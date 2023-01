Kelkheim: 27-Jähriger mit Messer in Asylunterkunft schwer verletzt!

Kelkheim, Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Sonntag, 08.01.2023, 11:00 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Kelkheim, Ruppertshain zu einem Streit zwischen drei Männern, bei dem ein 27-jähriger Eritreer mit einem Messer schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 11:00 Uhr gerieten den ersten Ermittlungen zufolge in der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose zwei Männer mit dem späteren Opfer in Streit. Während dieser zunächst verbal stattgefundenen Auseinandersetzung wurde das 27-jährige Opfer dann durch einen 47-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die alarmierte Polizei konnte noch vor Ort den 47-Jährigen sowie den dritten Beteiligten des Streits, beides deutsche Staatsangehörige, festnehmen. Diese wurden über Nacht in das Polizeigewahrsam eingeliefert, konnten dieses jedoch am heutigen Tag wieder verlassen. Der 27-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort in eine Klinik eingeliefert und operiert. Lebensgefahr bestand nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Die genauen Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises geführt. In ersten Befragungen wurde erklärt, dass es um die Benutzung von Kochgeschirr gegangen sei.

