Köln ist dicht! — Sigmund einfach nur herrlich! — & — Wer bitteschön ist Ralf Stegner?
von
in
Entdecke mehr von Pressecop24.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Kommentare
Ein Kommentar zu „Köln ist dicht! — Sigmund einfach nur herrlich! — & — Wer bitteschön ist Ralf Stegner?“
-
Ralle Stegner und Helge Lindh ? Tweedledum and Tweedledee, das Doppelte Lottchen im SPD-Doppelpack ? Alle Türen und Fenster zu ! Mädels rafft die Röcke, es geht los …. ich besorge mir nur schnell Draht für meine Schuhe :o))
Schreibe einen Kommentar