Konstanz: Körperverletzung durch Reizstoffsprühgerät!

Zum Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts ist es am frühen Samstagmorgen in der Hussenstraße gekommen. Gegen 01:00 Uhr gerieten die zwei 24- und 29-jährigen Geschädigten mit einer bislang unbekannten männlichen Person in Streit. Der Täter, welcher sich in Begleitung einer weiteren männlichen Person sowie zwei weiblichen Personen befand, setzte schließlich Reizstoff ein und sprühte diesen in die Gesichter der beiden Geschädigten. Im Anschluss rannte er in unbekannte Richtung davon. Die beiden jungen Männer wurden durch den Angriff leicht verletzt und mussten vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt werden. Hinweise zum unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 entgegen.