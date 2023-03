Kleintransporter mit Z-Symbolen beschmiert!

SCHWEINFURT. Ende der vergangenen Woche hat ein Unbekannter einen Pkw mit Z-Symbolen beschmiert. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Schmierereien in der Zeit von Sonntag bis Montagvormittag entstanden sein. Der Tatzeitraum kann bislang nicht näher eingegrenzt werden. Mehrere Z-Symbole wurden an einem abgestellten und abgemeldeten Fiat in der Galgenleite angebracht. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro belaufen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken