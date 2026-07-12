Köln ist dicht! — Sigmund einfach nur herrlich! — & — Wer bitteschön ist Ralf Stegner?

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Köln ist dicht! — Sigmund einfach nur herrlich! — & — Wer bitteschön ist Ralf Stegner?“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Ralle Stegner und Helge Lindh ? Tweedledum and Tweedledee, das Doppelte Lottchen im SPD-Doppelpack ? Alle Türen und Fenster zu ! Mädels rafft die Röcke, es geht los …. ich besorge mir nur schnell Draht für meine Schuhe :o))

    Antworten

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