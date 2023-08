Kind fällt aus Fenster – Offenbach

Am Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass in der Herrnstraße ein Kleinkind aus dem 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen sei. Als kurz darauf die ersten Streifen vor Ort eintrafen, bestätigten sich die bei uns eingegangenen Meldungen. Das Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Offenbacher Krankenhaus verbracht. Die Mutter des Kindes befand sich zum Zeitpunkt des Sturzes nicht in der Wohnung. Die Polizei geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus.