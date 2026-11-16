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Schkopau – Die letzte Hoffnung ist geplatzt! Der US-Chemiekonzern Dow hat für seine Chlor-Alkali-Anlagen im Chemiepark Schkopau keinen Käufer gefunden. „Dieser Prozess hat nicht zu einer tragfähigen wirtschaftlichen Lösung geführt“, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Betriebsversammlung mit. Damit bleibt es bei der Schließung bis Ende 2027. Nach Angaben der Chemiegewerkschaft IG BCE sind am Standort 160 Beschäftigte betroffen.

Was genau schließt? Es geht nicht um das gesamte Dow-Werk in Schkopau, sondern um die sogenannten Chlor-Alkali- und Vinylanlagen, im Konzernjargon kurz CAV. Sie liefern Grundstoffe unter anderem für die Herstellung des Kunststoffs PVC. Dow hatte die Stilllegung bereits am 7. Juli 2025 angekündigt – also vor mehr als einem Jahr. Laut der damaligen Pressemitteilung von Dow ist die Schließung „voraussichtlich in Q4/2027“ geplant, also im letzten Quartal des kommenden Jahres.

Neu ist jetzt nur: Die Suche nach einem Investor, der Teile der Chloranlagen übernimmt und weiterbetreibt, ist gescheitert. Laut der Deutschen Presse-Agentur, deren Meldung die „Mitteldeutsche Zeitung“ am 13. November veröffentlichte, äußerte sich Dow nach einer Betriebsversammlung. An den Schließungsplänen ändere sich nichts. Die Folgen für die Beschäftigten seien durch einen mit den Betriebsräten vereinbarten Interessenausgleich und Sozialplan geregelt, teilte das Unternehmen mit. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ selbst berichtet.

Die Gewerkschaft reagierte bitter. „Es ist einmal mehr eine traurige Mitteilung gewesen“, sagte die Leiterin des IG-BCE-Landesbezirks Nordost, Stephanie Albrecht-Suliak, der Zeitung. Bis zuletzt habe es Gespräche über eine Zukunft der Chloranlage gegeben. Konkrete Interessenten oder Gründe, warum die Gespräche scheiterten, wurden öffentlich nicht genannt.

Wie viele Menschen trifft es? Die Zahl 160 stammt von der IG BCE und bezieht sich auf Schkopau. Insgesamt sind von Dows Rückzug in Mitteldeutschland rund 550 Arbeitsplätze betroffen – in Schkopau und im sächsischen Böhlen zusammen. Diese Größenordnung nannten im Juli 2025 sowohl Sachsens damaliger Wirtschaftsminister Dirk Panter als auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze. Schulze sagte damals: „Etwa ein Drittel der rund 550 betroffenen Dow-Beschäftigten arbeitet am Standort Schkopau.“ Ein Drittel wären knapp 185 Menschen – etwas mehr als die jetzt von der Gewerkschaft genannten 160.

Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ beschäftigte Dow zum Zeitpunkt der Ankündigung rund 1.500 Mitarbeiter in Mitteldeutschland. Nach den Schließungen soll die Zahl um etwa ein Drittel auf unter 1.000 sinken. Konzernweit sprach Dow in seiner Mitteilung von rund 800 betroffenen Stellen durch die drei europäischen Schließungen – neben Schkopau und Böhlen trifft es auch ein Siloxan-Werk im britischen Barry. Hinzu kamen bereits Anfang 2025 angekündigte Einsparungen, die weltweit rund 1.500 Stellen umfassten.

Zum Verständnis, was dort überhaupt hergestellt wird: In einer Chlor-Alkali-Anlage wird Kochsalzlösung mit viel Strom per Elektrolyse in Chlor, Natronlauge und Wasserstoff zerlegt. Chlor ist ein Ausgangsstoff für Vinylchlorid und damit für PVC, das in Fensterrahmen, Rohren, Kabeln und Bodenbelägen steckt. Natronlauge braucht unter anderem die Papier- und Zellstoffindustrie. Weil die Elektrolyse enorme Mengen Strom frisst, gehören solche Anlagen zu den energieintensivsten der gesamten Chemie. Genau hier liegt einer der Gründe, warum Standorte in Deutschland im internationalen Vergleich schwer mithalten können.

