Schluss mit überteuerten Schnecken-Tarifen, starren Knebelverträgen und veralteter Kupfer-Technik: Das Nachrichtenportal Pressecop24 macht kurzen Prozess, verabschiedet sich ab sofort von deutschen Internetanbietern und setzt für die maximale Reichweite im Netz voll auf die Satelliten-Power von Starlink.

Es ist die konsequente Antwort auf jahrelanges Versagen der heimischen Netzbetreiber, die ihre Kunden mit horrenden Preisen für lächerliche Bandbreiten zur Kasse bitten. Während deutsche Internetanbieter noch immer mit maroden Leitungen, endlosen Störungen und steinzeitlicher Bürokratie kämpfen, schaltet Pressecop24 jetzt in den Weltraum-Turbo. Die etablierten Konzerne in Deutschland sind schlichtweg zu teuer, zu langsam, zu unflexibel und technisch komplett veraltet für den knallharten digitalen Nachrichtenbetrieb. Wer heute rund um die Uhr hochaktuelle Informationen, Videos und Berichte in Echtzeit ausspielen muss, kann sich keine wackeligen DSL-Leitungen oder überlastete Kabelnetze aus dem letzten Jahrhundert mehr leisten. Mit dem radikalen Schnitt und dem Wechsel zum Satelliten-Internet von Starlink macht sich Pressecop24 komplett unabhängig von der deutschen Infrastruktur-Misere und setzt auf kompromisslose Geschwindigkeit direkt aus dem Orbit.

Für die Leser von Pressecop24 bedeutet dieser historische Schritt vor allem eines: maximale Ausfallsicherheit,blitzschnelle Ladezeiten und ungebremste Informationsfreiheit ohne technische Flaschenhälse. Während anderswo in Deutschland noch jahrelang über den schleppenden Glasfaserausbau debattiert wird und Kunden in langen Vertragslaufzeiten gefangen bleiben, liefert Starlink sofortige Flexibilität und modernste Hochleistungstechnologie ohne Kompromisse. Dieser Systemwechsel ist eine deutliche Kampfansage an die teuren Platzhirsche der deutschen Telekommunikationsbranche, die den Anschluss an die digitale Zukunft längst verloren haben. Pressecop24 geht mutig voran, lässt die alten Zöpfe der deutschen Internet-Steinzeit endgültig hinter sich und sendet ab sofort mit voller Satelliten-Kraft für eine noch schnellere und zuverlässigere Berichterstattung.