Kind aus Obhut von Mutter gerissen – Polizei ermittelt!

Berlin – In einem beunruhigenden Vorfall am helllichten Tag hat ein Mann am Dienstag einer Mutter ihr zweijähriges Kind entrissen und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben im Stadtteil Berlin-Mitte. Die Mutter war mit dem Kind spazieren, als ein bislang unbekannter Täter plötzlich an den Kinderwagen herantrat, das Kind packte und davonrannte.

Täter auf der Flucht – Fahndung läuft

Die Mutter reagierte sofort und versuchte, dem Mann zu folgen, verlor ihn jedoch nach kurzer Strecke aus den Augen. Passanten alarmierten die Polizei, die mit einem Großaufgebot in der Umgebung nach dem Täter fahndete. Das Kind wurde wenig später in einem nahegelegenen Park aufgefunden – körperlich unversehrt, aber stark verstört. Es wurde sofort in die Obhut der Mutter und eines Notfallteams übergeben.

Hintergründe noch unklar

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei prüft derzeit, ob ein familiärer Zusammenhang besteht oder ob der Täter gezielt willkürlich handelte. Zeugen werden gebeten, sich dringend bei den Behörden zu melden. Der Vorfall hat in der Hauptstadt Bestürzung ausgelöst und eine Diskussion über Sicherheit im öffentlichen Raum entfacht.