KNAST-LIEBE IN DER JVA GELDERN! WÄRTERIN UND HÄFTLING UNTER VERDACHT – KRIMINELLES DUO ENTTARNT?

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Geldern – Liebe, Handys und Drogen hinter Gittern?! In der Justizvollzugsanstalt Geldern am Niederrhein sitzt eine 31-jährige Justizvollzugsbeamtin in Untersuchungshaft. Der Verdacht: gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Bestechlichkeit. Jetzt berichtet BILD unter Berufung auf einen noch unveröffentlichten Bericht des NRW-Justizministeriums von einer „offensichtlichen Liebesbeziehung“ zwischen der Bediensteten und einem 29-jährigen Gefangenen – der inzwischen abgeschoben wurde! BILD spricht von einem „kriminellen Duo“. Wir haben die Angaben mit den Auskünften der Staatsanwaltschaft Kleve, Berichten von WDR, dpa, „Rheinischer Post“ und FAZ sowie mit Mitteilungen von Polizei und Justizministerium abgeglichen. Ergebnis: Der Kern ist durch die Staatsanwaltschaft bestätigt – viele pikante Details stammen aber bislang allein aus BILD. Und ganz wichtig: Verurteilt ist niemand. Es gilt die Unschuldsvermutung!

Was steht offiziell fest? Die Staatsanwaltschaft Kleve hat gegenüber WDR, dpa und „Rheinischer Post“ am 14. Oktober 2026 bestätigt: Eine Mitarbeiterin der JVA Geldern wurde festgenommen und sitzt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und der Bestechlichkeit in Untersuchungshaft. Das Ermittlungsverfahren richtet sich laut Staatsanwaltschaft zusätzlich gegen vier Insassen der Anstalt. Die Bedienstete soll laut WDR Mobiltelefone und Rauschgift an Gefangene übergeben haben, und zwar „nach Erkenntnissen der Ermittler“ nicht allein. Weitere Details nannte die Behörde mit Blick auf das laufende Verfahren ausdrücklich nicht. Das ist der gesicherte Rahmen – alles, was darüber hinausgeht, muss man genau einordnen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gehen die Ermittlungen auf eine Anzeige der Anstaltsleitung zurück, die den Verdachtsfall Mitte Juli bei den Ermittlungsbehörden gemeldet hatte. Die Frau ist demnach eine Beamtin auf Probe. Festgenommen wurde sie laut dpa an einem Dienstag kurz nach Dienstbeginn direkt in der JVA – nach der Chronologie der Berichte war das Dienstag, der 6. Oktober 2026, so nennt es auch BILD. Die Ermittler durchsuchten laut dpa auch die Zellen von zwei beschuldigten Gefangenen. Einer davon sei gar nicht mehr in der JVA, weil er inzwischen abgeschoben wurde. Die Kreispolizeibehörde Kleve war laut WDR von Anfang an an den verdeckten Ermittlungen beteiligt. Polizeisprecher Stefan Sparberg sagte dem WDR, solche Fälle kämen eher selten vor. Wer sich als Staatsdiener auf so etwas einlasse, mache sich erpressbar und gerate in einen Teufelskreis: „Wenn man sich offenbart, dann ist man dran.“

Und jetzt die neuen Details, die BILD am 31. Oktober 2026 veröffentlicht hat. Laut BILD liegt der Redaktion ein noch unveröffentlichter Bericht des Justizministeriums vor. Danach habe die Leiterin der JVA im Sommer einen damals 29-jährigen Häftling angezeigt, der „offenbar“ eine Bedienstete bestochen haben soll. Der erste Verdacht laut BILD: Der Gefangene soll von der Frau Informationen über Mitinsassen und Bedienstete bekommen haben. Außerdem soll die Beamtin – so BILD – ein Paket mit 20 iPhones gegen eine Bezahlung von 5.000 Euro in die Anstalt geschmuggelt haben. Wichtig: Diesen Ministeriumsbericht konnten wir nicht einsehen. Er ist bislang weder auf den Seiten des Landtags noch des Justizministeriums öffentlich abrufbar. Die Angaben zu den iPhones, zur Summe und zu den weitergegebenen Informationen können wir deshalb nicht unabhängig bestätigen – sie stehen unter dem Vorbehalt „laut BILD“.

