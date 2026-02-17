KINDERWAGEN-IKONE AM ENDE! TRADITIONSFIRMA ZEKTIVA RUTSCHT IN DIE INSOLVENZ – GEBURTENKRISE TRIFFT DEUTSCHE INDUSTRIE MIT VOLLER WUCHT

Kretzschau – Ein Name, der Generationen von Eltern vertraut war, steht plötzlich vor dem Abgrund. Der traditionsreiche Kinderwagenhersteller Zekiwa, einst Stolz ostdeutscher Industriegeschichte und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, hat Insolvenz angemeldet. Was früher als Symbol für Qualität, Verlässlichkeit und familiären Aufbruch galt, ist nun selbst zum Opfer eines dramatischen Wandels geworden. Viele verbinden mit der Marke Erinnerungen an Spaziergänge, an junge Familien und an eine Zeit, in der Kinderwagen aus Kretzschau fast selbstverständlich zum Straßenbild gehörten.

Zu Hochzeiten verließen unzählige Kinderwagen die Werkhallen, gefertigt von einer großen Belegschaft mit handwerklichem Können und industrieller Präzision. Die Marke stand für die Zeitzer Kinderwagenindustrie und war besonders in der DDR ein fester Bestandteil des Alltags. Eltern vertrauten auf die robusten Modelle, die sowohl im Osten als auch im Westen gefragt waren. Doch der wirtschaftliche Druck wuchs zuletzt spürbar: steigende Kosten, sinkende Umsätze und ein Markt, der sich immer schneller veränderte. Was einst ein europäischer Branchenriese war, geriet schleichend ins Straucheln.

Als einer der Hauptgründe für die Pleite gilt eine Entwicklung, die weit über ein einzelnes Unternehmen hinausgeht: Es werden immer weniger Kinder geboren. Die anhaltend niedrige Geburtenrate trifft ausgerechnet jene Branche ins Mark, deren Produkte vom Familiennachwuchs leben. Wo früher reger Bedarf herrschte, bleibt heute die Nachfrage aus. Die Geschäftsführung spricht von einer schweren wirtschaftlichen Belastung durch diese gesellschaftliche Veränderung. Mit der Insolvenz von Zekiwa verliert Deutschland nicht nur einen Hersteller, sondern ein Stück Industriegeschichte – und viele fragen sich nun bang, welche Traditionsnamen als Nächstes verschwinden könnten.

