KLIMA-KRAWALL IN DEUTSCHLAND! 1.184 LINKSEXTREME STRAFTATEN IN NUR EINEM JAHR – BRANDANSCHLÄGE, SABOTAGE UND SACHBESCHÄDIGUNGEN! BUNDESREGIERUNG LEGT BRISANTE ZAHLEN OFFEN!

Berlin – Politischer Paukenschlag im Deutschen Bundestag! Während in Deutschland seit Jahren über Klimaschutz, Umweltproteste, politische Radikalisierung und die Grenzen des zivilen Ungehorsams gestritten wird, bringt eine offizielle Antwort der Bundesregierung jetzt brisante Zahlen ans Tageslicht. Was unter dem Schlagwort Klimaschutz beginnt, kann im extremistischen Spektrum in strafbare Aktionen umschlagen. Die Bundesregierung bestätigt in ihrer Bundestagsdrucksache 21/8728 vom 19. Oktober 2026, dass die Zahl der als linksextremistisch eingestuften Straftaten im Umwelt- und Klimakontext zeitweise dramatisch angestiegen ist. Besonders das Jahr 2023 sticht dabei hervor: Unglaubliche 1.184 registrierte Straftaten! Die Zahlen stammen nicht etwa aus einer politischen Kampagne, sondern aus dem offiziellen Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität, kurz KPMD-PMK. Auslöser der Veröffentlichung war eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion mit der Drucksachennummer 21/8113, die sich mit möglichen Verbindungen zwischen Umweltorganisationen und linksextremistischen Strukturen beschäftigte. Die Antwort zeigt eine Entwicklung, die politische Aufmerksamkeit verdient. Im Jahr 2021 wurden 404 entsprechende Straftaten registriert. Bereits 2022 stieg die Zahl auf 501 Fälle, bevor sie 2023 mit 1.184 Fällen ihren Höhepunkt innerhalb des ausgewerteten Zeitraums erreichte. Das entspricht gegenüber 2021 einer Zunahme um rund 193 Prozent! Doch die Statistik zeigt auch eine deutliche Kehrtwende: Im Jahr 2024 sank die Zahl auf 617 Fälle, im Jahr 2025 schließlich auf 165 Straftaten. Damit liegt der zuletzt ausgewiesene Wert rund 86 Prozent unter dem Höchststand von 2023. Ein Rückgang, der ebenso zur Wahrheit gehört wie der vorherige massive Anstieg. Die vollständige Regierungsantwort offenbart darüber hinaus, dass linksextremistische Straftaten mit Umwelt- oder Klimabezug keineswegs erst seit den jüngsten Klimaprotesten erfasst werden. Bereits 2015 waren es 657 Fälle, im Jahr 2016 insgesamt 172, im Jahr 2017 weitere 190, im Jahr 2018 dann 720, im Jahr 2019 insgesamt 474 und im Jahr 2020 noch 412 Fälle. Diese Zahlen dokumentieren erhebliche Schwankungen über einen langen Zeitraum. Besonders alarmierend sind die in der Regierungsantwort ausgewiesenen Deliktarten. Für das Jahr 2023 nennt die Statistik unter anderem 645 Sachbeschädigungen, 48 Brandstiftungsdelikte, 74 Widerstandsdelikte, 30 gefährliche Eingriffe in den Verkehr, 69 Fälle von Nötigung oder Bedrohung sowie 17 Fälle von Landfriedensbruch. Hinter diesen Kategorien stehen mögliche erhebliche Gefahren für Sachwerte, öffentliche Einrichtungen, Einsatzkräfte und die Sicherheit des Verkehrs. Allerdings handelt es sich um polizeilich registrierte Fälle, nicht automatisch um rechtskräftig festgestellte Schuld einzelner Personen. Auch lassen sich die Straftaten nicht pauschal sämtlichen Klimaaktivisten oder Umweltorganisationen zurechnen. Gerade diese Unterscheidung ist entscheidend: Friedlicher Protest ist ein demokratisches Grundrecht, extremistische Straftaten sind es nicht. Trotzdem stellt sich angesichts der offiziellen Zahlen eine unbequeme Frage: Wie konsequent werden linksextremistische Aktivitäten bekämpft, wenn sie unter dem Deckmantel vermeintlich höherer politischer oder ökologischer Ziele auftreten?

