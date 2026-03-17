KIRCHEN-KÜNDIGUNG GEKIPPT! EU-RICHTER STOPPEN CARITAS – GLAUBE DARF KEIN JOB-KILLER SEIN

Ein Paukenschlag aus Luxemburg erschüttert das kirchliche Arbeitsrecht: Der Europäische Gerichtshof stellt klar – eine Kündigung allein wegen eines Kirchenaustritts ist unzulässig, wenn gleichzeitig andersgläubige Mitarbeiter beschäftigt werden! Damit kassieren die Richter eine Praxis, die viele Beschäftigte jahrelang in Angst versetzte. Im Zentrum steht der Gleichbehandlungsgrundsatz: Wer evangelische Kolleginnen duldet, kann eine katholische Mitarbeiterin nicht einfach vor die Tür setzen, nur weil sie austritt. Die Botschaft ist deutlich – Diskriminierung im Namen der Religion hat klare Grenzen!

Der Fall hat es in sich: Eine Sozialpädagogin, tätig in der Schwangerschaftsberatung der Caritas, verlässt nach persönlichen Konflikten mit der Kirche ihre Glaubensgemeinschaft – und verliert daraufhin ihren Job. Doch die Richter sehen darin einen klaren Verstoß gegen Grundrechte. Die Religionsfreiheit schützt auch den Austritt, und genau hier setzt das Urteil an. Besonders brisant: Die Frau hatte sich weder von den Werten der Kirche distanziert noch ihre Arbeit verweigert. Gleichzeitig beschäftigte die Caritas weiterhin evangelische Mitarbeiterinnen in derselben Position. Für das Gericht ein klares Signal – die Kirchenmitgliedschaft ist in diesem Fall keine entscheidende Voraussetzung für die Tätigkeit!

Jetzt liegt der Ball wieder in Deutschland: Das Bundesarbeitsgericht muss den Fall endgültig entscheiden. Klar ist schon jetzt: Die Macht der Kirchen als Arbeitgeber bekommt Grenzen gesetzt. Zwar bleibt ihr Selbstbestimmungsrecht bestehen, doch es muss sich künftig stärker an den Grundrechten der Beschäftigten messen lassen. Für viele Arbeitnehmer in kirchlichen Einrichtungen könnte dieses Urteil ein Wendepunkt sein – und für die Kirchen ein Weckruf: Glaube ist Privatsache, und der Job darf nicht daran zerbrechen!

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