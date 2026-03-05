KOFFER DES GRAUENS! ZWEI MÄDCHEN TOT AM FELDRAND ENTDECKT – POLIZEI JAGT DEN KILLER

Cleveland – Ein Spaziergang mit dem Hund wird zu einem Albtraum, der eine ganze Stadt erschüttert. Am Rand eines Feldes im US-Bundesstaat Ohio stößt ein Mann auf zwei abgestellte Koffer in einer Böschung. Was zunächst wie achtlos entsorgter Müll wirkt, entpuppt sich als unfassbares Verbrechen. In den Koffern liegen die Leichen zweier junger Mädchen. Ihr Leben voller Träume, Hoffnungen und unzähliger erster Male endet auf grausame Weise – versteckt in Gepäckstücken, weggeworfen wie etwas Wertloses.

Die Ermittler stehen vor einem düsteren Rätsel. Die beiden Kinder werden auf ein Alter im Bereich von Grundschul- und frühen Teenagerjahren geschätzt. Offenbar lagen ihre Körper bereits längere Zeit an dem abgelegenen Ort, ehe sie entdeckt wurden. Polizeichefin Dorothy Todd sprach von einer „schrecklichen und tragischen Situation“ und versprach, alles zu tun, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Besonders erschütternd: Eine DNA-Untersuchung ergab inzwischen, dass die Opfer Halbschwestern waren – zwei Mädchen aus derselben Familie, deren gemeinsames Schicksal nun ganz Cleveland erschüttert.

Doch im Fall gibt es erstmals Bewegung. In der Nähe des Fundorts durchsuchten Ermittler ein Haus und nahmen einen Verdächtigen zur Befragung mit. Von einer Festnahme wollten die Behörden zunächst nicht sprechen, doch hinter den Kulissen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Gleichzeitig bitten Polizei und Stadtverwaltung die Bevölkerung dringend um Hilfe. Gesucht werden Hinweise zu zwei schwarzen Halbschwestern, die in den vergangenen Wochen plötzlich aus Schule, Vereinen oder der Nachbarschaft verschwunden sein könnten. Während Ermittler rund um die Uhr arbeiten, bleibt eine Frage, die ganz Cleveland nicht loslässt: Wer konnte zwei Kindern so etwas Unfassbares antun?