Doch die eigentliche politische Brisanz steckt noch tiefer in der Antwort der Bundesregierung! Die AfD-Fraktion wollte wissen, welche Verbindungen zwischen Umwelt- und Klimagruppierungen und linksextremistischen Netzwerken bestehen könnten. Dazu wurden mögliche ideologische, personelle, organisatorische, finanzielle und logistische Verflechtungen hinterfragt. Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort auf die Zuständigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und die gesetzlichen Grenzen seiner Beobachtungstätigkeit. Dabei macht sie ausdrücklich deutlich, dass Umweltorganisationen und Klimagruppen nicht allein aufgrund ihres Engagements als extremistische Beobachtungsobjekte eingestuft werden dürfen. Für eine solche Bewertung sind tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung erforderlich. Dennoch enthält die Bundestagsdrucksache konkrete und politisch bemerkenswerte Einschätzungen. So wird das Klimabündnis „Ende Gelände“ vom Bundesamt für Verfassungsschutz als linksextremistischer Verdachtsfall bearbeitet. Nach den Angaben der Bundesregierung entstand das Bündnis 2014 ursprünglich als Projekt der „Interventionistischen Linken“ und entwickelte sich später organisatorisch und strategisch weiter. Der Verfassungsschutz beschreibt eine ideologische Radikalisierung und eine sprachliche Verschärfung der propagierten Aktionsformen bis hin zur Sabotage. Laut Regierungsantwort benannte das Bündnis im September 2026 bundesweit 51 unterscheidbare Ortsgruppen. Außerdem berichtet die Bundesregierung über eine Aktion im Jahr 2026 gegen geplante Gaskraftwerke im Ruhrgebiet, bei der mehrere hundert Teilnehmer aus extremistischen und nichtextremistischen Zusammenhängen Zugänge zu Kraftwerken und Betrieben blockierten. Noch brisanter erscheinen die Erkenntnisse zur Kampagne „Switch off – the system of destruction“, die nach Regierungsangaben Anfang 2023 entstand. Der Verfassungsschutz beschreibt hier Bestrebungen, antikapitalistische und klimapolitische Themen miteinander zu verbinden und Angriffe auf wirtschaftliche sowie kritische Infrastruktur ideologisch zu rechtfertigen. Nach der Bundestagsdrucksache wurden mehr als 100 Straftaten in einen Zusammenhang mit dieser Kampagne gestellt. Die dort beschriebenen Schäden erreichen nach Angaben der Bundesregierung insgesamt eine mehrstellige Millionenhöhe. Auch die sogenannten „Vulkangruppen“ werden ausdrücklich erwähnt. Seit 2011 kam es in Berlin und Brandenburg wiederholt zu Brandanschlägen auf neuralgische Punkte der öffentlichen Infrastruktur, zu denen anonyme Verfasser unter dieser Bezeichnung Bekennerschreiben veröffentlichten. Die Bundesregierung berichtet über Stromausfälle, Störungen der Telekommunikation und Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs. Besonders bekannt wurde der Brandanschlag auf einen Strommast im Jahr 2024, durch den das Brandenburger Tesla-Werk sowie zahlreiche private Haushalte und Unternehmen betroffen waren. Auch zum Angriff auf eine Kabelbrücke in Berlin am 3. Januar 2026bekannte sich eine Gruppierung unter dem Namen „Vulkangruppe“. Nach der offiziellen Darstellung könnten hinter dieser Bezeichnung unterschiedliche Strukturen stehen, die denselben Namen verwenden. Eine einheitliche Organisation ist damit nicht nachgewiesen. Fest steht allerdings, dass Anschläge auf Energieversorgung, Verkehrswege und Kommunikationseinrichtungen nicht bloß symbolische Protestaktionen sind. Sie können erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten und das tägliche Leben unbeteiligter Bürger beeinträchtigen. Wer Stromleitungen zerstört oder Versorgungseinrichtungen angreift, trifft eben nicht nur große Unternehmen oder politische Entscheidungsträger, sondern unter Umständen auch Familien, Arbeitnehmer, Gewerbetreibende und andere Menschen, die mit den politischen Forderungen der Täter überhaupt nichts zu tun haben.