Weiter heißt es bei BILD: Die Polizei habe verdeckt ermittelt und herausgefunden, dass der Häftling mit drei weiteren Insassen einen „regen Handel“ mit eingeschmuggelten Handys und Drogen hinter Gittern aufgezogen habe. Das passt zur Zahl der Beschuldigten, die die Staatsanwaltschaft Kleve öffentlich genannt hat: vier Insassen – also der mutmaßliche Partner der Beamtin plus drei weitere Gefangene. Trotz der laufenden Ermittlungen sei der Mann, laut BILD ein türkischer Staatsangehöriger, nach dem Bericht des Ministers am 9. September abgeschoben worden. Dass einer der beschuldigten Gefangenen abgeschoben wurde, bestätigen auch die dpa-Informationen. Das genaue Datum und die Staatsangehörigkeit stammen dagegen nur aus dem BILD-Bericht.

Rund vier Wochen nach der Abschiebung folgte laut BILD der Zugriff: Durchsucht worden seien Wohnung, Auto und Arbeitsplatz der Beamtin – und die ehemalige Zelle des abgeschobenen Mannes. Dort habe man das Handy gefunden und, so zitiert BILD Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) aus seinem Bericht, „eine weitreichende Kommunikation zwischen der beschuldigten Justizbediensteten und ihm über den Messenger WhatsApp“. Aus den Nachrichten ergebe sich laut dem von BILD zitierten Bericht „neben einer offensichtlichen Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Beschuldigten“ der dringende Tatverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung – in Tateinheit mit „gewerbs- und bandenmäßigem Handeltreiben mit psychoaktiven Stoffen“ sowie mit weiteren Drogen „in nicht geringer Menge“. Zur Einordnung: Mit „psychoaktiven Stoffen“ sind im Juristendeutsch in der Regel sogenannte neue psychoaktive Stoffe gemeint – synthetische Designerdrogen, deren Zahl in NRW-Gefängnissen laut dpa deutlich steigt.

Bei der Beamtin sollen die Behörden laut BILD Vermögen in Höhe von 22.500 Euro gesichert haben. Die 31-Jährige schweige bislang zu den Vorwürfen. Auch das ist eine BILD-Angabe, die wir nicht unabhängig prüfen konnten. Und ein Hinweis, der in der Aufregung gern untergeht: Schweigen ist das gute Recht jeder Beschuldigten und jedes Beschuldigten. Daraus darf kein Schuldeingeständnis abgeleitet werden. Ein „dringender Tatverdacht“ ist die Voraussetzung für einen Haftbefehl – aber eben noch kein Urteil. Ob die Vorwürfe zutreffen, muss im Zweifel ein Gericht klären.

An einigen Stellen muss man BILD einordnen oder korrigieren. Erstens: BILD schreibt, die JVA-Chefin habe im Sommer „einen Häftling“ angezeigt. Der WDR berichtet dagegen, die Führung der Haftanstalt habe bereits im Sommer Anzeige „gegen die eigene Mitarbeiterin“ erstattet; laut dpa meldete die Anstaltsleitung Mitte Juli „den Verdachtsfall“. Beides schließt sich nicht aus – aber wer genau zuerst angezeigt wurde, ist öffentlich nicht eindeutig belegt. Zweitens: Die Überschrift vom „kriminellen Duo“, das „enttarnt“ worden sei, ist eine BILD-Zuspitzung. Juristisch gibt es bislang Beschuldigte und einen Tatverdacht, keine Anklage und kein Urteil. Drittens: Dass die beiden „einen Drogenhandel im Gefängnis aufgebaut“ hätten und dass sie sich „zärtliche“ Nachrichten schrieben, ist Wortwahl von BILD. Und dass die Beamtin „in Handschellen“ aus dem Gefängnis abgeführt worden sei, konnten wir in keiner anderen Quelle finden – bestätigt ist die Festnahme im Dienst.