Für die Region ist das mehr als eine Zahl in einer Konzernbilanz. Hinter den Stellen stehen Familien aus dem Saalekreis und dem Leipziger Umland, Schichtarbeiter, Ingenieure, Laboranten und Auszubildende. Viele von ihnen arbeiten seit Jahrzehnten im Chemiepark, manche schon in zweiter oder dritter Generation. Wer dort seinen Job verliert, verliert oft auch ein Stück Identität.

Und warum macht Dow das? Die offizielle Begründung des Konzerns: Man wolle die regionale Kapazität „anpassen“, das Handelsrisiko verringern und „teurere, energieintensive Anlagen“ aus dem Portfolio entfernen. Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ nannte Dow im Juli 2025 strukturelle Probleme in Europa: Überkapazitäten, verschärft durch zunehmende Importe, geringe Wachstumsaussichten, mangelnde Nachfrage aus Schlüsselindustrien, hohe Energie- und Rohstoffkosten und steigende CO2-Kosten. Hinzu kommt: In Mitteldeutschland gibt es laut Zeitung keine PVC-Produzenten mehr, die Kunden sitzen teilweise in Asien.

Finanziell rechnet sich das für den Konzern: Dow erwartet durch die Schließungen ab 2026 eine Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA), bis Ende 2027 soll die Hälfte des Ziels von rund 200 Millionen US-Dollar erreicht sein, bis 2029 das volle Ziel. Dafür nimmt Dow Belastungen zwischen 630 und 790 Millionen US-Dollar in Kauf – unter anderem für Abschreibungen, Rückbau und Abfindungen. Der Rückbau der Anlagen kann laut Dow bei Bedarf bis 2029 dauern.

Was passiert in Böhlen? Im sächsischen Böhlen im Landkreis Leipzig soll der Steamcracker stillgelegt werden – ebenfalls laut Dow-Plan im letzten Quartal 2027. Der Cracker zerlegt Rohbenzin in Grundstoffe wie Ethylen und Propylen, die über Pipelines an andere Unternehmen im Chemiedreieck geliefert werden. Dow selbst bezeichnete die Anlage laut „Mitteldeutscher Zeitung“ als „Herzstück des Olefinverbundes“. Fällt sie weg, müssen nachgelagerte Betriebe ihre Grundstoffe anders beschaffen.

Die Politik hatte früh reagiert. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) erklärte im Juli 2025 in einer Pressemitteilung seines Ministeriums: „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz.“ Das Land habe gemeinsam mit Dow eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um größere Teile der Chemiestandorte zu sichern. Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) sprach damals von „großem Bedauern“ und forderte den Konzern auf, für die soziale Absicherung der Betroffenen zu sorgen. Eine aktuelle Stellungnahme der Landesregierung Sachsen-Anhalt zum gescheiterten Verkauf fanden wir bis Montagmorgen nicht.

Ganz verschwinden wird Dow aus Schkopau nicht. Der Konzern betreibt dort weiterhin andere Anlagen, unter anderem zur Herstellung von Polyethylen – dem Kunststoff, der in Verpackungen, Folien und Rohren steckt. Für die verbleibenden Beschäftigten am Standort ist das zunächst eine gute Nachricht. Wie sicher diese Anlagen langfristig sind, wenn der Verbund im Chemiedreieck schrumpft, hat Dow öffentlich nicht beantwortet.

