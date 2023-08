KEINE REUE: Pfizer sagt, dass KEINE Australier gezwungen waren, ihre Impfstoffe zu nehmen, weist alle Schäden ab, die durch ihre Experimente und Mandate verursacht werden

Zwei Pfizer-Führungskräfte wurden kürzlich vor den australischen Senat gebracht und verhört. Sie wurden wegen ihrer Rolle bei der Förderung schädlicher medizinischer Experimente, unethischer Impfstoffmandate und Strategien des Zwangs und der Segregation, die das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen zerstörten, in Frage gestellt.

Während der Untersuchung des australischen Senats zu den Covid-19-Impfstoffmandaten hat der medizinische Direktor von Pfizer, Dr. Krishan Thiru und der Leiter der Regulierungswissenschaften für Pfizer, Dr. Brian Hewitt wies die Existenz rechtswidriger Impfstoffmandate zurück, die sie nur zwei Jahre zuvor vorangetrieben hatten. Die Regierungen zwangen mehrere Runden von Pfizer-Produkten in allen Bereichen der Gesellschaft, von Bildung, Gesundheitswesen und öffentlichem Gesundheitswesen bis hin zu Einzelhandel, Bergbau, Medien und Bauwesen.

Pfizer-Vertreter versuchen, die Rechenschaftspflicht auf die politischen Entscheidungsträger zu verlagern

Die Pfizer-Vertreter taten vor, die Mandate seien frei von Zwang und Gewalt, ignorierten Fragen zu Impfstoffmandaten und sagten, dass alle Australier die freie Wahl hätten, zu impfen oder nicht. “Ich glaube fest daran, dass niemand gezwungen war, einen Impfstoff zu bekommen”, Dr. Thiru sagte. Die Pfizer-Führungskräfte enthüllten jedoch, dass ihr Unternehmen seine eigenen Mitarbeiter ausdrängte, als sich die Mitarbeiter weigerten, die eigenen Impfstoffmandate von Pfizer einzuhalten.

Die Pfizer-Vertreter wiesen die massive Verletzung der medizinischen Privatsphäre ab, die im Rahmen der Mandate stattfand, was zu weit verbreiteter Diskriminierung, Verleumdung, Zwang und Segregation der Ungeimpften führte. Einzelpersonen wurden sogar lebensrettende Organtransplantationen verweigert, weil sie diese “Impfungen” abgelehnt hatten.

Die Pfizer-Vertreter versuchten sogar, die Verantwortung für ihre illegalen Handlungen auf die australischen politischen Entscheidungsträger zu verlagern: “Die Anforderungen an Impfstoffe werden von Regierungen und Gesundheitsbehörden festgelegt”, Dr. Hewitt sagte. “Ich glaube, jedem wurde die Möglichkeit geboten, sich impfen zu lassen oder nicht. Ich glaube nicht, dass jemand gezwungen war, einen Impfstoff zu nehmen.”

In den letzten drei Jahren hat Pfizer von einer gewalttätigen Regierungspolitik profitiert, die grundlegende Menschenrechte verletzt. Die Ungeimpften hatten ihre Grundbewegung und Beteiligung an der Gesellschaft durch diese Mandate bedroht. Einzelpersonen wurden mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze, ihrer Karriere und der Fähigkeit, für ihre Familie zu sorgen, bedroht. Dies hat zu beispiellosem Stress, Kampf und Schmerz geführt, da die Menschen ihre Körperautonomie und grundlegende Menschenwürde aufgeben, um sich Pfizer, der Regierung und den diskriminierenden Forderungen ihres Arbeitgebers zu unterwerfen. Andere sind stark und mutig geblieben, haben gegen unethische Mandate zurückgeschlagen und dem gesamten Establishment bewiesen, dass sie in den Beschränkungen, der Diskriminierung und der Gültigkeit der Impfstoffwissenschaft selbst falsch liegen.

Pfizer-Vertreter zeigen keine Reue, wenn sie mit dem Schaden konfrontiert werden, den ihre Impfstoffe und Mandate verursacht haben

Der Vorsitzende der Senatsuntersuchung, der stellvertretende Oppositionspeitsche Senator Matt O’Sullivan, war entsetzlich über Pfizers mangelndes Einfühlungsvermögen und die totale Missachtung dessen, was in den letzten drei Jahren passiert ist. “In Westaustralien wurden Impfstoffe im Wesentlichen für die gesamte Bevölkerung vorgeschrieben. Es gab ein paar Ausnahmen. Es gab nur sehr wenige Ausnahmen. Wenn Sie zur Arbeit gehen und Ihren Lebensunterhalt verdienen und für Ihre Familie sorgen wollten, mussten Sie geimpft werden”, sagte der Senator.

Als die Pfizer-Vertreter die Existenz dieser individuellen Schwierigkeiten und die gesellschaftliche Zerstörung, die die Mandate verursachten, ablehnten, antwortete der Senator: “Basierend auf Ihren Beweisen bin ich erschüttert, dass dies die Antwort war, die Sie zuvor auf Fragen in Bezug darauf gegeben haben, ob Menschen gezwungen waren, Impfstoffe zu haben oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden müssten, ob Sie Ihre Hypothek bezahlen und Essen für Ihre Familie auf den Tisch legen, können Sie kaum sagen, dass diese Leute nicht gezwungen wurden…“ Er fuhr fort: “Es gab viele Leute, die gezwungen waren, es zu tun. Es gab einige in Westaustralien – ich hatte so viele, die mich kontaktiert haben – die ohne gehen mussten, weil sie sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Die Landesregierung zwang sie, sich impfen zu lassen, ehrlich gesagt.”

Die Mandate führten zu weitreichenden zivilen Unruhen, wobei Hunderttausende von Menschen in ganz Australien protestierten. Polizeikräfte wurden als Pfizers eigene Bauern eingesetzt, um die Mandate durchzusetzen, aber sie haben allen Einfluss auf die Bevölkerung verloren. Da die Bewegung für die medizinische Freiheit die körperliche Integrität und die grundlegende medizinische Ethik wiederherstellt, ist die Bewegung zum Mainstream geworden. Die medizinische Freiheitsbewegung, die alle Lügen und Verleumdungen zurückbescheinigt, hat sich mit Menschen vereint, die bedroht und geschädigt wurden, während sie in ihren mutigen Bemühungen völlig gerechtfertigt wurde.

