KEIN „STILLE NACHT“ MEHR IM KNAST! – ERSTES BUNDESLAND SCHAFFT WEIHNACHTSAMNESTIE AB – HARTE ZEITEN STATT GNADENAKT!

Deutschland – Ein jahrzehntelanges Symbol der Menschlichkeit wird gestrichen! In einem beispiellosen Schritt hat das erste Bundesland die sogenannte Weihnachtsamnestie abgeschafft – jene Tradition, bei der geringfügig verurteilte Straftäter vor den Feiertagen auf freien Fuß kamen, um im Kreis ihrer Familien das Fest der Versöhnung zu feiern. Damit ist Schluss! Statt Glockenklang und Hoffnung heißt es jetzt: Knast statt Kerzenschein! Offiziell heißt es, man wolle „Gleichbehandlung und konsequente Vollstreckung“ sicherstellen. Doch Kritiker sehen darin eine eiskalte Machtdemonstration des Staates, der Menschlichkeit durch Bürokratie ersetzt. Für viele war die Weihnachtsamnestie ein Akt des Vertrauens – ein Signal, dass selbst hinter Gittern noch Platz für Gnade und Neubeginn ist. Jetzt aber setzt die Regierung ein anderes Zeichen: Null Toleranz, auch an Heiligabend.

Jahrzehntelang galt die Amnestie als stiller gesellschaftlicher Pakt zwischen Recht und Mitgefühl. Häftlinge mit kurzen Reststrafen oder vorbildlichem Verhalten durften das Weihnachtsfest mit ihren Familien verbringen – eine Geste, die Hoffnung schenkte und Rückfälle verhinderte. Doch diese Tradition fällt nun dem politischen Klima der Härte zum Opfer. Das zuständige Justizministerium spricht von „Zeichen der Konsequenz“, doch hinter den Kulissen vermuten Beobachter reine Symbolpolitik. Denn tatsächlich geht es um wenige Dutzend Fälle im Jahr, meist Kleinkriminelle oder Ersttäter. Ihre Freilassung kostete den Staat nichts – sie brachte oft sogar positive Effekte. Doch jetzt werden selbst diese Menschen zum Spielball einer Politik, die sich profilieren will. Während Minister von Gerechtigkeit sprechen, erleben Gefängnisse ein Weihnachtsfest voller Frust, Wut und Hoffnungslosigkeit. Sozialarbeiter und Seelsorger schlagen Alarm: „Man nimmt den Menschen das letzte bisschen Würde – und das ausgerechnet zum Fest der Menschlichkeit!“

Die Entscheidung sorgt bundesweit für Empörung. Juristen warnen vor einem gefährlichen Kurswechsel, Kirchenvertreter sprechen von einem „Bruch mit der christlichen Tradition“. Die Weihnachtsamnestie war kein Freifahrtschein für Kriminelle, sondern ein Ritual, das zeigen sollte: Strafe und Menschlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Jetzt aber gilt: Wer sitzt, der bleibt – egal wie kurz, egal wie reuig. Damit macht sich der Staat selbst härter, aber nicht gerechter. Und während draußen die Lichterketten leuchten und Politiker Weihnachtsgrüße twittern, sitzen drinnen Hunderte, die sich eine zweite Chance erhofft hatten. Stille Nacht? Von wegen. Dieses Weihnachten wird lauter, kälter und gnadenloser als je zuvor. Der Rechtsstaat zeigt seine Zähne – und verliert dabei sein Herz.