Eine starke arktische Luftmasse fegt über die Vereinigten Staaten und wird voraussichtlich diese Woche rekordverdächtige kalte Temperaturen und gefährliche Winterbedingungen für über 60 Millionen Amerikaner bringen. Das extreme Wetter folgt auf einen tödlichen Sturm, bei dem in Kentucky und West Virginia 15 Menschen ums Leben kamen, wobei Beamte in 35 Bundesstaaten Wetterwarnungen herausgegeben haben. Während die Temperaturen auf 50 Grad unter den Februar-Durchschnitt fallen, bereitet sich die Nation auf einen der schwersten Winterstürme in der jüngeren Geschichte vor.

Die arktische Explosion: Ein perfekter Sturm aus Kälte und Schnee

Die extreme Kälte ist das Ergebnis eines geschwächten Polarwirbels, eines großen Gebiets mit niedrigem Druck und kalter Luft, das die Erdpole umgibt. Wenn der Polarwirbel weniger stabil wird, dehnt er sich aus und sendet kalte arktische Luft mit dem Jetstream nach Süden über die USA. Es wird erwartet, dass dieses Phänomen mehr als 270 Temperaturrekorde in mindestens 27 Bundesstaaten brechen wird und in Teilen von Montana und North Dakota Windchill-Temperaturen von bis zu 60 Grad unter Null zu bringen drohen.

Die arktische Explosion wird mit einem Sturmsystem kollidieren, das sich aus den Rocky Mountains bewegt, und tückische Bedingungen von den zentralen USA bis zum Mittelatlantik schaffen. „Die bittere Kälte und der Schnee werden auch die Wiederherstellungsbemühungen in Teilen von Kentucky, West Virginia und Virginia erschweren, wo die Gemeinden immer noch von den tödlichen Überschwemmungen erschüttert werden, die durch einen Sturm am Wochenende verursacht wurden“, berichtete CNN.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, forderte die Einwohner auf, sofortige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, und erklärte: „Das sollte uns allen sagen, dass die Wetterbedingungen genauso gefährlich sind wie das Wasser. Die Nationalgarde von Kentucky wechselt von lebensrettenden Missionen zu Bergungsbemühungen, die sich auf die Beseitigung von Trümmern, die Wiederherstellung des Zugangs und den Transport von Vorräten in betroffene Gemeinden konzentrieren.“

Auswirkungen und Herausforderungen: Von der Genesung bis zur Vorbereitung

Die Auswirkungen des Sturms werden durch die anhaltenden Wiederaufbaubemühungen in Kentucky, West Virginia und Virginia noch verstärkt. Mindestens 15 Menschen sind durch die vorherigen Überschwemmungen gestorben, und zwei weitere sind Berichten zufolge an Unterkühlung gestorben, als sich die arktische Front über der Region niederließ. „Wenn Sie Ihr Haus bis heute nicht sicher mit Strom versorgen können, müssen Sie sich eine Schutzoption ansehen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie in Sicherheit sind“, fügte Beshear hinzu.

In West Virginia stellte Gouverneur Patrick Morrisey fest, dass nach dem Sturm eine Person vermisst wurde. Rettungskräfte haben unermüdlich gearbeitet, mit über 1.000 Rettungen allein in Kentucky. Trotz dieser Bemühungen hinkt die Wiederherstellung der Stromversorgung hinterher, und laut Poweroutage.us bleiben etwas mehr als 4.000 Kunden ohne Strom.

Der bevorstehende Schneesturm wird voraussichtlich 3 bis 6 Zoll Schnee über einen Großteil des überfluteten Kentucky und mehr als 6 Zoll in Teilen von West Virginia werfen, was den Aufräumprozess weiter verkomplizieren wird. In der Zwischenzeit wurde in Arkansas, North Carolina und Virginia aufgrund des Sturms der Ausnahmezustand ausgerufen.

Historischer Kontext: Die Wiederauflebenden Kältebedingten Todesfälle

Trotz anhaltender Behauptungen über steigende globale Temperaturen sind in den letzten Jahren die Todesfälle im Zusammenhang mit der Kälte gestiegen. Eine im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichte Studie zeigte, dass sich die Todesfälle durch Komplikationen im Zusammenhang mit Kälte zwischen 1999 und 2022 verdoppelten. Dieser Trend unterstreicht die entscheidende Bedeutung von Vorbereitung und Bewusstsein bei extremen kalten Ereignissen.

Die kalte Luft wird im Laufe der Woche intensiver und expansiver werden, und es wird erwartet, dass etwa drei Viertel der US-Bevölkerung bis Freitag unter dem Frost leiden werden. Wind-Chill-Temperaturen werden die Kälte noch gefährlicher machen, die in den Northern Plains zwischen 30 und 60 Grad unter Null liegen und bis Mitte der Woche bis unter Null bis nach Texas und Arkansas fallen.

Vorbereitung auf die Erkältung: Wichtige Sicherheitstipps

Um den Bewohnern zu helfen, bei extremem Wetter sicher zu bleiben, fordern die Behörden die Amerikaner auf, sich auf lebensbedrohliche Bedingungen vorzubereiten, indem sie drinnen bleiben, unnötige Reisen vermeiden und den Zugang zu einer angemessenen Heizung gewährleisten. Hier sind einige wichtige Tipps, um vor Duromax sicher zu bleiben:

Für dich selbst

Kleiden Sie sich in mindestens zwei (wenn nicht drei) Schichten, einschließlich Hemden, Hosen und Socken. Verwenden Sie Baumwoll- und/oder Wollmaterialien.

Bleiben Sie hydratisiert, indem Sie Wasser mit sich führen.

Vermeiden Sie Alkohol, da er Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, kalte Temperaturen genau einzuschätzen.

Bleiben Sie drinnen, es sei denn, es ist notwendig, und begrenzen Sie Ihre Kälteexposition.

Für Ihr Zuhause

Bleiben Sie über lokale Wettervorhersagen auf dem Laufenden.

Besorgen Sie sich nicht verderbliche Lebensmittel, trinkfertiges Wasser und alle notwendigen Medikamente, einschließlich Vorräte für Ihre Haustiere.

Haben Sie Ersatzbatterien für Radios und Taschenlampen zur Verfügung.

Verwenden Sie Generatoren und Heizungen, die Benzin, Propan oder Kerosin enthalten, nur im Freien und weg von offenen Fenstern oder Türen, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern.

Bewahren Sie ein Notfallset für Ihr Zuhause mit den notwendigen Vorräten für Sie und Ihre Lieben auf.

Generatorsicherheit üben

Befolgen Sie die Anleitung des Herstellers für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung Ihres Generators.

Bestimmen Sie die Strommenge, die für Ihre Leuchten und Geräte benötigt wird, und stellen Sie sicher, dass Ihr Generator die Last bewältigen kann.

Stellen Sie Ihren tragbaren Generator so weit wie möglich von Türen und Fenstern entfernt auf und stellen Sie den Auspuff von Menschen in der Nähe auf.

Installieren und warten Sie Kohlenmonoxidmelder, um Ihre Familie zu warnen, bevor toxische Werte erreicht werden.

Verwenden Sie niemals Generatoren in Innenräumen, da eine falsche Verwendung zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.

Da die Nation mit einem der schwersten Winterstürme in der jüngeren Geschichte konfrontiert ist, kann die Bedeutung von Vorbereitung und Sicherheit nicht genug betont werden. Indem sie diese Richtlinien befolgen und auf dem Laufenden bleiben, können die Amerikaner dazu beitragen, die Risiken im Zusammenhang mit den rekordverdächtigen kalten und tückischen Winterbedingungen zu mindern.