Schkopau ist ein Ort mit Geschichte. Viele Ostdeutsche kennen den Werbespruch „Plaste und Elaste aus Schkopau“, der zu DDR-Zeiten Kultstatus erreichte. Laut BILD wurde dort schon in den Dreißigerjahren mit dem Bau des weltweit ersten Synthesekautschukwerks begonnen. Zu DDR-Zeiten waren die Buna-Werke ein Zentrum der ostdeutschen Kunststoffindustrie. Nach der Wende übernahm Dow große Teile des früheren Buna-Werks. Umso schmerzhafter ist der Rückzug für die Region.

Der Fall Dow steht nicht allein. Die energieintensive Chemieindustrie in Deutschland steht seit Jahren unter Druck. Hohe Strom- und Gaspreise, Konkurrenz aus Asien und den USA und eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Autoindustrie belasten die Branche. Mehrere Konzerne haben Anlagen in Deutschland geschlossen oder verkleinert. Für das mitteldeutsche Chemiedreieck rund um Leuna, Schkopau und Böhlen ist der Dow-Rückzug einer der schwersten Einschnitte seit der Wende.

Was jetzt auf die Beschäftigten zukommt: Laut Dow regelt ein mit den Betriebsräten vereinbarter Interessenausgleich und Sozialplan die Folgen. Details dazu – etwa Abfindungshöhen, Versetzungen an andere Standorte oder Transfergesellschaften – wurden öffentlich nicht bekannt. Für viele Fachkräfte in der Chemie gibt es in der Region durchaus Alternativen, doch nicht jeder wird einen vergleichbaren Job in der Nähe finden.

Unterm Strich: Die Schließung der Chlor-Alkali- und Vinylanlagen in Schkopau ist seit Juli 2025 beschlossen. Neu ist, dass der Rettungsversuch über einen Käufer gescheitert ist. Damit sollen die Anlagen wie geplant bis Ende 2027 vom Netz gehen. Betroffen sind laut Gewerkschaft 160 Beschäftigte in Schkopau, insgesamt rund 550 in Mitteldeutschland.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was in Schkopau passiert, ist ein Lehrstück über den Industriestandort Deutschland. Wenn ein Weltkonzern sagt, die Anlagen seien hier zu teuer und zu energieintensiv, dann ist das kein Naturgesetz, sondern auch eine Folge politischer Entscheidungen über Energiepreise und Abgaben. Die Rechnung zahlen am Ende die Arbeiter vor Ort.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fair muss man sagen: Dow hat die Schließung früh angekündigt, nach einem Käufer gesucht und einen Sozialplan mit den Betriebsräten vereinbart. Das ist mehr, als manche Unternehmen tun. Trotzdem bleibt ein bitterer Beigeschmack, wenn ein Konzern mit Milliardenumsätzen eine traditionsreiche Anlage einfach vom Netz nimmt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Landesregierungen haben damals versprochen, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Jetzt ist der Moment, in dem sich zeigen muss, was diese Worte wert sind. Neue Ansiedlungen, Umschulungen und eine bezahlbare Energieversorgung für das Chemiedreieck – daran wird man die Politik messen müssen.

Was meinen Sie: Ist Deutschland als Chemiestandort noch zu retten – oder verlieren wir eine Schlüsselindustrie nach der anderen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Dow: Pressemitteilung zur Schließung von drei Upstream-Anlagen in Europa (07.07.2025): https://de.dow.com/de-de/presse/pressemeldungen/dow-schreibt-in-europa-drei-upstream-anlagen.html

Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt: Pressemitteilung (07.07.2025): https://presse.sachsen-anhalt.de/wp-content/uploads/pdf/ministerium-fuer-wirtschaft-tourismus-landwirtschaft-und-forsten_07_07_2025_Pressemitteilung_sachsen-anhalt-reagiert-fruehzeitig-minister-sven-schulze-wir-kaempfen-um-jeden-arbeitsplatz.pdf

Mitteldeutsche Zeitung / dpa: Dow findet keinen Käufer für Teile von Schkopauer Anlagen (13.11.2026): https://www.mz.de/panorama/dow-findet-keinen-kaufer-fur-teile-von-schkopauer-anlagen-4355785

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