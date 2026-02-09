KLIMA-HAMMER AUS BERLIN! REGIERUNG ZIEHT DEN GRÜNEN STECKER – UND ES WIRD TEUER

Berlin – Jetzt wird es ernst mit dem großen Klima-Umbau! Die Bundesregierung drückt beim Klimaschutz aufs Tempo. Umweltminister Carsten Schneider lässt ein neues Mammutprogramm schmieden, das Deutschland auf einen radikal grünen Kurs bringen soll. BILD liegt der Entwurf vor – ein Papier so dick wie ein Telefonbuch, voller Vorgaben, Versprechen und Milliardenpläne. Die Mission: Das Land soll Schritt für Schritt von Abgasen, Öl und Gas entwöhnt werden, bis am Ende praktisch nichts mehr aus dem Schornstein kommt. Klar ist schon jetzt: Dieses Programm greift tief in den Alltag der Bürger ein – vom Auto über die Wohnung bis hin zum Einkauf im Supermarkt.

Besonders hart trifft der Umbau den Verkehr. Auf Deutschlands Straßen soll sich das Bild grundlegend ändern. Verbrenner werden immer unattraktiver, Stromer dagegen mit Zuschüssen und Vorteilen gelockt. Benzin und Diesel werden teurer, während E-Autos gefördert, Ladesäulen aus dem Boden gestampft und Lastwagen mit Batterie bevorzugt werden. Auch Bahn, Rad und Fußgänger rücken in den Fokus: Mehr Schienen, mehr Radwege, mehr Platz für Menschen statt Motoren. Selbst das Gehen bekommt einen offiziellen Stellenwert – kurze Wege, alles Wichtige im Viertel, weniger Fahrten. Kritiker sprechen schon von einer stillen Verkehrswende durch die Hintertür, Befürworter von einem Befreiungsschlag für Klima und Städte.

Doch auch Häuser, Höfe und Arbeitsplätze bleiben nicht verschont. Wer seine Heizung tauscht, Fenster erneuert oder dämmt, soll mehr Geld vom Staat bekommen – vor allem Haushalte mit kleinerem Einkommen. Öffentliche Gebäude sollen schneller saniert werden, ganze Viertel energetisch auf Vordermann kommen. Auf dem Land plant der Minister sogar Eingriffe in die Tierhaltung: Kühe sollen klimafreundlicher werden, pflanzliche Alternativen günstiger. Parallel dazu will die Regierung eine neue Job-Welle lostreten – mit mehr Handwerkern für Wärmepumpen, Solaranlagen und Energieberatung, unterstützt durch Zuschüsse, Ausbildungshilfen und sogar künstliche Intelligenz. Fazit: Dieses Klimaprogramm ist kein sanfter Anstoß, sondern ein Vollgas-Umbau. Die Frage bleibt nur: Ziehen die Bürger mit – oder kommt der große Klima-Krach?

