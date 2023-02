Köln: Frau und Kleinkind in Wohnung schwer verletzt – Ehemann festgenommen

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Freitag (24. Februar) hat die Polizei Köln in Roggendorf-Thenhoven einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gegen Mitternacht nach einem Streit seine Ehefrau (42) und die 2-jährige Tochter schwer verletzt zu haben. Die alarmierte Polizei setzte nach dem Tatgeschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Mönchsfeld mehrere Streifenwagen und einen Diensthund ein. Beamte fixierten den über einen Balkon vom Tatort geflüchteten Verdächtigen noch im Nahbereich.

Eine Mordkommission der Kripo Köln ermittelt gegen den Festgenommenen nun wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ihn einem Haftrichter vorzuführen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse steht zu vermuten, dass er aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Die Ermittlungen dauern an.