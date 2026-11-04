KNALL IN MAGDEBURG: Linke-Chefin Eva von Angern plant den totalen Showdown gegen AfD-Siegmund – Wird das das dramatische Duell des Jahres im Landtag von Sachsen-Anhalt?

Magdeburg bebt! Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt deutet sich eine absolute Sensation an, die den gesamten politischen Betrieb auf den Kopf stellen könnte. AfD-Frontmann und klarer Wahlsieger Ulrich Siegmund (36) will im Dezember im Landtag als Ministerpräsident kandidieren und den Thron erobern. Doch ausgerechnet die kleine Linke denkt laut über einen Gegenangriff nach – und das mit ihrer Fraktionschefin Eva von Angern (49) an der Spitze. Der Noch-Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze (47) schließt eine eigene Gegenkandidatur zwar kategorisch aus, doch bei einer der kleinen Fraktionen brodelt es heftig. Die Spannung ist greifbar, die Nerven liegen blank, und alle fragen sich: Kommt der große Knall?

Linken-Fraktionschefin Eva von Angern überlegt ernsthaft, im ersten Wahlgang als Gegenkandidatin von Siegmund anzutreten. Ihre Fraktion berate darüber, „eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen“, sagte sie der „Magdeburger Volksstimme“. Eine Entscheidung soll am Dienstag in der Fraktionssitzung fallen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kam die Linke im September auf 8,6 Prozent und wurde fünftstärkste Kraft nach AfD, CDU, SPD und Grünen. Als Alterspräsidentin eröffnete Eva von Angern die erste Sitzung des neuen Landtags – sie gehört dem Landesparlament seit 2002 an und kennt jeden Winkel der Machtzentrale.

Die Atmosphäre im Magdeburger Landtag ist elektrisch aufgeladen. Alle Blicke richten sich auf die bevorstehende Abstimmung, bei der jeder einzelne Schritt über die Zukunft des Landes entscheiden könnte. Wird die kleine Fraktion tatsächlich den Mut aufbringen, eine eigene Kandidatin ins Rennen zu schicken und dem AfD-Siegmund die Stirn zu bieten? Der Noch-Regierungschef hält sich zurück und schließt eine eigene Kandidatur aus, doch die Signale aus den Reihen der Linken sorgen für Unruhe und Spekulationen in den Fluren des Parlaments. Beobachter sprechen bereits von einem möglichen historischen Moment, der die politischen Kräfteverhältnisse auf den Prüfstand stellen könnte.

Bei der Ministerpräsidentenwahl ist im ersten und zweiten Wahlgang eine absolute Mehrheit von 42 Stimmen nötig. Die AfD verfügt über 39 Sitze und wäre auf Überläufer aus anderen Fraktionen angewiesen. Linke, SPD und Grüne haben jeweils acht Abgeordnete in ihren Fraktionen, bei der CDU sind es 15, beim BSW fünf Sitze. Die CDU-Fraktion hat mehrheitlich beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Um Ministerpräsidentin zu werden, müssten Linke, CDU, SPD, Grüne und BSW geschlossen für von Angern stimmen – das gilt allerdings als unwahrscheinlich. Die Wahl findet voraussichtlich in der Landtagssitzung am 15., 16. oder 17. Dezember statt – möglicherweise als Duell, das die Republik in Atem hält.

Hinter den Kulissen wird hart gerungen. Die Entscheidung der Linken könnte das gesamte Machtgefüge erschüttern und den AfD-Kandidaten in eine unerwartete Defensive zwingen. Während die einen von einem symbolischen Akt der Opposition sprechen, warnen andere vor einem gefährlichen Alleingang, der am Ende niemandem nützt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob aus der Überlegung ein echter Coup wird oder ob die kleinen Fraktionen am Ende doch einknicken. Eins ist sicher: In Sachsen-Anhalt steht ein politisches Drama bevor, das niemand so schnell vergessen wird.

Die Emotionen kochen über, und die Debatte über die Zukunft des Landes nimmt an Schärfe zu. Viele fragen sich, ob ein geschlossenes Vorgehen der anderen Parteien überhaupt realistisch ist oder ob am Ende der AfD-Kandidat doch den Weg freigemacht bekommt. Die Alterspräsidentin hat bereits die erste Sitzung eröffnet und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Jetzt könnte sie selbst zur Hauptakteurin werden und den Showdown im Landtag einläuten. Ob Schulze und die anderen Fraktionen wirklich den Saal verlassen oder sich enthalten, bleibt die große Unbekannte in diesem hochspannenden Machtpoker.

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