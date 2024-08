Köln: 28-Jähriger mit Messer und Baseballschläger verletzt!

Nach einem brutalen Angriff auf einen 28-jährigen Kölner am Dienstagabend (27. August) in Köln-Chorweiler sucht die Polizei zwei circa 20 Jahre alte und 1,80 Meter große Männer mit schlanker Statur. Sie sollen zur Tatzeit schwarze Kleidung und schwarze Motorradhelme getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie gegen 20.30 Uhr auf dem Weichselring mit dem Kölner in Streit geraten sein und ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Einer der Unbekannten soll den 28-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben, während der andere mit einem Messer auf ihn eingestochen haben soll. Auf einem schwarzen Motorrad flüchteten die Männer in Richtung Blumenberg. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik.Das Kriminalkommissariat 54 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Flüchtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ja/sb)