Kassel: Mann auf offener Straße mit Messer in der Hand durch Streifen festgenommen!

Kassel-Wesertor: Nach der Mitteilung eines Passanten über einen Mann, der am gestrigen Montagabend mit einem geöffneten Klappmesser in der Hand am “Katzensprung” die Straße entlanglief, konnten Streifen der Kasseler Polizei den Verdächtigen durch schnelles Handeln nur kurze Zeit später festnehmen. Sie hatten den Mann gegen 23 Uhr in der Gartenstraße im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht und angesprochen. Da der Verdächtige auch nach mehrmaliger Aufforderung und des anschließenden Einsatzes von Pfefferspray das geöffnete Messer nicht fallen ließ, mussten die Beamten zur Festnahme letztlich ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen. So gelang es ihnen, den derzeit in Kassel wohnenden 26-Jährigen zu entwaffnen und so gefahrlos wie möglich festzunehmen. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und wurde im Anschluss für die weiteren erforderlichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Das Klappmesser stellten die Polizisten sicher. Zudem leiteten sie ein Verfahren gegen den 26-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Warum er das Messer auf offener Straße in der Hand gehalten und trotz mehrmaliger Aufforderung nicht abgelegt hatte, dazu machte der Beschuldigte bislang keine Angaben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Polizeipräsidium Nordhessen