Bleibt die brisanteste Frage: Warum wurde ein Beschuldigter mitten im laufenden Ermittlungsverfahren abgeschoben? BILD schreibt selbst, das sei „unklar“. Eine offizielle Erklärung von Staatsanwaltschaft, Ausländerbehörde oder Ministerium haben wir nicht gefunden. Rechtlich gilt: Laut Aufenthaltsgesetz darf eine ausländische Person, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, nur im Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeschoben werden. Ob und wann ein solches Einvernehmen erteilt wurde – und ob den Behörden zu diesem Zeitpunkt der Verdacht gegen den Mann schon bekannt war –, ist öffentlich nicht bekannt. Hier ist der Landtag gefragt, nachzuhaken.

Wie groß das Problem in Geldern ist, zeigen Zahlen der Anstalt selbst, über die der WDR berichtet: Nach 77 Sicherstellungen von Rauschmitteln im Vorjahr registrierten die Kontrolleure in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bereits 33 weitere Fälle. Bei Handys ist der Sprung noch deutlicher: Im gesamten vergangenen Jahr wurden zwölf Geräte entdeckt, im ersten Halbjahr 2026 schon 20. Die JVA Geldern ist laut Justizministerium eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs für männliche Strafgefangene mit 679 Haftplätzen – diese Zahl bei BILD stimmt. Sie beherbergt zudem das Berufsbildungszentrum für den geschlossenen Erwachsenenvollzug in NRW. Pikant: Erst am 28. August 2026 hatte Justizminister Limbach die Anstalt besucht und sie laut Ministerium als „Aushängeschild für die berufliche Bildung von Gefangenen“ gelobt.

Geldern ist kein Einzelfall. BILD listet eine ganze Serie von Vorfällen im NRW-Vollzug auf – die wichtigsten Daten haben wir überprüft. Am 6. Mai 2026 durchsuchten laut gemeinsamer Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Bonn rund 210 Einsatzkräfte Wohnungen sowie Bereiche der JVA Euskirchen. Im Verdacht stehen dort sieben Justizvollzugsbeamte, die gegen Geld oder Vorteile Lockerungen wie Ausgang, Hafturlaub oder Infos über anstehende Kontrollen gewährt haben sollen. Die von BILD genannten „Bestechungs-Abos“ sind eine Medienformulierung, die etwa auch Radio Bonn/Rhein-Sieg verwendet; die Verbindung zu einem „Clan-Mitglied“ konnten wir nicht amtlich bestätigen. Am 13. Juli 2026 folgten laut Landtagsprotokoll Durchsuchungen in der JVA Willich I – es geht um zwei Vollzugsbeamte, die Auswertung eines sichergestellten Handys ergab laut Protokoll zunächst keine Hinweise auf den Tatvorwurf. Am 14. Juli 2026 dann die JVA Rheinbach: Laut Polizei Bonn stehen dort acht Justizbedienstete im Verdacht, gegen Bezahlung Handys und Betäubungsmittel in den Vollzug gebracht zu haben. Diese Daten bei BILD stimmen.

Weiter in der Chronik: Am 30. August 2026 entkam laut WDR ein 35-jähriger Untersuchungshäftling aus der JVA Duisburg-Hamborn, nachdem er einen Gitterstab vor seinem Zellenfenster durchgesägt hatte. Er kletterte über die Fassade aufs Dach und vermutlich über einen Baum in die Freiheit – Medien berichten, er habe sich „Spiderman“ genannt. Am 14. Oktober 2026 wurde in Essen ein 34-jähriger Häftling bei einem Arztbesuch im Treppenhaus einer Praxis von zwei maskierten Männern befreit; die Polizei fahndet öffentlich nach ihm. Am 26. Oktober 2026 durchsuchten Ermittler laut WDR die JVA Wuppertal-Vohwinkel und die Wohnung eines Mitarbeiters, der Drogen eingeschmuggelt haben soll – ob es tatsächlich Drogen waren, wurde laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Am 27. Oktober 2026 nahm die Essener Kripo einen JVA-Bediensteten am Frankfurter Flughafen fest; er soll laut Polizei Essen Handys und andere Waren an Häftlinge verkauft haben und sitzt seit dem 28. Oktober in Untersuchungshaft. Ob er an der Flucht vom 14. Oktober beteiligt war, ist laut Polizei „weiterhin unklar“ – das betont auch BILD.

