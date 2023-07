Kiedrich: Mann mit Messer von Polizei festgenommen!

(wie)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei einen psychisch auffälligen Mann, der in Kiedrich mit einem Messer in der Hand umherlief, festgenommen. Der 48-Jährige hatte selbst die Polizei angerufen und angekündigt, mit einem Messer bewaffnet auf die Straße zu gehen und dieses auch gegen Menschen einsetzen zu wollen. Sofort eilten Streifen der Polizei nach Kiedrich, die den Mann auch wenig später auf der Scharfensteiner Straße antreffen und ansprechen konnten. Hierbei hielt der 48-Jährige das Messer in der Hand und wollte es auch auf Aufforderung nicht weglegen. Er forderte die Beamten mehrfach auf, die Schusswaffe gegen ihn einzusetzen. Nach einer längeren Konversation gelang es der Polizei, den offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann zu überzeugen und er legte das Messer auf den Boden. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen. Danach konnte die Streife den 48-Jährigen in einer Fachklinik unterbringen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden