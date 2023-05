Kleinflugzeug stürzt in Wetzlar ab!

Wetzlar-Naunheim: Heute Nachmittag stürzte in der Rathenaustraße in Wetzlar ein Kleinflugzeug ab. Gegen 14.20 Uhr erreichten die ersten Notrufe Polizei und Rettungsleitstelle.

Augenzeugen zur Folge touchierte die Maschine ein Haus und prallte gegen einen Pkw. Derzeit geht die Polizei davon aus, eine Person tödlich verletzt wurde – eine zweite Person wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Angaben zum genauen Ablauf des Absturzes und zur Ursache können momentan nicht gemacht werden.

Der Bereich der Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist informiert.

POL-GI: Folgemeldung zu abgestürztem Flugzeug in Wetzlar

Gießen (ots)

Zu der am 28.05.2023 um 15:33 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung werden folgende Details nachgeliefert. Die Aufräumarbeiten in der Rathenaustraße in Wetzlar dauern aufgrund des großflächigen Trümmerfelds noch bis in die Nachtstunden an, die Absperrmaßnahmen bleiben ebenfalls solange bestehen. Es bestätigte sich, dass bei dem Flugunfall der, sich alleine im Flugzeug befindliche, Pilot tödlich verletzt wurde, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind in die noch laufenden Ermittlungen eingeschaltet. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Absturzes. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441/9180 zu melden.