Politisch ist die Lage für Justizminister Limbach heikel. Nach Angaben des Ministeriums vom August, über die die FAZ berichtete, waren 108 Disziplinarverfahren gegen Gefängnisbedienstete in NRW anhängig, in rund einem Viertel der Fälle geht es um Korruptionsvorwürfe. Laut WDR wurden bis Ende August landesweit 25 Korruptionsverfahren gegen Bedienstete eingeleitet. Im Rechtsausschuss räumte Limbach laut FAZ ein, dass das Parlament nicht zeitnah über die Durchsuchung in Willich I informiert worden sei – „mein Fehler“. Der FDP-Rechtsexperte Werner Pfeil sagte laut dpa zum Fall Geldern: „In Minister Benjamin Limbachs NRW-Justiz sind Schmuggel, Korruption, Drogen und Handys Alltagsgeschäft.“ Limbach selbst erklärte nach der Festnahme in Essen laut WDR: Bestechlichkeit im Justizvollzug gefährde die Sicherheit in den Anstalten, „dafür gibt es null Toleranz“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn der Verdacht stimmt, dann ist das kein bizarres Liebesdrama, sondern ein Totalschaden für das Vertrauen in den Strafvollzug. Wer den Schlüssel zur Zelle trägt, trägt Verantwortung für Mitgefangene, für Kollegen und für die Sicherheit draußen. Handys im Knast bedeuten, dass Straftaten weiter organisiert, Zeugen eingeschüchtert und Fluchten geplant werden können. Drogen bedeuten Abhängigkeit, Gewalt und Erpressung hinter Gittern. Gerade deshalb ist es gut, dass in Geldern offenbar die eigene Anstaltsleitung Alarm geschlagen hat!

KOMMENTAR / MEINUNG: Und trotzdem: Vorverurteilungen helfen niemandem. Eine junge Beamtin auf Probe sitzt in Untersuchungshaft, ihre Seite der Geschichte kennt bislang niemand. Ein Ministeriumsbericht, den die Öffentlichkeit nicht lesen kann, ist kein Urteil, und eine Schlagzeile vom „kriminellen Duo“ auch nicht. Wer jetzt schon weiß, wie alles war, sollte sich fragen, ob er nicht nur die bequemste Version glaubt. Die Ermittler müssen die Vorwürfe beweisen – nicht die Beschuldigten ihre Unschuld.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage richtet sich an die Politik: Wie kann es sein, dass Anstalt um Anstalt in die Schlagzeilen gerät? Personalmangel, Überlastung, schlechte Kontrollen – die Gründe werden seit Monaten diskutiert. Und wie kann ein Beschuldigter mitten in laufenden Ermittlungen außer Landes gebracht werden, ohne dass öffentlich erklärt wird, warum? Der Justizminister schuldet dem Landtag und den Bürgern volle Transparenz, und zwar nicht erst, wenn BILD einen vertraulichen Bericht ausgräbt!

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Die Justizvollzugsbeamtin und die vier Gefangenen sind Beschuldigte in einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kleve. Eine Anklage ist nicht bekannt, ein Urteil gibt es nicht. Wir nennen daher keine Namen. Angaben, die sich allein auf den von BILD zitierten, unveröffentlichten Bericht des Justizministeriums stützen, sind im Text entsprechend gekennzeichnet. Eine Stellungnahme der Beschuldigten oder ihrer Verteidigung liegt uns nicht vor.

