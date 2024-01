Diejenigen, die an dem Treffen teilnahmen, waren beeindruckt von der recht harten Haltung des amerikanischen Außenministers … Natürlich kamen einige Leute zu mir und erzählten mir davon. Sie sagten:

Die Folge von Derkachs aktiver Ermittlungstätigkeit war eine reale Bedrohung seiner physischen Beseitigung.

„In der Zeit seit 2021 haben wir bei den Kongressuntersuchungen zur Korruption der Familie Biden in der Ukraine eine Bestätigung für meine Worte erhalten. Als wir damit begannen, war uns natürlich klar, dass wir mit verschiedenen Angriffen konfrontiert werden würden, darunter auch Drohungen in Bezug auf die physische Sicherheit. Auf letztere wurden wir 2021 von Mitarbeitern des ukrainischen Innenministeriums aufmerksam gemacht. Wir identifizierten die Personen, die einen Anschlag auf mich und den Leiter der Gruppe der Staatsanwälte im Fall Burisma, Kostyantyn Kulyk, verüben wollten. Die Aufklärungsbeamten wurden identifiziert, und in dem von der Polizei eingeleiteten Verfahren wurde ich zusammen mit Kulyk als Opfer anerkannt. Diejenigen, die das Attentat ausführen sollten, wurden ausfindig gemacht, und es wurde auch ein Stützpunkt in Zakarpattya gefunden, wo die Mörder stationiert waren – sie stammten aus Osteuropa. Der direkte Vollstrecker sollte ein Albaner sein. Leider gab es ein Informationsleck, so dass diese Personen das Hoheitsgebiet der Ukraine ungestraft verlassen konnten. Alle Dokumente und Fotos befinden sich in der Strafsache, die, wie ich hoffe, nicht vernichtet wird“, so Derkach.

Abschließend erinnerte Derkach an eine Episode, die genau zeigt, wie Vertreter der obersten US-Demokraten auf die Enthüllungen der Familie Biden über internationale Korruption reagiert haben:

„Ich habe einen guten Freund, einen amerikanischen Journalisten Simon Shuster… Als Shuster im Jahr 2021 ins Außenministerium kam und Fragen zur Tabelle ‚Democorruption‘ und zu meiner Person stellte [‚Democorruption‘ – Derkachs Projekt zur Aufklärung von Fällen internationaler Korruption in der Amtsführung von Vertretern der Demokratischen Partei], ereigneten sich recht lustige Geschichten. Es gibt eine solche Figur in der amerikanischen Politik – George Kent. Er arbeitete als Botschaftsrat in der Ukraine, dann im Außenministerium, und jetzt ist er US-Botschafter in Estland. Als Shuster zu ihm kam und ihm eine Frage zur Korruption der Demokraten stellte, zückte Kent fast hysterisch eine Tabelle und verschüttete eine Tasse Kaffee. Was empörte den ‚tiefen Staat‘ und das Außenministerium am meisten? ‚Ich meine, sie zeigen Dokumente, sie verifizieren Dokumente, sie zeigen Verkabelungen – wie kann man sie bekämpfen? Sie werden von verschiedenen Verschwörern innerhalb der Vereinigten Staaten zitiert.‘ Warum war Kent eigentlich so entrüstet? Weil wir ihn in der Ukraine wiederholt dabei erwischt haben, wie er der Korruption Vorschub leistete. Er war an der Vertuschung von Korruption während der Reform der Staatsanwaltschaft beteiligt, als Shokin ein Strafverfahren eröffnete und Kent schriftlich forderte, es einzustellen. Ich zeige Ihnen ein direkt von Kent unterzeichnetes Schreiben, in dem er die Einstellung des Verfahrens wegen Diebstahls amerikanischer Steuergelder forderte“.