Karlsruhe – Zwei junge Frauen greifen Passanten an Haltestelle an

Zwei 16 und 23 Jahre alte Frauen griffen am Donnerstagabend in der Karlsruher Südweststadt mehrere Passanten an. Im Anschluss widersetzte sich die 16-Jährige den alarmierten Polizeibeamten und verletzte eine Rettungssanitäterin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die offenbar alkoholisierten Frauen gegen 20:20 Uhr an der Haltestelle Karlstor mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Da die beiden Tatverdächtigen den etwa 60-Jährigen im Laufe der Auseinandersetzung anschrien und bespuckten, griff ein weiterer derzeit unbekannter Passant ein. Nachdem die Frauen auch ihn körperlich angingen und zwei weitere Männer vergeblich versuchten, die Situation zu beruhigen, flüchtete der Geschädigte in eine S-Bahn. Bevor die Beschuldigten selbst in eine Bahn einstiegen, schlug die 16-Jährige offenbar noch eine weitere Passantin.

Polizeistreifen konnten die beiden Frauen schließlich an der Straßenbahnhaltestelle Mathystraße antreffen. Während der Personenkontrolle leistete die 16-Jährige körperlichen Widerstand gegen die Beamten und trat gegen einen Streifenwagen.

Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich die Jugendliche leicht, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Während der Behandlung in der Klinik trat und spuckte die Jugendliche schließlich einer Sanitäterin ins Gesicht.

Nach Abschluss der medizinischen Behandlung und polizeilichen Maßnahmen wurden beide Frauen auf freien Fuß gesetzt.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auch die Rettungssanitäterin erlitt leichte Verletzungen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen und Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach den beiden Männern, die an der Haltestelle Karlstor von den beiden Tatverdächtigen angegangen wurden.