nicht verstehen, warum ihr Anliegen nicht zur Entscheidung angenommen wurde. Das erschwert die Akzeptanz der Entscheidung und verhindert eine inhaltliche Auseinandersetzung. Veröffentlichung und Begründung würden eine kritische Öffentlichkeit ermöglichen, die die Entscheidungspraxis beobachtet und gegebenenfalls Widersprüche aufdeckt. Das Gericht selbst könnte davon profitieren, weil es den Nachweis erbringen kann, dass seine Ablehnungen konsistent mit früheren Urteilen sind. Der Rechtfertigungsdruck, den die AfD einfordert, ist aus dieser Perspektive kein Angriff, sondern eine Selbstverständlichkeit für eine Institution von solcher Bedeutung.

Der Gesetzentwurf der AfD bleibt bei aller Schärfe im Rahmen der parlamentarischen Auseinandersetzung. Er ändert kein materielles Recht, sondern schafft Verfahrensregeln für mehr Transparenz. Die Überweisung am 26. November 2026 wird zeigen, wie weit die anderen Fraktionen bereit sind, diese Debatte zu führen. Für die Bürger, die sich mit Verfassungsbeschwerden an Karlsruhe wenden, könnte die Änderung bedeuten, dass sie künftig wenigstens die wesentlichen Gründe der Ablehnung erfahren. Ob das Gericht dadurch handlungsfähiger oder belasteter wird, bleibt eine offene Frage. Klar ist jedoch: Die derzeitige Regelung entzieht sich der öffentlichen Kontrolle. Die AfD will das ändern – mit einem konkreten Gesetzentwurf und einer klaren Begründung.

Quellen:

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