Und jetzt muss sich die Politik unbequemen Fragen stellen! Denn der offizielle Zahlenvergleich zeigt nicht nur die zeitweise drastische Zunahme entsprechender Straftaten, sondern auch, dass innerhalb des extremistischen Spektrums unterschiedliche Formen politisch motivierter Kriminalität auftreten. Der Blick auf die jüngste Entwicklung ist dabei besonders aufschlussreich: Für 2025 weist die Bundesregierung insgesamt 165 Straftaten aus, darunter 73 Sachbeschädigungen, neun Brandstiftungsdelikte, vier Widerstandsdelikte, sechs gefährliche Eingriffe in den Verkehr, drei Fälle von Nötigung oder Bedrohung sowie einen Fall verfassungsfeindlicher Sabotage. Fälle von Landfriedensbruch oder Computersabotage sind für dieses Jahr in den entsprechenden gesondert ausgewiesenen Kategorien nicht registriert. Verglichen mit den erschreckend hohen Zahlen des Jahres 2023 ist das ein erheblicher Rückgang. Warum die Fallzahlen derart stark gesunken sind, lässt sich aus der Statistik allein allerdings nicht ablesen. Ob veränderte Protestformen, polizeiliche Maßnahmen, Entwicklungen innerhalb extremistischer Strukturen oder andere Faktoren eine Rolle spielten, bleibt damit offen. Für die Zahlenabfrage nutzte die Bundesregierung die Erfassungskriterien „PMK links“, „Extremismus: ja“ und „Unterthemenfeld Klima und/oder Umweltschutz“. Damit wurden ausschließlich Fälle gezählt, die gleichzeitig diesen Kriterien entsprechen. Als Datenbasis diente der Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität. Die zuständigen Staatsschutzdienststellen übermitteln meldepflichtige Straftaten an die jeweiligen Landeskriminalämter. Für die statistische Auswertung wurde die Fallzahlendatei LAPOS – Lagebild Auswertung politisch motivierter Straftaten – herangezogen. Als Stichtag für die Abfrage galt jeweils der 31. Januar des Folgejahres. Damit ist auch klar: Die genannten Daten beschreiben einen bestimmten statistischen Erfassungsstand und sind keine automatische Aussage darüber, wie viele Täter tatsächlich verurteilt wurden. Auch die Bundesregierung selbst setzt der öffentlichen Auskunft Grenzen. Bei Fragen zu bestimmten extremistischen Strukturen verweist sie auf den Schutz nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes und mögliche Nachteile für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden kann eine umfassende Offenlegung sensibler Informationen die Aufklärung extremistischer Netzwerke gefährden. Aus parlamentarischer Sicht bleibt dennoch die berechtigte Frage, wie weit das Informationsrecht gewählter Abgeordneter reicht und wo Geheimhaltungsinteressen Vorrang haben dürfen. Die aktuelle Bundestagsantwort liefert deshalb nicht nur statistisches Material, sondern reichlich politischen Diskussionsstoff. Klimaschutz darf niemals zum Freibrief für Brandstiftung, Sabotage, Gewalt oder die Gefährdung unbeteiligter Menschen werden! Gleichzeitig dürfen friedliche Demonstranten, Naturschützer und demokratische Umweltinitiativen nicht mit extremistischen Straftätern gleichgesetzt werden. Entscheidend müssen überprüfbare Erkenntnisse, rechtsstaatliche Ermittlungen und eine konsequente Strafverfolgung sein – unabhängig davon, ob Straftäter ihre Taten politisch rechts, links oder mit einer angeblich ökologischen Notwendigkeit begründen. Die vorliegenden Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass sich der Staat auch mit linksextremistischer Kriminalität im Klima- und Umweltkontext befassen muss. Denn wer im Namen des Klimaschutzes die Sicherheit anderer Menschen angreift, schützt nicht das Klima, sondern beschädigt den Rechtsstaat!

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