Fazit: Bestätigt ist – durch die Staatsanwaltschaft Kleve – dass eine 31-jährige JVA-Beamtin aus Geldern wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels und der Bestechlichkeit in Untersuchungshaft sitzt und gegen vier Insassen ermittelt wird. Nach dpa-Informationen wurde einer der beschuldigten Gefangenen abgeschoben. Die Liebesbeziehung per WhatsApp, die 20 geschmuggelten iPhones für 5.000 Euro, die gesicherten 22.500 Euro und das Abschiebedatum 9. September stammen bislang allein aus einem unveröffentlichten Ministeriumsbericht, den BILD zitiert. Ein „kriminelles Duo“ ist bisher von keinem Gericht festgestellt. Jetzt muss die Justiz aufklären – lückenlos und öffentlich!

Quellen:

BILD – Drogen und Liebe in der JVA Geldern: Wärterin und Häftling als kriminelles Duo enttarnt (31.10.2026): https://www.bild.de/politik/inland/drogen-und-liebe-in-der-jva-geldern-waerterin-und-haeftling-als-kriminelles-duo-enttarnt-6ae5afcf4db6c62483ec2ff1

WDR – Verdacht auf Drogen-Schmuggel: JVA-Mitarbeiterin in Geldern festgenommen (14.10.2026): https://www1.wdr.de/nrw/niederrhein/kreis-kleve/geldern-gefaengnis-drogen-festnahme-100.html

n-tv/dpa – JVA-Mitarbeiterin wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft (14.10.2026): https://www.n-tv.de/regionales/nordrhein-westfalen/JVA-Mitarbeiterin-wegen-Drogenhandels-in-Untersuchungshaft-id31415786.html

NRZ – JVA-Mitarbeiterin wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft: https://www.nrz.de/lokales/kleve-und-umland/article413415038/jva-mitarbeiterin-wegen-drogenhandels-in-untersuchungshaft.html

Rheinische Post – Drogenhandel in der JVA Geldern: Festgenommene soll Beamtin auf Probe sein (15.10.2026): https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/drogen-in-jva-geldern-festgenommene-soll-beamtin-auf-probe-sein_aid-156604631

FAZ – Korruption in NRW-Gefängnissen: Beamtin der JVA Geldern in U-Haft (14.10.2026): https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/korruption-in-nrw-gefaengnissen-beamtin-der-jva-geldern-in-u-haft-201316977.html

FAZ – Bestechung in NRW-Gefängnissen: Justizminister räumt Fehler ein: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bestechung-in-nrw-gefaengnissen-justizminister-raeumt-fehler-ein-201090917.html

NRW-Justiz – Minister Dr. Limbach besucht die JVA Geldern (28.08.2026): https://www.justiz.nrw.de/mitteilung/2026-08-28

JVA Geldern – Zuständigkeiten (679 Haftplätze): https://www.jva-geldern.nrw.de/aufgaben/zustaendigkeiten/index.php

Presseportal – POL-BN: Durchsuchungen bei Justizbediensteten und in der JVA Euskirchen (06.05.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6269426

Presseportal – POL-BN: Verdacht der Begehung von Amtsdelikten in der JVA Rheinbach (14.07.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6314332

Landtag NRW – Ausschussprotokoll APr 18/1292 (u. a. JVA Willich I): https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA18-1292.pdf

WDR – Ausbruch aus JVA Duisburg-Hamborn: Fahndung läuft: https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/duisburg/jva-duisburg-hamborn-ausbruch-fahndung-100.html

WDR – Razzia in der JVA Wuppertal-Vohwinkel (26.10.2026): https://www1.wdr.de/nrw/bergisches-land/wuppertal/drogenrazzia-in-jva-wuppertal-vohwinkel-100.html

Polizei Essen – Durchsuchung und Festnahme wegen Verdachts der Bestechlichkeit in der JVA Essen (28.10.2026): https://essen.polizei.nrw/presse/essen-gelsenkirchen-frankfurt-a-m-durchsuchung-und-festnahme-aufgrund-des-verdachts-der-bestechlichkeit-in-der-jva-essen

WDR – Razzia in JVA Essen: Mitarbeiter soll Waren an Häftlinge verkauft haben (28.10.2026): https://www1.wdr.de/nrw/essen/razzia-jva-essen-100.html

Aufenthaltsgesetz § 72 Abs. 4 (Beteiligungserfordernisse): https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__72.html

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