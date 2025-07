in

In den letzten 100 Jahren (1925–2025) wurden in Deutschland im Monat Juli Temperaturen von 40 Grad Celsius oder mehr an folgenden Tagen gemessen, basierend auf den verfügbaren Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und anderen Quellen:

27. Juli 1983: 40,2 Grad in Gärmersdorf (Bayern). 5. Juli 2015: 40,3 Grad in Kitzingen (Bayern). 24. Juli 2019: 40,5 Grad in mehreren Stationen (z. B. Köln-Bonn, Waltrop-Abdinghof). 25. Juli 2019: 41,2 Grad in Duisburg-Baerl und Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen), der bisherige Allzeit-Hitzerekord. Über 20 Wetterstationen meldeten an diesem Tag Temperaturen über 40 Grad. 20. Juli 2022: 40,3 Grad in Bad Mergentheim-Neunkirchen (nicht offiziell anerkannt vom DWD), 40,1 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal und 40,0 Grad in Barsinghausen-Hohenbostel (Niedersachsen). Juli 2025: Am 1. oder 2. Juli 2025 wurden laut Berichten Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet, insbesondere im Südwesten Deutschlands (z. B. Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz). Es ist jedoch unklar, ob diese Marke tatsächlich erreicht wurde, da die Daten vorläufig sind.

Zusammenfassung:

Bestätigte Tage mit ≥ 40 Grad im Juli : Mindestens 5 Tage (27. Juli 1983, 5. Juli 2015, 24. Juli 2019, 25. Juli 2019, 20. Juli 2022). Der 25. Juli 2019 war besonders extrem, da zahlreiche Stationen die 40-Grad-Marke überschritten.

: Mindestens 5 Tage (27. Juli 1983, 5. Juli 2015, 24. Juli 2019, 25. Juli 2019, 20. Juli 2022). Der 25. Juli 2019 war besonders extrem, da zahlreiche Stationen die 40-Grad-Marke überschritten. Juli 2025 : Möglicherweise ein weiterer Tag mit ≥ 40 Grad, aber dies ist nicht eindeutig bestätigt.

: Möglicherweise ein weiterer Tag mit ≥ 40 Grad, aber dies ist nicht eindeutig bestätigt. Gesamtzahl: 5–6 Tage, je nach Bestätigung der 2025er-Daten.

Hinweis:Die Daten beziehen sich auf offizielle DWD-Messungen. Einige Rekorde (z. B. Lingen 2019 mit 42,6 Grad) wurden aufgrund von Messfehlern annulliert. Vor 1983 gibt es keine bestätigten Messungen von 40 Grad oder mehr im Juli, was mit der dichteren Verfügbarkeit von Messstationen und dem Klimawandel zusammenhängt, der Hitzewellen häufiger und intensiver macht. Für eine präzisere Analyse wären detaillierte Tagesdaten aller Wetterstationen erforderlich. Wenn du weitere Details zu bestimmten Jahren oder Regionen möchtest, lass es mich wissen